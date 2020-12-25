国潮动画《新神榜：哪吒重生》发布角色海报及“众神集结”版角色预告，“新哪吒”成为众矢之的。





新哪吒李云祥角色海报





众神集结各有态度

“新哪吒”成为众矢之的





影片故事发生在封神之战3000年后，哪吒轮回重生，成为机车青年李云祥，前世仇家卷土重来，在封神榜重排之际，大战一触即发。国潮角色海报展现出众角色不同的迎战态度，“新哪吒”李云祥热血出击硬刚命运挑战、三太子展露背水一战之势、东海龙王运筹帷幄极具幕后大佬气场、神秘面具人玩世不恭正邪难辨，令人对他们之间的“神仙打架”倍感期待。





龙王三太子角色海报





“众神集结”版角色预告中，戾气十足的前世仇家接踵而来，李云祥在哪吒元神觉醒后仿佛一键开启地狱生存模式，成为众矢之的。不禁让人好奇，他作为这一世的重生哪吒，究竟是福是祸？





龙王角色海报





古代神话结合现代元素

以国潮风格打造国漫









神秘面具人角色海报





无论哪吒重生在封神之战3000年后新世界的脑洞设定，还是封神榜重排的颠覆书写，都是对中国传统神话的创新式解构重塑，为国漫创作打开了新思路。而国潮角色海报中，“新哪吒”李云祥的钢铁铠甲、三太子的金属脊椎、龙王铁手臂、以及面具人的机械面具等金属机械元素颇为夺人眼球，背景处更似有金属机械巨兽蠢蠢欲动，尽显炫酷国潮视效，亦引人遐想。



