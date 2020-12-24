如果说《拆弹专家》系列有一个灵魂，那一定是刘德华。出道几十年，刘德华依然是最红的明星。背后的秘诀是什么？









《拆弹专家2》片名上是《拆弹专家》的续集，但故事完全从新出发。刘德华在片中饰演拆弹专家潘乘风。与前一部中角色最大的不同之处在于，潘乘风是失去了一条腿的残障拆弹专家。





身为众多影迷银幕偶像的刘德华笑称，虽然断了一条腿，但“怎么样都可以帅。”





导演邱礼涛打比方：就像钢琴演奏家断了手，爱看电影的人失了明，体能上有严格要求的警员少了一条腿，要如何面对未来的人生？电影就是从这个问题开始的。





终极预告 《拆弹专家》炸了红磡隧道，《拆弹专家2》更是炸个不停。邱礼涛透露，这次香港比较出名的地标都很“危险”。





如果说《拆弹专家》系列有一个灵魂，那一定是刘德华。出道几十年，刘德华依然是最红的明星。背后的秘诀是什么？





在邱礼涛看来，专业和亲民是华仔“长红”的关键。





而面对影迷，甚至“明星粉丝”常年的追捧，华仔也坦然表示：“每个人都喜欢人家喜欢你。我觉得既然他们喜欢我，我就让他们永远都知道，他们喜欢我是对的，就好。”











Mtime：拍完《拆弹专家》之后多久，有了拍摄《拆弹专家2》的想法？





邱礼涛：其实还没拍完第一集，已经有很闲聊地提过，关于这个题材还能不能有其他的故事。就是很平常地谈，没有觉得真地要拍还是不拍，只是有谈。





Mtime：当时华仔已经看好第二部的项目了吗？





刘德华：花时间去研究了的话，在这个世界底下其实是可以发生很多很多不一样的故事。电影就是一个框框，什么事情都可以发生。





邱礼涛：刚才华哥说，我们第一集reserch的素材很多，所以我们谈有没有机会拍第二集。我们的素材在第一集里面没有完全表现出来，还有很多东西。











Mtime：上一部《拆弹专家》炸了红磡隧道，这一部有什么特别的设计吗？





邱礼涛：所有大场面都是跟着这个故事去走的，里面可以看见的都是香港比较出名的地标。就是其他人如果来过香港的，看过香港的纪录片，都应该知道是什么地方。





Mtime：电影里华仔的角色被炸断了一条腿，这个设计有什么特别的意义吗？





邱礼涛：在警察部队，体能是很重要的。如果一个人很爱他的工作，他的身体条件却有一个很大的障碍，他会怎么样？





最常见的一个例子，钢琴手的手指断了；爱看电影的人失明了，这是很悲惨的啊。他是一个拆弹专家，有身体障碍，他还能继续他的工作吗？





工作是他的理想，他整个人的生命的一个重要部分。如果他遇见这样一个事情会怎么样？故事就是这样开始的。











Mtime：华仔觉得角色断腿之后还能继续帅起来吗？





刘德华：怎么样都可以帅呀，哈哈哈。





Mtime：《拆弹专家2》是你和邱导近期合作的第三部电影，是什么原因让你选择跟邱导连续合作呢？





刘德华：本来他们想让我们两个人快点开《拆弹2》的，但因为他们已经有一个比较成熟的《扫毒》的故事，既然我们那个（《拆弹2》的剧本）还没写好，在同一时间，老板也需要，那我们就去吧。





就好像你知道吗？我们拍《暗战》的时候，拍到一半，老板说不行，那个戏可能不是那种商业大卖的电影，你过来跟张家辉，先演一部《黑马王子》，哈哈。结果就这样停了，就跑去拍那个。有时候真的是老板掌控了所有事情，不是说我们一定要先拍哪个就拍哪个。





刘德华特辑





邱礼涛：当然有了。因为很多不是我们能掌控嘛，很多客观的元素啊，还有防疫的措施，都会影响我们本来的安排。这个我想不光是我们拍电影的人，每一个职业都有。





刘德华：每一个阶层都会这样，我觉得2020年真的是大家比较动荡的一年，因为疫情影响的不只是健康，还有很多影响到不一样阶层的事件。很快过去了，2020年过了，2021年会好起来。











Mtime：华仔一直是圈里的劳模，在这么忙的这个情况下，如何保持一个很好的状态？





刘德华：累就休息一下嘛，千万不要跟累作对了。如果真的自己觉得要慢下来的话，或者真的是能力上面的话，就慢下来。那既然现在还没有感觉到的话，就让他再飞一会儿嘛。





Mtime：华仔红了这么多年，背后有什么秘诀吗？导演能不能分享下你在片场见到的华仔的样子？





邱礼涛：第一，很专业，还有很亲民，真的，假的我就不说，说的都是真的。还有就是，他能看见很多东西，对人的，对现场的人都很关心。他能够三十多年来一直红，不容易啊，肯定有一些元素，有的给观众看见了，有些观众看不见，我们看见了。





艺人是一个整体，你的观众，你的fans可以看见的，他们会喜欢。但是有一些是他们看不见，我们看见，这些东西能够让一个人在这个行业里面，继续走下去或者是继续红下去、火下去。其实都是眼睛。要有一个一致性，我觉得这个很重要。











Mtime：你红了这么多年，很多成名的演员都在“追星”你。比如今年的金鸡奖，佟丽娅跟你求合影，还发微博说“追星成功了”。平时后辈演员找你合影的时候，你心里是什么感觉？





刘德华：太幸福了。每个人都喜欢人家喜欢你。我觉得既然他们喜欢我，我就让他们永远都知道，他们喜欢我是对的，就好。