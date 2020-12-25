上映首日，影片好评如潮，满满爱的仪式感已成为广大观众圣诞表白利器，主演Angelababy更是空降电影院助力现场观众勇敢说爱。像这样的勇敢表白从影片定档到正式上映一直在发生，每一对看这部电影的观众都是费力和赵希曼，他们就像电影里的男女主角，在现实生活中收获爱的仪式感，实现自己的爱情梦想，在2020年最后一场爱情电影的见证下给爱的人独家的浪漫和温暖。







Angelababy李鸿其和圣诞老人吃烧烤





2020年圣诞节表白利器已上线！

Angelababy李鸿其助力观众收获真爱





和大部分不善言辞的男生一样，费力在面对喜欢的人时永远小心翼翼，但越是谨慎就越能看见他对这段感情的坚定。在今日曝光的告白片段里，费力终于鼓足勇气把自己对希曼的爱宣之于口。





“直到遇见你我才知道，我可能并不缺少那些冒险的勇气，只是缺少一个冒险的理由。”影片在讲述赵希曼与费力二人的限时爱情时，呈现了多个表白名场面，两人之间的表白金句更是令首批观众心动不已，堪称2020年圣诞表白利器！







Angelababy李鸿其甜蜜合影





当天同步曝光的情感短片与约定海报聚焦影片全程贯彻的爱的仪式感。特辑将此前网上“@”好友、爱人的打卡风潮引申到现实生活中，素人通过打电话现场邀约最特别的ta打卡2020年最后一场爱情电影，展现爱情最美好的一面。





和影片中那些极具爱情仪式感的瞬间一样，当电话对面的人面对突如其来的邀约时，每一个神情和动作都含着满满的爱意。电影《明天你是否依然爱我》都将爱情中的每一个仪式感放大到极致，在这个寒冷的冬天，让所有观众感受到爱情的温度。







Angelababy圣诞老人同框





Angelababy平安夜惊喜空降电影院

男观众还原“李鸿其金句表白”现场求婚





影片上映首日当晚正值温馨美好的平安夜，当天导演周楠携主演Angelababy惊喜空降横店平安夜观影现场。放映结束后，众多观众起身分享自己的观影感受，一位年轻女孩略带遗憾地表示：“这部电影可能是2020年我和男朋友一起看的最后一部电影了，我想问他明天你是否依然爱我？”





身旁的男友则深情拥抱她说道：“我爱你！”而现场另一位女观众则打趣的灵魂拷问自己的男友：“明天你是否依然爱我？”男孩则毫不犹豫地回应道：“明天我也依然爱你！”甜蜜互动让现场气氛热闹非凡，无数真实情侣携手把《明天你是否依然爱我》变成了肯定句！







来自芬兰的真实圣诞老人





值得一提的是，当天观影现场更有一位观众精心为女友准备求婚惊喜。聊起两人的相爱点滴，这位男观众说道：“我是一个脾气特别不好的人，在那些最难熬的时刻都是她一直包容着我。很多时候我心里一直在想明天她是不是依然爱我？我和电影里的费力一样，喜欢上你是我这辈子做过最危险的事，你就是我的珠穆朗玛峰！





我想用一生为我们的爱情冒险，今天有这样一个机会，我想对你说明天你是否依然爱我？”听见男友这番深情告白，女生大声回应道：“明天我依然爱你！”见证了这浪漫的一幕，现场的Angelababy也在现场为二人送去祝福。目前，影片正在全国院线热映中，2020年最后一部爱情电影如约而至，如果能够等到你，一起把《明天你是否依然爱我》变成肯定句吧。

