《拆弹专家2》曝“假肢揭秘”特辑，刘德华“双面”演技获赞。





《拆弹专家2》票房破亿





今日，电影也曝光了一支“假肢揭秘”特辑。此次，刘德华诠释了一位“残障拆弹专家”潘乘风，虽然身体受伤但依然不放弃自我，面对险峻的核弹危机时义无反顾冲向前。





《拆弹专家2》“残障拆弹专家”励志又感人





“残障拆弹专家”励志又感人

观众：两幅面孔的华仔，演技太绝！





电影中，刘德华饰演的潘乘风，因为拆弹任务失去了一条腿，让他身心都受到巨大的冲击，前后性格发生了迥异的变化。今日曝光的特辑，揭秘了刘德华是如何拍摄“假肢”戏的：戴假肢拍戏数月，有时候还要全程单腿跳跃完成整段拍摄。这也是刘德华此前摔马受伤后，再次拍摄激烈动作戏，而电影中潘乘风复健的训练，也让刘德华坦言“这些其实也都是我在受伤后做过的康复动作。”





《拆弹专家2》刘德华饰演“残障拆弹专家”





除了“外在”的身体变化，刘德华也从“内在”贴近角色。在片场，刘德华和导演邱礼涛多次讨论角色的性格、语气，打磨每一句台词。上映后，刘德华凭借细腻出色的表演征服了观众。有观众表示，“刘德华演得太好了，前半部分乐观，后半部分阴沉，从眼神到动作，甚至说话的语气都不一样了。”还有观众直言，“一部电影里，看到两个完全不同性格的华仔，真的太超值了！”





《拆弹专家2》观众：两幅面孔的刘德华，演技太绝





爆炸场面震撼，肾上腺素飙升

观众：看得热血沸腾，太适合冬天！





电影上映后，被观众提及最多的一个词就是“燃炸”。有观众感慨，“一开场就被镇住了，第一次看到一部电影刚开始一分钟，机场就被炸了！”第一部上映时，爆炸场面就已让不少观众记忆深刻，《拆弹专家2》的特效和大场面也全面升级，赤鱲角机场、青马大桥，在电影里伴随着爆炸案都带来了一波波的视觉冲击，相当震撼。





《拆弹专家2》刘德华戴假肢拍戏数月





除此之外，电影里还有多起连环爆炸案，更有罕见的“拆核弹”情节，和故事剧情紧密贴合。有观众直言，“一波接一波的震撼，近几年看过最让人肾上腺素飙升的电影，光是特效场面就值回票价！”还有观众表示，“这部电影太适合冬天去看了，看得热血沸腾，满满的激动和感动。”“从头到尾被剧情带着走，跟着拆弹专家紧张，看完手心都有汗了。”



