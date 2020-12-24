电影《歌带你回家》选择以弟弟走失、爸爸出车祸、妈妈患上精神病为切入点，将平凡的亲情融入“最惨系列”经典悲剧的骨架中。





时光网讯 即将于2021年1月11日开年上映的温情励志电影《歌带你回家》今日发布终极海报,海报中的音符和几组人物的情感交织,生动的诠释了“当梦想照进现实”的励志主题,温馨且感人。据悉,影片由国家一级导演谢亮宏执导，著名电影制片人钱海毅担任总制片，著名剧作家赵江丽担任编剧，著名表演艺术家牛犇、演员李品夆、艾米、张捷、吕泽先、周婷婷、郑子涵、陈诗颖、谢盈雪、林轩、邬倩等联合主演。

电影《歌带你回家》此次发布的终极海报中，众主演完全凭借极具感染力的面部表情完成人物背后的情感诉说。海报中，老戏骨牛犇老师和演员李品夆目视前方，一脸严肃的表情下蕴含着一丝焦急的神色。小百灵和妈妈、弟弟则紧闭双眼抱成一团痛哭,从他们哭泣的脸上可以看出克制的痛苦已经积蓄了很久,隔着海报似乎也能感受到那种久别重逢的心痛。值得一提的是，海报的下方，一个小女孩踩着钢琴键向前方跑去,柔弱的身影渐行渐远,似乎寓意了小百灵追求音乐梦想的决心和毅力,却也成为所有人情感的痛点和纠葛的中心。









此次，《歌带你回家》推陈出新，将人物充分融入剧情，如同海报中一串音符连接着退休党干部、音乐老师、小百灵的家庭,更加凸显出角色的重要性。即与亲情和追梦相比,人物的心路历程才是影片真正的内在看点,而小百灵的心路成长更能反映出很多生活在底层的孩子们被迫成为小大人的辛酸和无奈,不妥协贯穿始终,也因此区别于一般的亲情励志片。导演认为：“影片可以投射很多当代贫困家庭的处境，当你面临生活的重担全都压在你身上的时候,你还有没有资格去追梦?然而，如果亲情永远无法唤回,你还是否还有勇气承担这一切?”这些都是留给观众探讨的未知数。





近年来，诸多关于“原生家庭”的影视剧热映，引发了众多观众共鸣与思考，却鲜少有作品以小孩视角笔触，解读贫困家庭的亲情关系。电影《歌带你回家》选择以弟弟走失、爸爸出车祸、妈妈患上精神病为切入点，将平凡的亲情融入“最惨系列”经典悲剧的骨架中。影片中，牛犇老师不仅希望可以传递给观众温暖，同时也希望观众能在电影中找到“代入感”，为扶贫帮困发声。他坦言：“普通人的悲剧已不再是一个单纯的悲剧，很多时候往往会让人笑中带泪,而该影片便是如此。”









作为影片导演，谢亮宏执着于对当下生活的细致发掘，将自己对生活的感悟融入创作中，他表示：“拍摄电影的过程，其实是一个自我疗愈的过程。特别是做温情系列电影，你要始终保持着一双发现社会现实的眼睛,从人性出发,把底层人物的困惑与迷茫，微小与无助通过真实的镜头呈现出来,再进行深度剖析,这才是对他们最起码的尊重”。电影《歌带你回家》通过一次儿童走失事件，将不同圈层人物的生活阅历与亲情、社会情等主题进行串联，从而触发泪点和励志点,伴随着多首动人金曲，电影的视听感受更加丰富、故事更加动人心弦、情感更具丰富饱满。