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"新神榜:哪吒重生"发"众神集结"预告

"新哪吒"成众矢之的 以国潮风格打造国漫

2020-12-25 10:51:09 来源：Mtime时光网

国潮动画《新神榜：哪吒重生》发布角色海报及“众神集结”版角色预告，“新哪吒”成为众矢之的。
　　时光网讯　国潮动画电影《新神榜：哪吒重生》发布角色海报及“众神集结”版角色预告，人神共生的架空新世界，“新哪吒”李云祥、三太子、东海龙王均以新身份、新形象登场，颠覆演绎的新封神故事与东方朋克视觉风格尽显国潮风范。影片将于2021年大年初一上映。

新哪吒李云祥角色海报

众神集结各有态度  
“新哪吒”成为众矢之的

　　影片故事发生在封神之战3000年后，哪吒轮回重生，成为机车青年李云祥，前世仇家卷土重来，在封神榜重排之际，大战一触即发。国潮角色海报展现出众角色不同的迎战态度，“新哪吒”李云祥热血出击硬刚命运挑战、三太子展露背水一战之势、东海龙王运筹帷幄极具幕后大佬气场、神秘面具人玩世不恭正邪难辨，令人对他们之间的“神仙打架”倍感期待。

龙王三太子角色海报

　　“众神集结”版角色预告中，戾气十足的前世仇家接踵而来，李云祥在哪吒元神觉醒后仿佛一键开启地狱生存模式，成为众矢之的。不禁让人好奇，他作为这一世的重生哪吒，究竟是福是祸？

龙王角色海报

古代神话结合现代元素  
以国潮风格打造国漫

　　影片由《白蛇：缘起》原班人马历时四年打造，不同于后者的东方古典气质，本片从故事设定到视觉风格均带来酷炫国潮风。导演赵霁表示，“中国风不一定非要是古代的，把中国古代神话与现代元素结合，进行再创新，也是我们想要探索的一种国潮。”

神秘面具人角色海报

　　无论哪吒重生在封神之战3000年后新世界的脑洞设定，还是封神榜重排的颠覆书写，都是对中国传统神话的创新式解构重塑，为国漫创作打开了新思路。而国潮角色海报中，“新哪吒”李云祥的钢铁铠甲、三太子的金属脊椎、龙王铁手臂、以及面具人的机械面具等金属机械元素颇为夺人眼球，背景处更似有金属机械巨兽蠢蠢欲动，尽显炫酷国潮视效，亦引人遐想。

   编辑：八不半

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 新神榜：哪吒重生 角色海报 角色预告
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