01.凯文·史派西发布圣诞祝福视频（中字）





他说2020年很多人都遭受到很多困难，人生很挣扎。但当你感觉到无处可逃没有希望时，其实还是有路可走的(劝人不要自杀）。他相信一切会好起来的，因为不只是你一个人在受苦。