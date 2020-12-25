网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

刘德华肖央万茜玩梗齐聚"好多人"海报

荒诞喜剧"人潮汹涌" 人潮之中感谢遇见你

2020-12-25 16:01:41 来源：Mtime时光网

新海报乍一看有点让人密恐。
　　时光网讯　随着刚刚过去的冬至，2020年这不平凡的一年也渐渐走到了尾声。还有不到五十天，我们就要迎来2021年牛年农历新年的到来，新的一年就在眼前，你许下新的愿望了吗？

　　在年末圣诞节，荒诞喜剧电影《人潮汹涌》发布“好多人”版海报，刘德华、肖央、万茜齐聚玩转热梗，充满魔性又不失趣味，人头攒动的海报中，一眼锁定那个特殊的“你”，正应了电影《人潮汹涌》那句“人潮汹涌，感谢遇见你！”


电影《人潮汹涌》“好多人”版海报-刘德华

　　电影《人潮汹涌》由刘德华监制，饶晓志执导，刘德华、肖央、万茜领衔主演，影片已经定档2021牛年春节档，将于2月12日大年初一在全国公映。

刘德华肖央万茜玩热梗 
人潮汹涌中感谢遇见你

　　年末已至，辛苦了一年的人们在一个又一个接踵而至的节日中，找到片刻的放松。2020年这样非凡的一年就要过去，距离2021年牛年春节还不足五十天之际，电影《人潮汹涌》在圣诞这样一个与爱为伴的日子里，发布“好多人”主题海报。主演刘德华、肖央、万茜玩转热梗，魔性十足。在发布的三张海报中，直接解释了“人潮汹涌”四个字的含义：人头攒动人群中，一眼便能看到不同的你。


电影《人潮汹涌》“好多人”版海报-万茜

　　电影《人潮汹涌》讲述了冷酷“杀手”周全（刘德华 饰）和落魄龙套陈小萌（肖央 饰），在一次意外中交换了彼此的身份，从而引出一系列阴差阳错的幽默故事。正如二人的两张海报中，每张海报刘德华与肖央都望向不同地方，表达了二人南辕北辙的身份差异。

　　但两张海报拼凑在一起就发现原来二人目光早已交汇，这又预示着电影中的周全与陈小萌宿命般的相遇。而第三张海报中刘德华与万茜同框，直视前方的刘德华中， 有一个带着充满期待眼神的万茜，这也如电影《人潮汹涌》中二人的关系，周全在交换身份后，认识了善良的李想（万茜 饰），二人也发展出一段既克制又心动的情感。


电影《人潮汹涌》“好多人”版海报-肖央

从无名之辈到人潮汹涌 
饶晓志再造小人物悲喜

　　电影《人潮汹涌》是导演饶晓志继《无名之辈》后执导的最新作品，电影《无名之辈》2018年凭借7.94亿的票房成绩成为当年的黑马影片，实现票房与口碑的双丰收。这次带着电影《人潮汹涌》归来的饶晓志依然选择关注大城市里小人物的奇遇故事。如果你的人生跌入谷底，有机会选择和他人交换人生，你会如何抓住这一线生机？强戏剧设定之下，实则讲述一个既荒诞幽默，又温情十足的故事。

　　导演饶晓志就表示：“2020年是特殊的一年，我们希望《人潮汹涌》能给大家一个温暖的出口，抚慰观众的心。”说到影片想传达的情感，刘德华表示：“电影中的一句台词最能代表我的感受，就是‘莫名来到这个世界，人潮汹涌，感谢遇见你’。正如我的角色周全，经历人生变故，但不变的是自己的初心，以及形形色色给予自己帮助的人，这是影片最想在新的一年开始所带给观众的温暖！”

　　说到对电影《人潮汹涌》的理解，主演肖央表示：“‘人潮汹涌’它是一句很觉知的话。我们通过形形色色的人，看见了自己，看见了世界，看见另一个个体。这很难，但是遇到了就是幸运。”

　　而主演万茜则认为这是难得的“缘分”：“我曾和导演认真聊过片名的问题，为什么是《人潮汹涌》？其实这个世界上有很多人，每个人都是自己生活中的主角，但是我们也是别人生活中配角。茫茫人海中这么多人我和你碰到一起就是缘分，那么我们之间能发生什么样的故事？能产生什么样的化学反应？这是我们要展现给观众的。”

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 刘德华 肖央 万茜 海报 人潮汹涌
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

人潮汹涌

人潮汹涌 (2021)

0.0

导演：饶晓志

主演：刘德华 肖央

在线播放

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

IndieWire评出2020年24部最佳电影海报

"无依之地"居榜首 "花样年华"4K修复版排第三

24
外媒IndieWire评选出了“2020最佳电影海报”24强，今年..
2

“这一次她将更加成熟，更具人性”

《神奇女侠1984》中国首映连线加朵

3
时隔三年再度与影迷见面，饰演神奇女侠的盖尔·加朵难掩..
3

《神奇女侠2》首日不敌《紧急救援》

大盘1.33亿显冷清 内地年度总票房破180亿

截至昨日，2020年全国累计票房已达180.42亿，距离200亿..
4

"神奇女侠1984"中的35个彩蛋与细节!

"豹女"曾找过石头姐 老版"神女"来客串

《神奇女侠2》千呼万唤始出来，什么时候出第三部呢？
5

时光早报：神奇女侠2票房不敌紧急救援

博斯曼获洛杉矶影帝 曼达洛人第二季季终

《神奇女侠1984》这票房表现还不如《信条》呢。

查看更多