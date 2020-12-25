新海报乍一看有点让人密恐。

时光网讯 随着刚刚过去的冬至，2020年这不平凡的一年也渐渐走到了尾声。还有不到五十天，我们就要迎来2021年牛年农历新年的到来，新的一年就在眼前，你许下新的愿望了吗？





在年末圣诞节，荒诞喜剧电影《人潮汹涌》发布“好多人”版海报，刘德华、肖央、万茜齐聚玩转热梗，充满魔性又不失趣味，人头攒动的海报中，一眼锁定那个特殊的“你”，正应了电影《人潮汹涌》那句“人潮汹涌，感谢遇见你！”







电影《人潮汹涌》“好多人”版海报-刘德华





电影《人潮汹涌》由刘德华监制，饶晓志执导，刘德华、肖央、万茜领衔主演，影片已经定档2021牛年春节档，将于2月12日大年初一在全国公映。





刘德华肖央万茜玩热梗

人潮汹涌中感谢遇见你





年末已至，辛苦了一年的人们在一个又一个接踵而至的节日中，找到片刻的放松。2020年这样非凡的一年就要过去，距离2021年牛年春节还不足五十天之际，电影《人潮汹涌》在圣诞这样一个与爱为伴的日子里，发布“好多人”主题海报。主演刘德华、肖央、万茜玩转热梗，魔性十足。在发布的三张海报中，直接解释了“人潮汹涌”四个字的含义：人头攒动人群中，一眼便能看到不同的你。







电影《人潮汹涌》“好多人”版海报-万茜





电影《人潮汹涌》讲述了冷酷“杀手”周全（刘德华 饰）和落魄龙套陈小萌（肖央 饰），在一次意外中交换了彼此的身份，从而引出一系列阴差阳错的幽默故事。正如二人的两张海报中，每张海报刘德华与肖央都望向不同地方，表达了二人南辕北辙的身份差异。





但两张海报拼凑在一起就发现原来二人目光早已交汇，这又预示着电影中的周全与陈小萌宿命般的相遇。而第三张海报中刘德华与万茜同框，直视前方的刘德华中， 有一个带着充满期待眼神的万茜，这也如电影《人潮汹涌》中二人的关系，周全在交换身份后，认识了善良的李想（万茜 饰），二人也发展出一段既克制又心动的情感。







电影《人潮汹涌》“好多人”版海报-肖央





从无名之辈到人潮汹涌

饶晓志再造小人物悲喜





电影《人潮汹涌》是导演饶晓志继《无名之辈》后执导的最新作品，电影《无名之辈》2018年凭借7.94亿的票房成绩成为当年的黑马影片，实现票房与口碑的双丰收。这次带着电影《人潮汹涌》归来的饶晓志依然选择关注大城市里小人物的奇遇故事。如果你的人生跌入谷底，有机会选择和他人交换人生，你会如何抓住这一线生机？强戏剧设定之下，实则讲述一个既荒诞幽默，又温情十足的故事。





导演饶晓志就表示：“2020年是特殊的一年，我们希望《人潮汹涌》能给大家一个温暖的出口，抚慰观众的心。”说到影片想传达的情感，刘德华表示：“电影中的一句台词最能代表我的感受，就是‘莫名来到这个世界，人潮汹涌，感谢遇见你’。正如我的角色周全，经历人生变故，但不变的是自己的初心，以及形形色色给予自己帮助的人，这是影片最想在新的一年开始所带给观众的温暖！”





说到对电影《人潮汹涌》的理解，主演肖央表示：“‘人潮汹涌’它是一句很觉知的话。我们通过形形色色的人，看见了自己，看见了世界，看见另一个个体。这很难，但是遇到了就是幸运。”





而主演万茜则认为这是难得的“缘分”：“我曾和导演认真聊过片名的问题，为什么是《人潮汹涌》？其实这个世界上有很多人，每个人都是自己生活中的主角，但是我们也是别人生活中配角。茫茫人海中这么多人我和你碰到一起就是缘分，那么我们之间能发生什么样的故事？能产生什么样的化学反应？这是我们要展现给观众的。”

编辑：甄甏甏