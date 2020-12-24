今日，电影还暖心发布插曲《大米》的MV，MV中展现了彭于晏饰演的高谦和儿子聪聪之间的温馨互动，在本来沉重紧张的救援氛围中父子亲情为电影平添了几分暖意。



导演林超贤





该片正在全国热映中，上映至今收获观众大范围好评，更首次将救捞人这个群体展现在观众面前，被誉为真正的国产“超级英雄大片”，致敬平凡英雄感受冬日温暖电影《紧急救援》绝对是年末不容错过的影院首选！





《大米》MV温情首发

暖心疗愈用勇气战胜荆棘





今日，电影《紧急救援》发布插曲《大米》MV，MV聚焦由彭于晏饰演的主角高谦和片中儿子聪聪之间的温情互动。插曲《大米》由音乐人梁皓一一手包办，他同时也是电影《红海行动》和电影《紧急救援》的配乐执导，无论是紧张的救援场景还是温馨的父子相处，他的配乐总是相得益彰，不少观众表示《大米》这首歌疗愈值满分，看完电影立刻就去搜索。







东莞路演受热捧





“看电影的时候就感觉好好听，就被压抑的电影分分钟治愈了一下。”“一首简单的儿歌，比很多鸡汤还要管用，生活还得继续，加油。”





此次发布的MV更是将歌曲的治愈效果放大，MV中父子二人一起玩耍导致遥控飞机不慎“坠机”，聪聪一路与父亲置气，配合歌曲轻松的曲调，整个氛围非常温馨可爱。这首歌的歌词配合童声演唱也非常有治愈效果，就算事情不顺利也可以放轻松呼一口气，吃不到大米也可以吃玉米，看似简单的道理却正是能够触动人心所在。







主创大合影





“台前楼梯每一步的寻觅 成功成绩因为你的努力”这句歌词也道出了电影的本心，片中的救援队们也是通过自己不断的努力去不断克服恐惧去战胜自然拯救生命。每个人的生活中都会面临各种烦恼，在面对不同的烦恼时不如放轻松一些勇往直前，就像电影《紧急救援》中的平凡英雄们一样，用勇气战胜荆棘！





消防员观影大受感触

导演林超贤为拍水下戏耳压失衡





电影《紧急救援》导演林超贤携主演彭于晏、王彦霖来到东莞进行路演，主创们在现场也分享了电影拍摄时遇到最难忘的事。就这部电影来说，四场救援大场面每一场的拍摄都是高难度的，其中水下戏份更让主创们记忆犹新，更表示演员身边的水、火都是真实的，那些汗水与攥紧的拳头也是真实的。







主创与平凡英雄





为了更好的呈现电影效果，主创们也付出了很多，彭于晏爆料：“不仅王彦霖因为拍水下戏耳朵受伤去看医生，为了更好的执导细节，导演林超贤也多次下水甚至还导致耳压失衡。”还好电影的大场面最终完美呈现，主创们一丝不苟的付出也让电影有了更多的可能性。





路演现场还请来了五位来自东莞消防支援队的平凡英雄，他们身着制服前来观影，其中三位多次拿到过军功章，参与过各种大型火灾救援工作，有人曾只身下到60米的深井，营救出9名被困人员；有人曾先后参与过大小700多次灭火战斗，获封“最美逆行者”。他们是真正值得尊敬的平凡英雄，在映后这些消防员们也被请上台被主创们献予英雄锦旗，并分享了电影观后感。







主演彭于晏





其中一位消防员表示看电影的过程中，很多剧情都让他颇为触动：“其实我最喜欢里面一句台词，就是每个人都有自己的职责，灾难不是时刻都会发生，但我们需要时刻准备着去应对灾难的发生。和电影中一样，我们也是时刻准备着和天灾人祸做斗争，电影里的他们让我想到了很多我们工作时的场景，特别那些抓紧时间一分一秒都不容耽搁的救援工作，非常紧张也非常感动。”







主演彭于晏王彦霖比心观众





无论是电影中的救援队，还是现场的消防队员们，他们都是我们生活中必不可缺的平凡英雄，也正是有了他们的付出才换来了我们安定的生活。





现场也有观众表达了自己对电影的喜爱：“这部电影看得我全程紧张，特别是救援任务和聪聪手术同步切换的那一段，我看得特别揪心，最后救援成功后又特别感动，那时候高谦内心肯定也是极度复杂的吧，感谢导演给我们带来这么好的电影，也感谢演员带来这么好的表演。”







主演王彦霖





人生有无数艰难的时刻，只要带着勇气不断前行总能够突破阴霾重见光明，电影《紧急救援》传递的正是这种突破阴霾的勇气与力量，在这个寒冷冬日来电影院里一起汲取平凡英雄传递的力量吧！