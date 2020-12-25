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时光早报：平安夜《拆弹专家2》票房夺冠

凯文史派西发圣诞视频 "权游"前传曝概念图

2020-12-25 09:00:48 来源：Mtime时光网

各位网友，圣诞节快乐！

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01. 平安夜内地票房1.8亿 《拆弹专家2》夺冠


　　今年的平安夜内地电影市场产出票房约1.8亿，观影人次约470万。刘德华主演的《拆弹专家2》8000万夺冠，爱情电影《明天你是否依然爱我》拿下3500万居亚，郭敬明《晴雅集》点映2800万拿到季军。

　　大盘比无新片开画的去年同日高出近三分之一，也是本月单日大盘首次大幅超过去年同期。《拆弹专家2》创下自《金刚川》开画首日以来的最佳开画成绩，本片也将成为年票房冲刺200亿的主力之一。

　　今日圣诞节《拆弹专家2》排映跌至37.6%，领先正式开画的《晴雅集》（首日占比32.6%）《明天你是否依然爱我》上映次日占比下滑至12.3%，皮克斯动画《心灵奇旅》开画首日仅获2.8%的占比，不知道能否依靠口碑逆袭。

02.国产动画《新神榜：哪吒重生》曝角色海报


　　动画电影《新神榜：哪吒重生》发布国潮角色海报，人神共生的架空新世界，封神榜即将重排，“新哪吒”李云祥热血出击硬刚命运挑战、三太子展露背水一战之势、东海龙王运筹帷幄极具幕后大佬气场、神秘面具人玩世不恭正邪难辨。影片由《白蛇缘起》导演赵霁执导，明年大年初一上映。

01.凯文·史派西发布圣诞祝福视频（中字）
　　

史派西圣诞祝福（中字）

因为性丑闻被好莱坞“封杀”的奥斯卡影帝凯文·史派西又更新视频了，他在社交媒体发布了一段圣诞祝福视频，表达的内容不再神神叨叨，而是简单的祝福。

　　他说2020年很多人都遭受到很多困难，人生很挣扎。但当你感觉到无处可逃没有希望时，其实还是有路可走的(劝人不要自杀）。他相信一切会好起来的，因为不只是你一个人在受苦。

02.《权力的游戏》前传再曝概念图


　　《权力的游戏：龙之堡》男星马特·史密斯在社交媒体一张概念图，他在剧中将扮演韦赛里斯·塔格利安的兄弟迪蒙·塔格利安，概念图呈现的正是迪蒙的坐骑—— Caraxes。剧集将根据乔治·R·R·马丁小说《火与血》进行改编，该小说时间背景设置在《权力的游戏》时间线前300年，聚焦坦格利安家族的故事。《龙之堡》将由乔治·马丁与莱恩·康道尔担任制片人，首季共10集，2022年播出。
　　
03. 《混沌漫步》曝光圣诞版特别剧照


　　汤姆·霍兰德、黛西·雷德利主演，道格·里曼执导的科幻片《混沌漫步》曝光新剧照，正常版和圣诞版。明年3月5日北美上映 ​​​

4.《头号玩家》续集《二号玩家》电影正在开发中

     《头号玩家》小说作者恩斯特·克莱恩近日在接受采访时表示，续集《二号玩家》的电影正在开发中，处于早期阶段。续集小说刚发行一个月。恩斯特·克莱恩透露，“我们在制作《头号玩家》的时候，就讨论过《二号玩家》的可能性。现在好莱坞受疫情影响不太稳定 ，但从我们制作第一部的经验来说，我能看出参与的每个人都很享受。”第一部全球劲收5.82亿美元票房。

01. Netflix日剧《弥留之国的爱丽丝》续订第二季

　　

第二季官宣

不出意外（毕竟故事没讲完，口碑也不错），Netflix日剧《弥留之国的爱丽丝》 宣布将拍摄制作第二季。佐藤信介导演表示将尽全力挑战映像的可能性。改编自同名漫画的该剧12月10日起在Netflix上开始上线后，已经在全世界40个地区的Netflix作品人气排行榜中进入TOP 10！烂番茄96%，IMDB8.0，如今全球最热门的剧集之一。

   编辑：小火纸

关键词： 拆弹专家2 权力的游戏前传 龙之堡 凯文史派西
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