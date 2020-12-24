过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
美国《综艺》杂志公布2020最佳国际剧集榜单（非美剧），共有15部电视剧，《隐秘的角落》
在列，是唯一一部上榜的国产剧。此外还有《阿列夫》《爱的迫降》
《影匿人生》《一群》《正常人》《地下世界》《灵异志》《帮派》《祖国》《财产》《问答》《毒药》《本色》《我们能行》等。
02.女星周迅宣布与华裔男星高圣远离婚
12月23日周迅
和高圣远
在社交媒体发文：“祝安好”，官宣两人离婚消息。高圣远通过好友强调和周迅结婚时的财产一直都是各自独立，所以离婚后没有财产问题。据悉他们签字离婚已经有一阵。
2014年5月8日，周迅晒与男友高圣远的合照，正式公开恋情，好友透露两人于2013年五、六月份确定恋爱关系。2014年7月16日ONE NIGHT公益晚会上，高圣远现场向周迅求婚，女方甜蜜答应，两人举行结婚仪式。
01.索尼将把10部PS游戏改编成影视剧
索尼影业CEO托尼·温奇圭拉近日接受外媒采访表示，他们计划将PlayStation游戏陆续改编成影视剧，包括7部剧集和3部电影，基本都会通过索尼影业来制作或发行，但他没具体指哪几部。目前已官宣的PS游戏改编电影是汤姆·赫兰德的《神秘海域》
。影片今年10月杀青，将于2021年7月16日上映。
《最后的生还者》已确定由HBO开发成美剧，其余颇受瞩目的PS游戏还有《对马岛之魂》《旺达与巨像：重制版》《声名狼藉：次子》《地平线：重返黎明》《战神》《女神异闻录5》《杀戮地带：黑暗降临》等。
02.《疯狂的麦克斯：弗瑞奥萨》定档2023年6月
03.荷兰弟、罗素兄弟《谢里》冲击奥斯卡
汤姆·霍兰德主演新片《谢里》发布“供您参考”版海报，冲奥进行中。明年2月26日北美上映，3月12日Apple TV+上线。影片由罗素兄弟执导，是一部R级罪案/传记片，荷兰弟饰真实人物Nico Walker，改编自Walker本人所著、改编自他自己人生经历的小说：他从美国前往伊拉克打仗，留下了PTSD，回家后开始沉迷类阿片药物，负债累累，变成了抢劫银行的贼，抢劫了超过10家银行，于2011年被捕定罪并投入监狱。
04. 《猫和老鼠 真人版》曝海报
《猫和老鼠 真人版》电影发布新海报，“最佳敌人，最烂好友”，汤姆和杰瑞一起游走纽约城。该片改编自经典动画《猫和老鼠》，真人+CG打造，科洛·莫瑞兹、迈克尔·佩纳、肯·郑、科林·乔斯特等出演，蒂姆·斯托瑞(《佐州自救兄弟》《神奇四侠2》)执导。明年2月26日北美影院上映，同天登录流媒体HBO Max。
讲述汤姆与杰瑞来到了繁华大都市纽约，而莫瑞兹饰演的少女凯拉刚刚入职豪华大酒店，就碰上难题——身为老鼠的杰瑞想在酒店定居，令酒店最近承接的世纪婚礼岌岌可危。于是汤姆被凯拉雇佣成为酒店员工，来赶走杰瑞，老冤家又杠上了