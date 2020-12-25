网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

合家欢动画"许愿神龙"曝好运环绕海报

元旦点映预售开启 粉色神龙好运环绕

2020-12-25 16:08:17 来源：Mtime时光网

《许愿神龙》今日发布“好运环绕”版海报，并正式开启元旦点映特惠预售通道。
　　时光网讯　合家欢动画电影《许愿神龙》凭借粉萌可爱的神龙、实现心愿的美好故事备受期待，成为贺岁档“合家欢观影首选之作”。电影今日发布“好运环绕”版海报，并正式开启元旦点映特惠预售通道，让粉色神龙把新一年的喜气、好运气带到全国各地，向观众送出新年祝福。

　　该片由克里斯·艾伯翰斯执导，《怪物史莱克》系列之父阿伦·沃纳携手克里斯·布兰博、成龙担纲制片人，将于2021年1月15日上映，元旦假期开启全国点映，目前特惠预售火热进行中。

粉色神龙好运环绕 
喜气洋洋新年必看！

　　动画电影《许愿神龙》此次发布的“好运环绕”版海报明亮喜庆，粉色神龙好运爆棚，身体似围成“中国结”的形态，新年喜庆的气息扑面而来。在影片中，这条粉萌神龙拥有可以让人梦想成真的神力，但却对现代社会的生活一无所知，在男主角丁思齐的圆梦之旅中闹出了不少笑话，让人捧腹大笑，欢乐轻松的剧情，让该片成为新年合家欢观影的必看之选。

　　作为贺岁档备受期待的动画电影，《许愿神龙》不仅为中国人的精神图腾“中国龙”赋予了实现愿望的神力，更还原出上海外滩、石库门等城市风貌，让观众在熟悉之中惊喜不已。而神龙和丁思齐、王俐娜一起领悟亲情、友情真谛的旅程欢乐又温暖，无论是儿童还是成年观众都可以在其中收获愉悦的观影体验。

元旦点映预售开启 
全国375城共享神龙好运祝福

《许愿神龙》点映海报

　　电影今天正式开启元旦点映特惠售票通道，开始新年合家欢观影第一站，“用两小时，来陪重要的人迎接新年”，触碰到观众心中最柔软的地方，愿每一个在2020年为生活、为事业忙碌的人，能够在跨年之际，和最重要的家人、朋友、爱人一起收获好运神龙的祝福。

　　据悉，电影《许愿神龙》元旦点映超前观影将在全国375个城市开启，影片中为神龙配音的成龙，和为丁思齐、王俐娜配音的新生代演员牛骏峰、薇薇也将在北京点映嘉年华活动中亮相，相信粉萌神龙带来的欢乐，有关亲情、友情的感动，将在辞旧迎新之际为观众带来快乐，开启喜气洋洋、开开心心的2021年。

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 许愿神龙 海报 预售
关注时光网微信

相关电影/影人

许愿神龙

许愿神龙 (2021)

0.0

导演：克里斯·艾伯汉斯

主演：约翰·赵 黄谷悦

在线播放

相关文章

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

IndieWire评出2020年24部最佳电影海报

"无依之地"居榜首 "花样年华"4K修复版排第三

24
外媒IndieWire评选出了“2020最佳电影海报”24强，今年..
2

“这一次她将更加成熟，更具人性”

《神奇女侠1984》中国首映连线加朵

3
时隔三年再度与影迷见面，饰演神奇女侠的盖尔·加朵难掩..
3

《神奇女侠2》首日不敌《紧急救援》

大盘1.33亿显冷清 内地年度总票房破180亿

截至昨日，2020年全国累计票房已达180.42亿，距离200亿..
4

"神奇女侠1984"中的35个彩蛋与细节!

"豹女"曾找过石头姐 老版"神女"来客串

《神奇女侠2》千呼万唤始出来，什么时候出第三部呢？
5

时光早报：神奇女侠2票房不敌紧急救援

博斯曼获洛杉矶影帝 曼达洛人第二季季终

《神奇女侠1984》这票房表现还不如《信条》呢。

查看更多