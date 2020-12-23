网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

"新神榜:哪吒重生"解锁新角色预告

封神之战3千年后 新哪吒前世仇敌逐一亮相

2020-12-23 23:45:22 来源：Mtime时光网

国漫《新神榜：哪吒重生》今日发布了新角色预告，影片故事发生在封神之战3000年后。
　　时光网讯　春节档电影《新神榜：哪吒重生》发布新角色预告，两大新角色——夜叉、彩云逐一亮相，再续高燃战斗的同时，也揭开故事的全新格局。影片由《白蛇：缘起》原班人马历时四年倾力打造，追光动画、阿里影业、博纳影业、哔哩哔哩影业出品，泡泡玛特联合出品，将于2021年大年初一全国上映。 

　　夜叉现原形 面目狰狞迎战新哪吒《新神榜：哪吒重生》的故事发生在封神之战3000年后，哪吒轮回重生，成为机车青年李云祥，前世仇家卷土重来，在封神榜重排之际，大战一触即发。此次预告中，首次曝光新角色——哪吒前世仇家夜叉。


彩云为复仇而来

　　夜叉尽显老谋深算的幕后黑手做派，“有一回的重生哪吒，是我杀的”昭示出其嚣张和狠辣，更透露出哪吒在封神之战后的3000年里不止重生了一次，故事的丰富性令人期待。酷飒彩云登场 独门兵器收伞成剑讨血债此外，预告中一位惊艳的女性战斗角色——彩云首次亮相，一席开叉长袍与金属发簪，彰显唐风与现代结合的设计感，手中兵器收伞成剑，显得更加美艳酷飒，带来与众不同的国潮感。


彩云与新哪吒李云祥交战

　　一句“拿命来还你的血债，哪吒”，颇显戾气，复仇之火扑面而来。她究竟是何身份，又如何与哪吒结怨，引人遐想。两大惊喜角色首次亮相，从人物造型到兵器打斗，尽显国潮感，无疑为影片更添看点。在封神榜重排的世界观概念设定下，中国传统神话“众神”陆续加入到“新神榜”的世界，与“新哪吒”李云祥一起揭开全新的封神之战，敬请期待。  


夜叉与哪吒有宿仇


夜叉原形进入战斗状态

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 新神榜：哪吒重生 预告片
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

新神榜：哪吒重生

新神榜：哪吒重生 (2021)

0.0

导演：赵霁

主演：杨天翔 张赫

在线播放

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

“能演郭敬明的电影，说明我颜值在线”

《晴雅集》北京首映 赵又廷感谢郭敬明戏约

20
郭敬明透露，赵又廷是电影里最先确定的演员，是自己心目..
2

“这一次她将更加成熟，更具人性”

《神奇女侠1984》中国首映连线加朵

3
时隔三年再度与影迷见面，饰演神奇女侠的盖尔·加朵难掩..
3

《神奇女侠2》首日不敌《紧急救援》

大盘1.33亿显冷清 内地年度总票房破180亿

截至昨日，2020年全国累计票房已达180.42亿，距离200亿..
4

"神奇女侠1984"中的35个彩蛋与细节!

"豹女"曾找过石头姐 老版"神女"来客串

《神奇女侠2》千呼万唤始出来，什么时候出第三部呢？
5

IndieWire评出2020年24部最佳电影海报

"无依之地"居榜首 "花样年华"4K修复版排第三

24
外媒IndieWire评选出了“2020最佳电影海报”24强，今年..

查看更多