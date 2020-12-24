而近未来“人脑复制”的核心设定，更是让本就跌宕起伏的剧情更为复杂。该片将于2021年1月15日全国上映，围绕一起富豪被杀案件展开，真相并非眼见为实，张震与张钧甯将联手探寻案件背后的秘密。







张震探案之眼全开 探讨情感不同立场

张钧甯为爱付出哭戏动人





在此次曝光的人物特辑中，张震透露自己参演影片是因为被剧本吸引，“透过不一样的人物，你可以看到不一样的角度”。影片中梁检可谓探案之眼全开，没有任何蛛丝马迹可逃脱他的双眼，堪称“鹰眼神探”。导演程伟豪直言不讳，称张震“有一双会说话的眼睛，让我觉得非常贴合梁检这个角色。”演员与角色间的强贴合度，更是让张震的“眼神杀”倍受期待。











此次与张震搭档的张钧甯，则坦诚自己饰演的刑警阿爆“是一个为了爱可以付出很多很多的人”，她对哭戏的节奏与情感的把控，深得导演心“让整场戏更完整了”。





“我会为了你跟孩子，我什么原则都可以没有”的台词更是让人好奇，一场与真相赛跑的案件背后，到底有怎样的隐情，会让张震“探讨面对情感的不同立场”，让张钧甯“失去原则”，1月15日影片上映之时，势必能让真相大白，而更深层的情感探讨也将等待观众发掘。











高能剧本吸引演员高能飚戏

人脑复制背后剧情反转惊人





在此次的特辑中，作为“嫌疑人”的四位演员分别道出自己对角色的看法，和对剧本的赞叹。饰演李燕的孙安可在第一次看到剧本时惊呼，“让人很激动”。特辑中曝光了一场孙安可与张震的对峙戏份，其中孙安可“一定很辛苦吧检察官，因为你不知道真正的死期会在什么时候到来”的台词，让她与此前预告片中曝光的柔弱形象大相径庭，也让人更加期待影片中她与张震的飚戏。











饰演万博士的李铭顺则表达了对角色的慨叹，“他算是一个可以为了爱，做出很大很大的牺牲的那种人，有很多转变和转折，真的是非常复杂”。





张柏嘉与林晖闵此次分别饰演“死者”王世聪的前妻与独子，特辑中两人的情绪爆发力极强，尤其是林晖闵与孙安可的一场对手戏，林晖闵饰演的“死者”儿子王天佑将李燕认为是“妈妈回来了”。张震亦在采访中表示，“跟这样的演员一起工作，我觉得很放松，我知道我要做什么。很幸运能跟他们一起工作。”











高能剧本搭配全员豪华演技飚戏，已曝光的物料更是毫不露怯，与“死者”最为亲密的四人均在此次的人物特辑中呈现出了惊人反转，擅长制造悬念与反转的程伟豪此次又将带来一部怎样充满悬念与反转的新作，让人更为期待1月15日电影《缉魂》上映。





犯罪悬疑电影《缉魂》根据江波小说《移魂有术》改编，原作以近未来的人脑复制技术为背景，曾获得第三届全球华语科幻星云奖最佳中篇小说银奖。