国漫《新神榜：哪吒重生》今日发布了新角色预告，影片故事发生在封神之战3000年后。

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夜叉现原形 面目狰狞迎战新哪吒《新神榜：哪吒重生》的故事发生在封神之战3000年后，哪吒轮回重生，成为机车青年李云祥，前世仇家卷土重来，在封神榜重排之际，大战一触即发。此次预告中，首次曝光新角色——哪吒前世仇家夜叉。







彩云为复仇而来





夜叉尽显老谋深算的幕后黑手做派，“有一回的重生哪吒，是我杀的”昭示出其嚣张和狠辣，更透露出哪吒在封神之战后的3000年里不止重生了一次，故事的丰富性令人期待。酷飒彩云登场 独门兵器收伞成剑讨血债此外，预告中一位惊艳的女性战斗角色——彩云首次亮相，一席开叉长袍与金属发簪，彰显唐风与现代结合的设计感，手中兵器收伞成剑，显得更加美艳酷飒，带来与众不同的国潮感。







彩云与新哪吒李云祥交战





一句“拿命来还你的血债，哪吒”，颇显戾气，复仇之火扑面而来。她究竟是何身份，又如何与哪吒结怨，引人遐想。两大惊喜角色首次亮相，从人物造型到兵器打斗，尽显国潮感，无疑为影片更添看点。在封神榜重排的世界观概念设定下，中国传统神话“众神”陆续加入到“新神榜”的世界，与“新哪吒”李云祥一起揭开全新的封神之战，敬请期待。







夜叉与哪吒有宿仇







夜叉原形进入战斗状态

春节档电影《新神榜：哪吒重生》发布新角色预告，两大新角色——夜叉、彩云逐一亮相，再续高燃战斗的同时，也揭开故事的全新格局。影片由《白蛇：缘起》原班人马历时四年倾力打造，追光动画、阿里影业、博纳影业、哔哩哔哩影业出品，泡泡玛特联合出品，将于2021年大年初一全国上映。