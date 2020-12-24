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贾玲沈腾张小斐"一家三口"欢喜亮相

"你好,李焕英"新海报 齐聚80年代复古奖状

2020-12-24 10:22:44 来源：Mtime时光网

《你好，李焕英》发布“都很优秀”版海报，海报氛围复古而热闹，三位主演齐聚在这张光芒四射的奖状之中。
　　时光网讯　由贾玲编剧并执导，贾玲沈腾陈赫张小斐主演的喜剧电影《你好，李焕英》将于2021年大年初一（2月12日）全国上映，今日发布贾玲、沈腾和张小斐三人“都很优秀”版海报。火红的背景、金光闪闪的奖章和贾玲、沈腾和张小斐三位主演眼角眉梢的笑意，齐聚在这张光芒四射的奖状之中，装点出了复古而热闹的氛围。


“都很优秀版”海报横版

Old school亮相！
复古穿回八十年代人物关系惹人遐想

　　今日曝光的“都很优秀”版海报中，饰演李焕英的张小斐身穿小碎花衬衣，梳着两根整齐的麻花辫，尽显上世纪八十年代温婉风情；在影片中饰演贾晓玲的贾玲乖乖地依偎在张小斐肩上，笑得两个小梨涡格外惹人疼爱，明丽的黄色外套既温暖亮眼又俏皮活泼；沈腾则侧身站在张小斐的另一边，将目光投向前方，他身着的绿色背心为立领的衬衫增添了更多暖意，也与贾玲身上的暖黄色彩、背景的红黄基调交相辉映，织就了一副喜悦的图景。

家庭版预告

　　在影片发布的定档预告中，贾晓玲（贾玲饰）自称是李焕英（张小斐饰）的表妹，想要帮忙问问“厂二代”沈光林（沈腾饰）对李焕英的感觉；而此前曝光的“这是什么样的家庭啊”版预告中，沈光林应了贾晓玲一声“爸”。这张“都很优秀”海报的发布，不禁令人猜测：贾晓玲真的帮李焕英和沈腾牵线搭桥成功？这张奖状难道是三人的全家福？三人人物关系扑朔迷离，足够让观众的好奇心与期待值爆表。

“一家三口”奖状！
贾玲沈腾张小斐魔力笑容闪闪发光

　　此次“都很优秀”海报设计用心巧妙、别出心裁，以奖状的形式欢快登场，明媚的色彩抓人眼球。比奖状更加闪耀的，是三位主演明媚的笑容，虽然都是“笑”，但这三位可谓“笑出不同、笑出风采”！


“都很优秀版”海报竖版

　　最为引人注目的是张小斐恬静美好、温柔满足的笑意从上扬的嘴角一直延伸入眼底；贾玲则笑得更加张扬而明媚，幸福地靠在张小斐肩头，发自内心的喜悦让她的笑意渗入眼角眉梢的每一处。不过，相比起两位女演员，沈腾的笑容则更为含蓄深沉，他侧身而立，露出半张侧脸，笑意大都凝聚在流光溢彩的眼眸中，只匀出了一分给微扬的嘴角。

   编辑：八不半

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 你好，李焕英 海报 贾玲 沈腾 张小斐
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