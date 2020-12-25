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陈柏霖&郭采洁新片定档明年3月12日

聚焦北漂爱情故事 大城市的爱情是奢侈品

2020-12-25 09:46:18 来源：Mtime时光网

都市爱情电影《北京爱情图鉴》正式定档2021年3月12日。
《北京爱情图鉴》定档横版海报

　　时光网讯　今日，一部描述年轻人在大城市打拼恋爱的都市爱情电影《北京爱情图鉴》正式定档2021年3月12日。电影由陈柏霖郭采洁、夏侯云珊领衔主演，魏巡姜超主演，成龙谢霆锋曾志伟特别出演，英达英壮汪海林周蕙金池巫启贤等人友情出演，从不同角度出发，展现出北漂一族的生活图景：在现实压力面前节节败退，手忙脚乱的生活中越来越容不下浪漫和甜蜜，“爱情”成为多数人可望不可及的奢侈品。

《北京爱情图鉴》定档竖版海报

“暖瓶男”陈柏霖北漂遇上郭采洁  
漂泊的爱情十有九悲

　　此次发布的定档海报完美诠释了“大城市的爱情，是奢侈品”的终极表达。画面中是灿烂的北京夜景，陈柏霖饰演的阿伦与郭采洁饰演的梦婕曾在这里相爱，但不同的人生目标却让他们在不经意间去往了不同的方向，两人终是渐行渐远，爱而不得的悲伤无处安放。

陈柏霖和郭采洁

电影聚焦年轻人情感生活 
抱团取暖不配谈爱

　　影片以多个在大城市打拼的年轻人为主角，展示了平凡人的情感生活，情节贴近人心，每一段故事仿佛就发生在身边。在北漂的年轻人看来，爱情需要全心投入勇敢坚持，对于被迫996的人生来说，只能是可望不可得的奢侈品。影片以“爱乐酒吧”这个空间作为故事载体，让认清现实不配谈爱的年轻人在美酒和音乐的抚慰中，暂时忘记爱情的忧伤。 

夏侯云姗

　　影片同时用大胆写实的镜头展现了夜晚年轻人的不同面，配乐也是当下流行的时尚曲风，动感十足。影片上映时正值白色情人节，这部节奏紧凑明快、故事曲折浪漫的爱情电影，正适合所有期待爱情、拥有爱情的年轻人，看完电影走出影院，或许更能懂得爱情之于幸福人生的可贵。

   编辑：八不半

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 北京爱情图鉴 海报 陈柏霖 郭采洁
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