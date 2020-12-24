网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

"没有过不去的年"发催泪暖心预告

吴刚吴彦姝真情诠释母子情深 串起家中生活

2020-12-24 10:19:23 来源：Mtime时光网

《没有过不去的年》由吴刚、吴彦姝、江珊、郭涛等人主演，今日发布了“妈妈的爱”预告片。
　　时光网讯　 即将于1月15日与观众见面的电影《没有过不去的年》发布“妈妈的爱”版预告。该片由华夏电影发行有限责任公司出品发行，由国内著名导演尹力执导，吴刚、吴彦姝、江珊、郭涛等实力派演员品质出演。

　　预告片以“妈妈的唠叨和关怀”为主题，传递出浓浓的母子深情，通过捕捉母子二人极具生活化的琐碎日常，串联起家庭生活中的关怀和牵绊。借此叩问现代人对母亲、对家庭是否有足够的关爱。导演尹力用镜头放大生活细节，深入到观众内心，充满了浓浓的现实主义色彩。


合影剧照

尹力时隔多年求变之作  
传递积极温暖的现实关怀

　　电影《没有过不去的年》是导演尹力时隔多年后的求变之作，影片通过一个中年编剧（吴刚饰演）在过年前十几天的所见所闻，展示了改革开放40年来社会、家庭、亲情、人性在经济大潮的裹挟下发生的变化。用接地气的故事和朴实的镜头，还原出每个普通人在现实生活中都曾遭遇的精神困境。

　　过年，是每个中国人都熟悉的仪式。在这个寒冬腊月，在这个特殊时期，尹力导演用一个“回家过年”的故事，给当代人快节奏的生活，安排了一个温暖的出口，每个普通观众，都能从电影中找到自己的影子，看见生活的剪影。《没有过不去的年》是一份用生活碰撞生活，用情感激励情感，用灵魂感染灵魂的年度的文化大餐。


合影剧照

当代生活写实画像 
重现精神回归的心灵轨迹 

　　尹力导演擅长在有限的画框之中，抓住纷繁复杂的社会和生活的毛边。这种现实主义风格，从曝光的预告片中，得到充分的体现。预告片以母子对话为主线，吴彦姝的磁性嗓音和慈爱面孔，就像每个普通人身边的长者，镜头捕捉到现实生活中妈妈的唠叨和孩子的不耐烦，从争吵到和解，最终用“回家陪妈妈过年”将情绪推向高潮，引观众流下热泪。

　　从这些细致入微的生活元素中可以看出，《没有过不去的年》是一部当代中国社会的风情画，既敢于揭示中国人的精神之痛，也合情合理地展现出中国人重新寻找精神家园的心灵轨迹，尖锐而又温暖。

　　影片将于2021年1月15日登陆全国院线。

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 没有过不去的年 预告片 吴刚 吴彦姝
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

没有过不去的年

没有过不去的年 (2021)

0.0

导演：尹力

主演：吴刚 吴彦姝

在线播放

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

“能演郭敬明的电影，说明我颜值在线”

《晴雅集》北京首映 赵又廷感谢郭敬明戏约

20
郭敬明透露，赵又廷是电影里最先确定的演员，是自己心目..
2

“这一次她将更加成熟，更具人性”

《神奇女侠1984》中国首映连线加朵

3
时隔三年再度与影迷见面，饰演神奇女侠的盖尔·加朵难掩..
3

《神奇女侠2》首日不敌《紧急救援》

大盘1.33亿显冷清 内地年度总票房破180亿

截至昨日，2020年全国累计票房已达180.42亿，距离200亿..
4

"神奇女侠1984"中的35个彩蛋与细节!

"豹女"曾找过石头姐 老版"神女"来客串

《神奇女侠2》千呼万唤始出来，什么时候出第三部呢？
5

IndieWire评出2020年24部最佳电影海报

"无依之地"居榜首 "花样年华"4K修复版排第三

24
外媒IndieWire评选出了“2020最佳电影海报”24强，今年..

查看更多