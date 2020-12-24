当天的路演现场还请到了真实救捞员前来观影，这些现实里的英雄看完电影无不潸然泪下，其中一位还在现场讲述了自己痛失战友的故事，发言过程中一度哽咽，让现场观众在银幕之下也感受到了英雄们的付出和坚定不移的信念。



导演林超贤





今日，电影《紧急救援》还发布“模拟舱训练”特辑，特辑中导演林超贤首次披露了危险的拍摄经历，令人对电影的拍摄难度又有全新认知。该片正在全国热映中，上映至今该片票房一路领跑，为年末的电影市场注入了能量，高工业水准加高度走心，这部电影确实不容错过！





点亮福田致敬英雄

救捞人献身谈真实经历潸然泪下





今日，电影《紧急救援》发布“模拟舱训练”特辑，特辑中林超贤导演首次披露影片中救援队水下模拟舱训练时具有一定危险性的拍摄经历。演员进入模拟机舱内，机舱进入水中后360度大旋转，舱内主创集体倒立。在未加任何氧气瓶、氧气面罩的情况下，演员自行在水中憋气，并完成整串拍摄动作。这让主演辛芷蕾大呼“很恐惧”。







电影《紧急救援》出品人、博纳影业CEO于冬





她表示：“在没有保护措施的情况下，在水中完成逃生动作，这段经历确实让我恐惧。”林超贤导演也表示：“为了让演员们安心，现场配备救生员及救生设备。但恐惧是无法控制的，尤其是对水的恐惧，这样的拍摄对演员来说是极具挑战的！”





电影《紧急救援》导演林超贤携两位主演彭于晏、王彦霖今日来到深圳进行宣传，主创们在现场分享了电影拍摄时的种种难点，彭于晏也说：“对于林导来说，这次的拍摄也是一个挑战，特别救援任务还拍了四场，每一场都有拍摄难度，特别水下的戏份是最难拍的。”







电影《紧急救援》点亮福田





“大自然的力量太强大了，我们拍戏都这么危险这么难，何况他们现实的救援队还需要面对更多的情况，其实很多还是未知的，他们所面临的困难简直不敢想象。“林超贤也感慨，“在大自然面前才感觉到人类真的很渺小，救援队需要无数次的克服对于危险的恐惧，正是这种精神为电影注入了力量。”





这次路演还请到了真正的救捞员来到现场观影，当天每个人在观影时都忍不住流下眼泪，并在观影结束后上台分享了自己的观后感。其中一位救捞员表示，电影中很多场景都拍出了他们日常工作的状态，而在谈到救援行动中会有人牺牲的沉重话题时，他再也无法抑制自己的情绪：







电影《紧急救援》点亮福田





“看到水下救援的那场戏，我的感触真的很深，在去年的时候，我的两位队友在台风天参与救援行动的时候牺牲了，所以我看电影中的战友情谊就更加深有感触。”在讲述这段往事的时候他数次哽咽，现场观众也落下泪来，彭于晏和王彦霖更是第一时间上前拥抱他，向这位现实中的英雄致以最大的敬意和安慰。





最后，这位救捞员也再次提到了电影中救援队的那句口号：“把生的希望留给别人，把死的危险留给自己！”生命这个话题太过沉重，正是因为有这些平凡英雄们秉持着信念不断前行，才能拯救一个又一个的生命。电影《紧急救援》让更多的人看到了救捞人这个群体，看到了这群默默付出的平凡英雄。







电影《紧急救援》主创与深圳蓝天救援队





此次的深圳发布会还进行了一项别有意义的“点亮福田 守护深圳”活动，主创们携手点亮了深圳地标性的外墙灯光，大屏上打出“《紧急救援》致敬平凡英雄”的字样一时间点亮整个鹏城，在这个特殊的年份这些平凡英雄更应该被铭记，这也是电影《紧急救援》所要传达的内核。





困境之下带来勇气

于冬：永不放弃终将逆袭





此次的深圳路演，电影《紧急救援》出品人、博纳影业集团总裁于冬也来到了现场。看着这部电影从筹备到定档到撤档再到正式上映，他也有很多感触，“之前在大家的期待中，《紧急救援》只是一部超级大片，但是在今年年底再看到这部电影，大家对生命有了更多感悟，也对疫情后未来的生活有了更多期待。”







林超贤、彭于晏、王彦霖成为点亮福田第九期点亮人





“2020年走到今天，对很多人来讲，还能和家人朋友一起坐在影院里看电影，已经是一件很美好的事，所以再看电影《紧急救援》就更增加几分温暖，在2020年这个寒冷的冬天，我们这部电影也很高兴能给全国观众带来一份温暖。”





对于所有人而言，2020年都是艰难的一年，而对于电影市场而言，这一年也同样遭受重击。这个时间点上映的电影《紧急救援》无疑为当下冷清的市场注入了热量。对于当下的状况，于冬也说：“我们电影人就要像这部电影中的主题一样，不放弃坚持，秉持着这样的精神我相信我们这个电影还有整个中国电影都能够逆袭，越走越高。”







真实救援队员泪洒现场





电影中救援队面对各种危机一次次的克服了恐惧勇往直前，也一次次的完成了高难度任务，而现实中的中国人和中国电影又何尝不是这样？感谢电影《紧急救援》在这个年末寒冬为观众为市场带来勇气，那些勇敢的平凡英雄值得我们的敬意，也给予了我们前进的力量。零下寒冬，来电影院汲取电影《紧急救援》带来的这份温暖与力量吧！