网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

外媒《综艺》评选2020年度十大烂片

多力特和阿特米斯两大奇幻电影入围

2020-12-27 15:12:49 来源：Mtime时光网

你看过其中几部？
　　时光网讯 外媒《综艺》网站评选了2020年十大烂片，由两位编辑各自挑选心目中的五大烂作组成。小罗伯特·唐尼主演的《多力特的奇幻冒险》和迪士尼奇幻大作《阿特米斯的奇幻历险》名气最大，Netflix也有好几部片子入围。

Owen Gleiberman的五大烂片









Peter Debruge的五大烂片










   编辑：小火纸

关键词： 多力特的奇幻冒险 阿特米斯的奇幻历险 我想结束这一切 卡彭 烂片
关注时光网微信

相关电影/影人

多力特的奇幻冒险

多力特的奇幻冒险 (2020)

6.0

导演：斯蒂芬·加汉

主演：小罗伯特·唐尼

在线播放

阿特米斯的奇幻历险

阿特米斯的奇幻历险 (2020)

5.4

导演：肯尼思·布拉纳

主演：福迪亚·肖

在线播放

父亲的遗愿

父亲的遗愿 (2020)

-1.0

导演：迪·里斯

主演：安妮·海瑟薇

在线播放

我想结束这一切

我想结束这一切 (2020)

6.9

导演：查理·考夫曼

主演：托妮·科莱特

在线播放

欧洲歌唱大赛：火焰传说

欧洲歌唱大赛：火焰传说 (2020)

6.3

导演：大卫·道金

主演：威尔·法瑞尔

在线播放

荣誉之客

荣誉之客 (2019)

-1.0

导演：阿托姆·伊戈扬

主演：大卫·休里斯

在线播放

被涂污的鸟

被涂污的鸟 (2019)

7.9

导演：Vaclav Marhoul

主演：斯特兰·斯卡斯..

在线播放

黑帮大佬和我的365日

黑帮大佬和我的365日 (2020)

5.3

导演：Barbara Bialowas

主演：Michele Morrone

在线播放

未曾走过的路

未曾走过的路 (2020)

-1.0

导演：莎莉·波特

主演：哈维尔·巴登

在线播放

卡彭

卡彭 (2020)

5.6

导演：乔什·特兰克

主演：汤姆·哈迪

在线播放

显示更多∨

相关文章

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

IndieWire评出2020年24部最佳电影海报

"无依之地"居榜首 "花样年华"4K修复版排第三

24
外媒IndieWire评选出了“2020最佳电影海报”24强，今年..
2

"神奇女侠1984"中的35个彩蛋与细节!

"豹女"曾找过石头姐 老版"神女"来客串

《神奇女侠2》千呼万唤始出来，什么时候出第三部呢？
3

时光早报：神奇女侠2票房不敌紧急救援

博斯曼获洛杉矶影帝 曼达洛人第二季季终

《神奇女侠1984》这票房表现还不如《信条》呢。
4

盖尔加朵："神奇女侠3"别讲过去的事了

"过去安排得很好 是时候放下往前看"

《神奇女侠》还有没有第三集，很难说。
5

时光早报：影视从业者呼吁抵制郭敬明于正

《去死2020》曝预告 米高梅公司寻求出售

周二快乐！

查看更多