









《心灵奇旅》在美国等地区只会登陆Disney+，这也是自1995年皮克斯的第一部《玩具总动员》以来，首部在北美直接上流媒体平台的皮克斯动画片。和《花木兰》不同的是，订阅了Disney+的北美观众可直接在线看片，不用像《花木兰》那样再额外交钱。











《飞屋环游记》





《心灵奇旅》最初立项要追溯到2016年1月；2019年6月，皮克斯终于官宣了本片的片名：Soul（《心灵奇旅》），戴娜·默里与彼特·道格特共同制片。戴娜表示，影片会带给观众们“前往很久以来，没人去过的地方”，而联合编剧/联合导演坎普·鲍尔斯则称，本片会和彼特的前作（《怪兽电力公司》《飞屋环游记》）都完全不一样。





在确定影片主人公的职业时，主创们选择了“音乐家”，因为他们想要选一份观众们会产生共鸣的工作。他们此前还考虑过“科学家”，但后来觉得这个职业没有音乐家的生活来得那么“纯粹”。





导演彼特认为《心灵奇旅》解答的问题是，“你生命中重要的东西是什么？我在地球上这么多年，到底是为什么而活着？生活中的什么东西值得我活下去，让我还没有自杀？”







《头脑特工队》





一旦选定了主人公的职业是“音乐家”，主创们便选择了“爵士乐”这个乐种，而由于黑人与爵士乐的主题最搭（毕竟是黑人发明的），《心灵奇旅》变顺理成章地成了皮克斯动画中，首部以黑人为主角的动画片，也是第二部以有色人种为主角的皮克斯动画（上一部是《寻梦环游记》）。





上文提到的坎普·鲍尔斯是黑人，他在影片开发的早期阶段只是联合编剧，后来投入越来越多，他也随之“升职”变成了联合导演，也因此成为了皮克斯史上第一部黑人的联合导演。坎普在塑造主人公“乔伊”时，许多内容都是改编自的亲身生活。为了更准确地描绘黑人文化，片方雇了很多黑人顾问。







皮特、戴娜与坎普在去年的D23大会上





乔纳森·巴蒂斯特为本片创作了许多首原创的爵士乐曲，他希望这些乐曲足够“真实”，但又能被所有年龄段的人所接受。影片中乔伊弹钢琴的片段有很多手部特写，就是对乔纳森弹琴的手进行了动作捕捉。











弹斯坦威的乔纳森·巴蒂斯特









真挚的情感，是皮克斯电影从不缺席的重要元素，在经历了2020如此难忘的一年之后，《心灵奇旅》通过一场横跨心灵世界与真实世界的冒险，对人生和自我做出充满哲思，又不失温暖的思考。





本片以独特的角度启发观众回眸来路、审视生活。在这个不同寻常的年末，皮克斯为每一个在人生路上奔波的我们，送上一次深情拥抱。







灵魂就是酱婶虚无缥缈

为重回地球追寻音乐梦想，乔伊成为对人间毫无兴趣的问题心灵“22”（蒂娜·菲配）的导师，并由此展开一场穿梭两个世界，找寻生命意义的奇幻旅行。