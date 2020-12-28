网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

时光早报：《神奇女侠3》提上日程

《拆弹专家2》首周破4亿 《侍神令》曝预告

2020-12-28 09:07:24 来源：Mtime时光网

周一好！


过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。



01.《神奇女侠3》提上日程



      正在上映中的《神奇女侠1984》似乎让华纳感到满意。日前，华纳高层宣布《神奇女侠》第3部电影已经开始开发，盖尔·加朵回归主演，前两部的导演派蒂·杰金斯继续担任导演、编剧。

02.《神奇女侠1984》北美票房登顶



      《神奇女侠1984》圣诞节当天北美上映，首周票房1670万美元。为北美疫情期间最佳开画成绩，高于《信条》首周末三天的935万成绩。

      值得一提的是，《信条》上映时有70%的影院重新开放，而目前仅有34%。不过圣诞档毕竟是北美全年最重要的档期之一。

03.刘亦菲凭《花木兰》获奖



      英国电影网站Digital Spy公布读者票选出的最佳男女演员、最佳电影、最佳新人等奖项的前三名。《花木兰》获得“最佳电影奖”第一名；《花木兰》主演刘亦菲获得“最佳女演员奖”第一名。



01.《拆弹专家2》首周票房破4亿



      《拆弹专家2》上周四上映，单日票房连续三天破亿，上映四天累计综合票房已轻松突破4亿关口。《晴雅集》开画三天加点映累计票房已超过2.5亿。《心灵奇旅》累计票房3580万。

02.《侍神令》曝新预告

生死与共预告

      奇幻电影《侍神令》发布“生死与共”版预告。

      影片讲述穿行于人妖两界的阴阳师晴明，因与一众妖怪缔结契约，酿成大祸，深陷危机。而与此同时，妖皇势力正卷土重来，一场恶战一触即发。在风云突变、局势动荡的危急时刻，晴明恍然发现，自己人妖混血的身份，竟是这一切灾祸的关键……

      该片改编自游戏《阴阳师》，陈国富、张家鲁监制，李蔚然执导，陈坤、周迅、陈伟霆等主演，将于2021年大年初一上映。

03.时光观影团观看《温暖的抱抱》

     

时光观影团

昨日，喜剧《温暖的抱抱》在北京举行首映礼，时光观影团的影迷们作为首批观众观看了这部电影。该片的主演常远、李沁、乔杉、王智等也到场与时光观影团的影迷们交流。

   编辑：羊羊

关键词： 时光早报 神奇女侠 拆弹专家2 侍神令
关注时光网微信

相关电影/影人

神奇女侠1984

神奇女侠1984 (2020)

6.8

导演：派蒂·杰金斯

主演：盖尔·加朵

在线播放

盖尔·加朵

盖尔·加朵

Gal Gadot

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

派蒂·杰金斯

派蒂·杰金斯

Patty Jenkins

职业：导演 | 制作人 | 演员 | 编剧

查看影人作品  >

拆弹专家2

拆弹专家2 (2020)

7.6

导演：邱礼涛

主演：刘德华 刘青云

在线播放

侍神令

侍神令 (2021)

0.0

导演：李蔚然

主演：陈坤 周迅

在线播放

温暖的抱抱

温暖的抱抱 (2020)

0.0

导演：常远

主演：常远 李沁

在线播放

显示更多∨

会员评论 (10)

发表

本周热读

1

IndieWire评出2020年24部最佳电影海报

"无依之地"居榜首 "花样年华"4K修复版排第三

24
外媒IndieWire评选出了“2020最佳电影海报”24强，今年..
2

"神奇女侠1984"中的35个彩蛋与细节!

"豹女"曾找过石头姐 老版"神女"来客串

《神奇女侠2》千呼万唤始出来，什么时候出第三部呢？
3

盖尔加朵："神奇女侠3"别讲过去的事了

"过去安排得很好 是时候放下往前看"

《神奇女侠》还有没有第三集，很难说。
4

时光早报：影视从业者呼吁抵制郭敬明于正

《去死2020》曝预告 米高梅公司寻求出售

周二快乐！
5

《荒岛余生》20年了,你还记得威尔逊吗？

汤姆汉克斯四年孤岛求生 硬核野外生存指南

4年时间在一个荒岛上，没有食物、水、住所、火和同伴，..

查看更多