时光网讯
将于2021大年初一上映，由《绣春刀》
系列导演路阳
执导，宁浩
监制的奇幻动作冒险电影《刺杀小说家》
发布信念版预告。延续上一支预告中小说改写现实的奇幻设定，新预告以雷佳音
的视角，更细致地展示了这个关于信念的故事。为了找到失踪的女儿，雷佳音选择相信小说异世界的存在，绝望的父亲抓住最后的希望，踏上一场奇幻冒险。而异世界里，王圣迪饰演的小女孩则在寻找被天神赤发鬼掳走的父母。
雷佳音为救女儿勇闯异世界开战
雷佳音差点被路阳“吓退”
看完剧本哽咽：被信念感打动
这是雷佳音和路阳导演继《绣春刀2：修罗战场》
后再度携手，但据雷佳音透露，因为了解路阳“极虐”的工作风格，对于这次合作，自己一开始有点犹豫，是剧本和关宁这个角色改变了他的决定。
为了找到女儿，关宁选择相信小说世界的存在，毅然决然闯入异世界冒险，从而改写现实。关宁身上坚定的信念感，深深打动了雷佳音，令他读剧本时忍不住哽咽，感慨道“幸亏导演坚定地找我来演，不来会很惋惜”。
投入度最高的一次表演
雷佳音不吃不睡找状态
预告中，雷佳音满眼的红血丝，眼神从绝望到重燃希望的转变，真实细腻的表演，不仅牵动着大家的心，让人忍不住心疼这个父亲的遭遇，也获得了导演路阳的盛赞，“他的表演一直很有力量感，而且越来越自如，给这个角色带来很多意外的惊喜”。
据悉，为了更加真实自然地演绎出角色濒临极限的精神状态，雷佳音有时候在片场会不吃饭不睡觉，将自己完全沉浸在角色中，十分拼命。