都市爱情电影《北京爱情图鉴》正式定档2021年3月12日。

《北京爱情图鉴》定档横版海报









《北京爱情图鉴》定档竖版海报





“暖瓶男”陈柏霖北漂遇上郭采洁

漂泊的爱情十有九悲





此次发布的定档海报完美诠释了“大城市的爱情，是奢侈品”的终极表达。画面中是灿烂的北京夜景，陈柏霖饰演的阿伦与郭采洁饰演的梦婕曾在这里相爱，但不同的人生目标却让他们在不经意间去往了不同的方向，两人终是渐行渐远，爱而不得的悲伤无处安放。





陈柏霖和郭采洁





电影聚焦年轻人情感生活

抱团取暖不配谈爱





影片以多个在大城市打拼的年轻人为主角，展示了平凡人的情感生活，情节贴近人心，每一段故事仿佛就发生在身边。在北漂的年轻人看来，爱情需要全心投入勇敢坚持，对于被迫996的人生来说，只能是可望不可得的奢侈品。影片以“爱乐酒吧”这个空间作为故事载体，让认清现实不配谈爱的年轻人在美酒和音乐的抚慰中，暂时忘记爱情的忧伤。





夏侯云姗





影片同时用大胆写实的镜头展现了夜晚年轻人的不同面，配乐也是当下流行的时尚曲风，动感十足。影片上映时正值白色情人节，这部节奏紧凑明快、故事曲折浪漫的爱情电影，正适合所有期待爱情、拥有爱情的年轻人，看完电影走出影院，或许更能懂得爱情之于幸福人生的可贵。





编辑：八不半