《崖上的波妞》发布终极预告，唤醒大家对宫崎骏世界的美好回忆。









成人世界有很多无奈

在宫崎骏的童话里做被宠爱的孩子





从此番发布的终极预告中不难看出，本片是一部成人和孩子都极为适宜观看的经典，每个观众都能在这部电影里做回“被宠爱的小孩”。影片之所以能够引发全年龄观众的喜爱，不仅是因为全方位无可挑剔的故事和制作，更因为影片中对现实社会强映射和波妞宗介之间纯真的感情所引发的强烈共鸣。





一方面，预告展现了残酷的“末日”背景下最为纯真的情感。预告中汹涌的海啸、淹没的公路和悬崖上摇摇欲坠的家这些“残酷”的意向，与波妞宗介充满希望的状态形成强烈对比。





另一方面，预告中展现了人与人之间最纯粹的爱。预告中人鱼波妞打破世俗的偏见，不顾一切奔向喜欢的人类男孩，这种简单纯粹的信任打动无数观众。同时，周围人对两人感情的真挚祝福也颇为动人，特别是那句“我们和波妞宗介站在一边”令人感动。





中文主题曲洗脑式刷屏

每年一部宫崎骏成习惯





而宫崎骏动画之所以能带来长久的震撼和感动，来自于导演本人不变的坚守。在创作本片时他面临两大挑战：一是动画制作技术的革新，二维动画式微；二是由当时日本金融危机引发的整体社会环境的焦虑。





从制作上看，宫崎骏始终坚守技术为作品服务。在他看来，动画的本真是用手绘赋予不动的物体以生命，因此他在创作本片时，坚持选择手绘方式，用17万张手绘原画将二维动画的美好发挥到了极致。





对内容来看，宫崎骏始终坚持讲述美好温暖的故事。曾经，在日本经济危机社会普遍焦虑的情况下，他用最快乐的波妞 “让观众爱上这个世界”。如今2020年，同样经历了很多波折，努力生活的观众们也将收获这份美好的礼物。







