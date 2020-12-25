



英嘉影城CINITY影厅是由原IMAX影厅换新改造而成，配备了融合4K、3D、高亮度、高帧率、高动态范围、广色域和沉浸式声音等电影放映领域高新技术的CINITY影院系统，使电影画面更清晰、色彩更绚丽、影像更流畅、细节更丰富、动作更连贯、声音更临场，极大提升电影的逼真度和沉浸感。





此外，为了全面深度优化观影体验，CINITY为英嘉影城提供了一整套完整的解决方案，包括提供定制影院设计，并严控品质标准，将原来的IMAX影厅从526座普通座椅升级为544座高级沙发座椅，同时影厅面积扩大至近千平米，银幕尺寸从19米*10.20米升级成22米*9.36米，将其完全换新改造成符合CINITY工艺标准、安全标准以及品牌视效标准的CINITY影厅。



CINITY为幕亿影投授牌 CINITY为幕亿影投授牌





幕亿影投副总经理杨亮表示：“我们本次与CINITY联手打造了在业界具有开创性与代表性的一套‘超大幕特效影厅的完整解决方案’，接下来还将与CINITY展开一系列的深度合作，全力将英嘉影城打造成以‘电影文化’为内核、为观众带来极致沉浸观影体验的复合式娱乐与文化生活空间，更大程度地激发大家对大银幕观影的热情。”



幕亿影投副总经理杨亮致辞 幕亿影投副总经理杨亮致辞





华夏电影（北京）有限公司副总经理胥斌谈到：“2020年是不平凡的一年，市场格局酝酿着调整，也带来了机遇。包括幕亿影投在内的一些CINITY的合作伙伴，敏锐地捕捉到行业变局中潜在的市场机遇，积极探索新的发展方向和道路，携手CINITY提升影院的视听效果和观影感受。





与此同时，CINITY团队也在2020年全力优化CINITY制片与放映技术和服务，并取得了显著的成果。预计截止到2021年春节前，全国CINITY影厅数量将达到55家，2021年底超过100家。”



华夏电影（北京）有限公司副总经理胥斌致辞 华夏电影（北京）有限公司副总经理胥斌致辞





根据CINITY专家在开业仪式上的介绍，CINITY在今年创新推出了CINITY AMR人工智能母版重置技术，通过人工智能方式对常规制作的完成影片在清晰度、动态范围、色域、亮度和帧率方面进行优化处理，达到或接近CINITY影院放映系统能实现的高技术格式指标。





同时除了常规的双机系统之外，CINITY今年还推出了成本更低、能够获得同样收益的单机系统，最高指标可放映4K、2D、120帧的影片，画面质量保持CINITY一贯的极致标准，预计春节前将在北京、广州、合肥、青岛等地区部署5套该系统；后续还将推出应用于科教场馆的子品牌CINITY Science，其在帧率、亮度和色彩方面都高于市场其他品牌，是融合科教应用和商用于一体的定制化放映解决方案。





此外，CINITY还推出了从客户需求出发的专属、定制化全生命周期管家式服务，涵盖专项客户经理一对一服务、新店放映成长计划、专项个性化主题培训、设备专属档案管理、年度设备评估报告、定制化巡检、特殊档期保障计划的“七位一体”服务。





除了在产品、技术和服务方面的稳步推进之外，CINITY的片源也已全面打开，已与国内20余家制片公司及好莱坞六大电影公司建立了合作，未来大制作影片均会有CINITY版，其中一部分优质影片会被制作成CINITY AMR高帧版。





与此同时，CINITY也在推动创作者提升电影的质量，将更多思想精深、艺术精湛和技术精良的高技术格式电影精品带给影院的观众，推动电影行业的内容升级，拉动影院票房的攀升。





在本次开业仪式结束后，全体嘉宾在英嘉影城CINITY影厅共同欣赏了CINITY版郭敬明导演新作《晴雅集》，并对影片美轮美奂的画面效果赞叹不已。据悉，元旦至春节期间，还将有《送你一朵小红花》、《温暖的抱抱》、《没有过不去的年》、《天后小助理》、《缉魂》、《新神榜：哪吒重生》、《唐人街探案3》、《刺杀小说家》等多部CINITY版影片上映，敬请期待。

随后，参会嘉宾共同观看了CINITY版的郭敬明导演新作——古装玄幻影片《晴雅集》。