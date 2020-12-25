奇幻动作冒险片《刺杀小说家》发布信念版预告。





雷佳音为救女儿勇闯异世界开战





雷佳音差点被路阳“吓退”

看完剧本哽咽：被信念感打动









雷佳音选择相信小说世界存在，毅然踏上奇幻冒险





为了找到女儿，关宁选择相信小说世界的存在，毅然决然闯入异世界冒险，从而改写现实。关宁身上坚定的信念感，深深打动了雷佳音，令他读剧本时忍不住哽咽，感慨道“幸亏导演坚定地找我来演，不来会很惋惜”。





雷佳音饰演濒临极限的父亲，表演真实细腻





投入度最高的一次表演

雷佳音不吃不睡找状态





预告中，雷佳音满眼的红血丝，眼神从绝望到重燃希望的转变，真实细腻的表演，不仅牵动着大家的心，让人忍不住心疼这个父亲的遭遇，也获得了导演路阳的盛赞，“他的表演一直很有力量感，而且越来越自如，给这个角色带来很多意外的惊喜”。





雷佳音为沉浸角色关宁，不吃不睡十分拼命





据悉，为了更加真实自然地演绎出角色濒临极限的精神状态，雷佳音有时候在片场会不吃饭不睡觉，将自己完全沉浸在角色中，十分拼命。



