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张震张钧甯新片"缉魂"曝推广曲"野心"

离奇富豪遇害案引全城注目 展现欲望交锋

2020-12-24 00:03:56 来源：Mtime时光网

张震、张钧甯等人主演的《缉魂》，今日发布了由薛之谦演唱的推广曲《野心》MV。
　　时光网讯　今日，由程伟豪执导，张震、张钧甯、孙安可、李铭顺、张柏嘉等联袂出演的犯罪悬疑电影《缉魂》发布由薛之谦演唱的推广曲《野心》的MV。薛之谦用充满情感的声音倾情演绎这场人性与欲望的困局，影片中演员充满张力的表演和复杂的人物纠缠也在MV中展露冰山一角，让人十分期待谜底的揭晓。影片已定档2021年1月15日，颠倒真相，入魂缉凶。



离奇富豪遇害案引全城注目 
薛之谦《野心》展现欲望交锋

　　电影《缉魂》改编自江波科幻小说《移魂有术》，原作获得第三届全球华语科幻星云奖最佳中篇小说银奖。影片围绕一起富豪凶杀案展开，知名富豪的遇害引发全城关注，案件的每个动态都被无限放大，而巨额遗产的背后却是欲望的纠缠与层层伪装的真相。

　　负责此案的检察官梁文超（张震 饰）与妻子刑警阿爆（张钧甯 饰）在调查中发现，这起看似争夺遗产的谋杀案背后还隐藏着更为惊人的秘密，悬念丛生的故事令人期待。



　　《野心》的歌词象征着人物们的爱恨情仇都在森林之中以最原始的方式“厮杀”。MV中，薛之谦以一句“欢迎你误入这片狼藉的森林”作为开场，把观众带入影片的欲望沼泽。“我望着你走投无路的眼睛，也不确定自己代表了光明”似乎暗喻影片跌宕起伏的剧情背后隐藏着重重秘密。真相背后会有怎样惊人的反转？答案只在电影中才能揭晓。



张震张钧甯联手破案全力缉凶 
直面生死泣血告白牵动人心

　　张震、张钧甯在片中饰演一对夫妻——检察官梁文超与刑警阿爆，二人为了破获这起离奇案件拼尽全力。MV中每个人都在隐藏自己，却逃不脱下意识的情绪表露。被害人现任妻子李燕和被害人儿子王天佑在审讯室中双手紧握，被害人挚友万博士狼狈跪地痛哭不止，疑点重重的镜头让人好奇心爆棚，想要赶快走进影院跟随张震、张钧甯一起破获案件。



　　除了追缉真相，影片中梁检与妻子阿爆的感情线同样看点十足。身体状况每况愈下，备受疾病折磨的梁文超检察官虽略显疲态，但仍拼尽全力追缉真相。不同于探案时的沉静冷酷，作为丈夫的梁文超，面对妻子时也展露出了内心温暖与柔软的一面，轻抚妻子的脸庞与她相拥。

　　而面对爱人的痛苦，阿爆希望丈夫可以积极治疗，数次痛哭流涕，甚至对丈夫发出“死人可以一走了之，那活下来的人呢？”的质问。尽管在彼此身边，却不能以最好的状态互相陪伴，两人的情感羁绊牵动人心。正如阿爆所说：“你说的执念，对很多人来说是需要的你知道吗？”何为凶案之真相，二人又有怎样的结局，一切都等你去电影院亲自寻找答案！





   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 张震 张钧甯 缉魂 MV
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