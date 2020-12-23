博纳影业新片《中国医生》由《中国机长》原班人马打造，近日影片拍摄工作杀青。

时光网讯 由广东博纳影业传媒有限公司、珠江电影集团、湖北长江电影集团领衔出品，中共广东省委宣传部、中共湖北省委宣传部、中共广州市委宣传部、中共武汉市委宣传部大力支持，刘伟强执导、李锦文监制的电影《中国医生》，日前在广州完成全部戏份的拍摄，顺利杀青。





电影《中国医生》根据2020年新冠肺炎疫情防控斗争的真实事件改编，以武汉市金银潭医院为核心故事背景，同时兼顾武汉同济医院、武汉市肺科医院、武汉协和医院、武汉大学人民医院（湖北省人民医院）、火神山医院、方舱医院等兄弟单位。





以武汉医护人员、全国各省市援鄂医疗队为人物原型，全景式记录波澜壮阔、艰苦卓绝的抗疫斗争。影片由张涵予、袁泉、朱亚文、李晨领衔主演，易烊千玺特邀出演，欧豪特别出演。将于2021年在全国上映。





作为中宣部国家电影局重点项目，同时也是建党百年大庆的献礼巨制，电影《中国医生》自立项以来就得到了中宣部国家电影局、国家卫健委、国家疾控中心、湖北省卫健委、湖北省疾控中心的监督指导和高度认可，得到中共广东省委宣传部、中共湖北省委宣传部、中共广州市委宣传部、中共武汉市委宣传部的大力支持，同时也得到全社会的高度重视。





对此，电影总出品人、博纳影业董事长于冬表示：“武汉是一座英雄的城市，希望用我们的真情、我们的镜头，致敬这座英雄的城市，致敬中国的抗疫英雄！”





“《中国医生》的主创们，必将把‘生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共’的伟大抗疫精神，融入到影片的创作中、角色的塑造中去，真实再现广大医护人员白衣为甲、逆行出征，舍生忘死挽救生命的伟大精神，为广大观众献上一部弘扬中国精神、凝聚中国力量的精品佳作！”





《中国机长》原班人马打造《中国医生》

百倍赤诚接受全国人民检验





《中国医生》根据2020年新冠肺炎疫情防控斗争的真实事件改编，故事围绕新冠肺炎疫情中的“暴风眼”——武汉市金银潭医院为原型展开，全景展现了武汉封城76天里壮烈激昂、可歌可泣的动人时刻。





用影像重现了武汉当地的医护人员和全国各地的白衣逆行者们，在最危急的时刻纷纷挺身而出，争分夺秒、浴血奋战在“英雄之城”武汉，不顾自身安危守护国人生命安全，最终取得了武汉保卫战、湖北保卫战、疫情阻击战的胜利。





2019年国庆档，由刘伟强导演执导的《中国机长》全国上映，对于英雄机组的群像刻画得到全国影迷的认同，各个环节的专业性也得到了广大民航从业人员及民航爱好者的一致认可，刘伟强也因此成为众多影迷心目中“塑造真实英雄、还原真实事件、打造真实大片”的不二人选。所以，电影《中国医生》一立项，刘伟强导演便义无反顾地接受了这一重任。





为了还原这个可歌可泣的故事，主创团队在2020年4月初武汉“解封”的第一时间就进入武汉，与数百位医护工作者面对面交流，收集到大量珍贵的第一手资料。在这个过程中，广大医护工作者的英雄事迹，让《中国医生》的创作团队大为震撼。





刘伟强导演表示：“大多数人对武汉这座城市不够了解，对医生、护士等职业不够了解，我们拍摄这部电影，就是为了告诉大家，武汉不愧是一座英雄的城市，这些白衣逆行者们不愧是真正的英雄！”





演员阵容方面，《中国机长》的原班人马也同样与《中国医生》完美衔接：张涵予、袁泉、朱亚文、欧豪、冯文娟、梁大维、小爱、李沁、张天爱、雅玫、杨祺如、余皑磊等火线入组，完成了从“机组英雄”到“战疫英雄”的无缝切换；





而易烊千玺、李晨、耿乐、梅婷、叶禾、蒋林燕、周也、宋佳、俞飞鸿、倪虹洁、冯绍峰、周笔畅、张颂文、张子枫、佟丽娅、谷嘉诚、赵宁宇、王挺、黄璐、印小天、张嘉倪、释小龙、高戈、刘琳、来喜、万国鹏、王昭……等演员的加入，也让电影的号召力更上一层楼。





每个饰演医护人员的演员入组的第一件事便是投入到专业学习培训当中，力求每一个动作都符合医学常识，而在剧组负责指导他们的正是曾经在武汉抗疫一线战斗过的医护人员。演员们表示：“我们这一次不是要演他们，而是要无限接近真实的他们，只有得到了他们的认可，才能塑造出真正的英雄团体！”

编辑：甄甏甏