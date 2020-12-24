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2014年5月8日，周迅晒与男友高圣远的合照，正式公开恋情，好友透露两人于2013年五、六月份确定恋爱关系。2014年7月16日ONE NIGHT公益晚会上，高圣远现场向周迅求婚，女方甜蜜答应，两人举行结婚仪式。





01.索尼将把10部PS游戏改编成影视剧

02.《疯狂的麦克斯：弗瑞奥萨》定档2023年6月











03.荷兰弟、罗素兄弟《谢里》冲击奥斯卡







汤姆·霍兰德主演新片《谢里》发布“供您参考”版海报，冲奥进行中。明年2月26日北美上映，3月12日Apple TV+上线。影片由罗素兄弟执导，是一部R级罪案/传记片，荷兰弟饰真实人物Nico Walker，改编自Walker本人所著、改编自他自己人生经历的小说：他从美国前往伊拉克打仗，留下了PTSD，回家后开始沉迷类阿片药物，负债累累，变成了抢劫银行的贼，抢劫了超过10家银行，于2011年被捕定罪并投入监狱。





04. 《猫和老鼠 真人版》曝海报





