预告片以“妈妈的唠叨和关怀”为主题，传递出浓浓的母子深情，通过捕捉母子二人极具生活化的琐碎日常，串联起家庭生活中的关怀和牵绊。借此叩问现代人对母亲、对家庭是否有足够的关爱。导演尹力用镜头放大生活细节，深入到观众内心，充满了浓浓的现实主义色彩。



合影剧照





尹力时隔多年求变之作

传递积极温暖的现实关怀





电影《没有过不去的年》是导演尹力时隔多年后的求变之作，影片通过一个中年编剧（吴刚饰演）在过年前十几天的所见所闻，展示了改革开放40年来社会、家庭、亲情、人性在经济大潮的裹挟下发生的变化。用接地气的故事和朴实的镜头，还原出每个普通人在现实生活中都曾遭遇的精神困境。





过年，是每个中国人都熟悉的仪式。在这个寒冬腊月，在这个特殊时期，尹力导演用一个“回家过年”的故事，给当代人快节奏的生活，安排了一个温暖的出口，每个普通观众，都能从电影中找到自己的影子，看见生活的剪影。《没有过不去的年》是一份用生活碰撞生活，用情感激励情感，用灵魂感染灵魂的年度的文化大餐。







合影剧照





当代生活写实画像

重现精神回归的心灵轨迹





尹力导演擅长在有限的画框之中，抓住纷繁复杂的社会和生活的毛边。这种现实主义风格，从曝光的预告片中，得到充分的体现。预告片以母子对话为主线，吴彦姝的磁性嗓音和慈爱面孔，就像每个普通人身边的长者，镜头捕捉到现实生活中妈妈的唠叨和孩子的不耐烦，从争吵到和解，最终用“回家陪妈妈过年”将情绪推向高潮，引观众流下热泪。





从这些细致入微的生活元素中可以看出，《没有过不去的年》是一部当代中国社会的风情画，既敢于揭示中国人的精神之痛，也合情合理地展现出中国人重新寻找精神家园的心灵轨迹，尖锐而又温暖。





影片将于2021年1月15日登陆全国院线。