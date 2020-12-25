电影《紧急救援》连续路演七站过程中，不断致敬平凡英雄，收获观众大量好评，如今路演虽完美收官，但电影还在继续上映，年末影院大片首选电影《紧急救援》不容错过！





“父子档”同拍时尚大片

彭于晏：首次演父亲深有感触





今日，电影《紧急救援》发布父子时尚大片，此次曝光的大片是电影《紧急救援》与《时尚芭莎》电影组的第二次合作，一改之前的硬核制服风格，电影中饰演高谦的彭于晏与饰演儿子聪聪一角的小演员张景祎父子组合一身休闲装出镜，萌态十足。一张张光影大片记录下了父子间的相处日常，可爱的聪聪偷偷观察生气的父亲，两人一起搞怪自拍，一起看动画、打游戏、玩模型，似父子更似哥们儿。











除此之外，电影《紧急救援》还发布一张全新的父子版海报，海报中儿子坐在身着救援服爸爸的肩头，生活中父亲是儿子最坚实的后盾；救援前线中，儿子则是父亲心中最柔软的牵挂。海报的背景是富有童趣的插画，墙上那句“英雄是我爸，我爸最伟大”是儿子最感人肺腑的真言。





在电影《紧急救援》中，彭于晏首度挑战演绎父亲这一角色，对他来说也面临一些挑战，儿子聪聪人小鬼大，爸爸高谦需要多多鼓励、以身作则。他坦言：“导演给我这个角色，我觉得是非常难的。导演很有意思，他知道我是单亲家庭，所以饰演一位父亲我要花很多时间去说服自己，我的生命里面没有父亲的形象在，但我要扮演这个角色，非常感谢导演给我的这个角色，让我面对自己一次。”











他同时表示，“这部电影的情感部分导演拍得特别用心，大家会看到完全‘升级版’的林超贤电影，他把自己想象的中的亲情以及兄弟之情都在这个戏里展现出来了。”





路演最后一站致敬平凡英雄

观众表白彭于晏：你激励着我去试着做一个更好的自己





导演林超贤携主演彭于晏、王彦霖今日来到电影《紧急救援》路演的最后一站广州，在活动现场主创致敬了平凡英雄，并和观众分享了电影拍摄时的点点滴滴。彭于晏现场爆料无论多危险的场景导演都会全程陪同，哪怕是最难的海下戏，他不想错过任何一个机位一个细节。











谈到在海里拍戏的艰难，他分享起在墨西哥的拍摄经历：“团队会准备淡水给演员们不断冲洗眼睛，以稀释海水避免视力受损。不过虽然过程艰辛，但电影受到大家的喜爱，这一切都是值得的。”据悉，之前王彦霖在拍摄水下戏时确实有过眼睛受伤就医，为了完美呈现电影细节，主创们都可谓拼尽全力。





映后不少观众分享了自己对电影的感受，其中一位观众大赞彭于晏演技进步，并佩服他一直以来能够坚持锻炼保持身材，她还现场表白彭于晏：“每一部戏你都可以解锁一个新技能，我真的喜欢你很多年了，你的每一部电影都激励着我去试着做一个更好的自己。”











不得不说这样不断自律不断突破的演员确实值得喜爱，还有一位观众表示自己已经是三刷这部电影，“第三次看还是全程紧张，特别是船上那段，然后看到他们坚持之后终于胜利也特别感动，谢谢主创们拍出这么好的电影，谢谢谢谢。”





路演的最后一站，剧组也请到了三位来自广州蓝天救援队的平凡英雄来到现场观影，并为他们颁发了“致敬凡人英雄”的锦旗。其中救援协会理事赵欣在观影后发言：“非常荣幸有一部电影来讲救援队的故事，它很真实的表现了我们在救援中会遇到的风险。平时我们都是普通人，但穿上制服，我们就是战士。”











主演王彦霖也表示：“希望大家看过电影，可以在平凡的生活中留意更多的英雄，多一些希望和勇气。”电影《紧急救援》是国内首部聚焦救捞人群体的电影，也是少有以平凡英雄为主角的“超级英雄大片”，它以超强的工业水准展现了救援行动的种种风险，更以真诚的视角打动了万千观众。





在今年这个艰难的一年，中国电影正需要这样一部佳作，用热血点燃人心，用温情融化冰雪，用勇气鼓舞前行，引用一句观众的评论“谢谢电影《紧急救援》给我力量，让我知道有这么多英雄在努力，我从不孤单”，岁末寒冬走进电影院让电影《紧急救援》来给予你温暖吧！