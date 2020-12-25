《许愿神龙》今日发布“好运环绕”版海报，并正式开启元旦点映特惠预售通道。

时光网讯 合家欢动画电影《许愿神龙》凭借粉萌可爱的神龙、实现心愿的美好故事备受期待，成为贺岁档“合家欢观影首选之作”。电影今日发布“好运环绕”版海报，并正式开启元旦点映特惠预售通道，让粉色神龙把新一年的喜气、好运气带到全国各地，向观众送出新年祝福。 合家欢动画电影《许愿神龙》凭借粉萌可爱的神龙、实现心愿的美好故事备受期待，成为贺岁档“合家欢观影首选之作”。电影今日发布“好运环绕”版海报，并正式开启元旦点映特惠预售通道，让粉色神龙把新一年的喜气、好运气带到全国各地，向观众送出新年祝福。





该片由克里斯·艾伯翰斯执导，《怪物史莱克》系列之父阿伦·沃纳携手克里斯·布兰博、成龙担纲制片人，将于2021年1月15日上映，元旦假期开启全国点映，目前特惠预售火热进行中。





粉色神龙好运环绕

喜气洋洋新年必看！





动画电影《许愿神龙》此次发布的“好运环绕”版海报明亮喜庆，粉色神龙好运爆棚，身体似围成“中国结”的形态，新年喜庆的气息扑面而来。在影片中，这条粉萌神龙拥有可以让人梦想成真的神力，但却对现代社会的生活一无所知，在男主角丁思齐的圆梦之旅中闹出了不少笑话，让人捧腹大笑，欢乐轻松的剧情，让该片成为新年合家欢观影的必看之选。





作为贺岁档备受期待的动画电影，《许愿神龙》不仅为中国人的精神图腾“中国龙”赋予了实现愿望的神力，更还原出上海外滩、石库门等城市风貌，让观众在熟悉之中惊喜不已。而神龙和丁思齐、王俐娜一起领悟亲情、友情真谛的旅程欢乐又温暖，无论是儿童还是成年观众都可以在其中收获愉悦的观影体验。





元旦点映预售开启

全国375城共享神龙好运祝福





《许愿神龙》点映海报 电影今天正式开启元旦点映特惠售票通道，开始新年合家欢观影第一站，“用两小时，来陪重要的人迎接新年”，触碰到观众心中最柔软的地方，愿每一个在2020年为生活、为事业忙碌的人，能够在跨年之际，和最重要的家人、朋友、爱人一起收获好运神龙的祝福。





据悉，电影《许愿神龙》元旦点映超前观影将在全国375个城市开启，影片中为神龙配音的成龙，和为丁思齐、王俐娜配音的新生代演员牛骏峰、薇薇也将在北京点映嘉年华活动中亮相，相信粉萌神龙带来的欢乐，有关亲情、友情的感动，将在辞旧迎新之际为观众带来快乐，开启喜气洋洋、开开心心的2021年。