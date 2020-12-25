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《刺杀小说家》曝“信念版”预告

雷佳音勇闯异世界开战 不吃不睡找状态

2020-12-25 15:44:11 来源：Mtime时光网

奇幻动作冒险片《刺杀小说家》发布信念版预告。
　　时光网讯　将于2021大年初一上映，由《绣春刀》系列导演路阳执导，宁浩监制的奇幻动作冒险电影《刺杀小说家》发布信念版预告。延续上一支预告中小说改写现实的奇幻设定，新预告以雷佳音的视角，更细致地展示了这个关于信念的故事。为了找到失踪的女儿，雷佳音选择相信小说异世界的存在，绝望的父亲抓住最后的希望，踏上一场奇幻冒险。而异世界里，王圣迪饰演的小女孩则在寻找被天神赤发鬼掳走的父母。
 
雷佳音为救女儿勇闯异世界开战

雷佳音差点被路阳“吓退”
看完剧本哽咽：被信念感打动

　　这是雷佳音和路阳导演继《绣春刀2：修罗战场》后再度携手，但据雷佳音透露，因为了解路阳“极虐”的工作风格，对于这次合作，自己一开始有点犹豫，是剧本和关宁这个角色改变了他的决定。

雷佳音选择相信小说世界存在，毅然踏上奇幻冒险

　　为了找到女儿，关宁选择相信小说世界的存在，毅然决然闯入异世界冒险，从而改写现实。关宁身上坚定的信念感，深深打动了雷佳音，令他读剧本时忍不住哽咽，感慨道“幸亏导演坚定地找我来演，不来会很惋惜”。

雷佳音饰演濒临极限的父亲，表演真实细腻

投入度最高的一次表演
雷佳音不吃不睡找状态

　　预告中，雷佳音满眼的红血丝，眼神从绝望到重燃希望的转变，真实细腻的表演，不仅牵动着大家的心，让人忍不住心疼这个父亲的遭遇，也获得了导演路阳的盛赞，“他的表演一直很有力量感，而且越来越自如，给这个角色带来很多意外的惊喜”。

雷佳音为沉浸角色关宁，不吃不睡十分拼命

　　据悉，为了更加真实自然地演绎出角色濒临极限的精神状态，雷佳音有时候在片场会不吃饭不睡觉，将自己完全沉浸在角色中，十分拼命。

   编辑：八不半

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 刺杀小说家 雷佳音 预告
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