周一好！





过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。











01.《神奇女侠3》提上日程















02.《神奇女侠1984》北美票房登顶











《神奇女侠1984》圣诞节当天北美上映，首周票房1670万美元。为北美疫情期间最佳开画成绩，高于《信条》首周末三天的935万成绩。





值得一提的是，《信条》上映时有70%的影院重新开放，而目前仅有34%。不过圣诞档毕竟是北美全年最重要的档期之一。





03.刘亦菲凭《花木兰》获奖











英国电影网站Digital Spy公布读者票选出的最佳男女演员、最佳电影、最佳新人等奖项的前三名。《花木兰》获得“最佳电影奖”第一名；《花木兰》主演刘亦菲获得“最佳女演员奖”第一名。











01.《拆弹专家2》首周票房破4亿















02.《侍神令》曝新预告









影片讲述穿行于人妖两界的阴阳师晴明，因与一众妖怪缔结契约，酿成大祸，深陷危机。而与此同时，妖皇势力正卷土重来，一场恶战一触即发。在风云突变、局势动荡的危急时刻，晴明恍然发现，自己人妖混血的身份，竟是这一切灾祸的关键……





该片改编自游戏《阴阳师》，陈国富、张家鲁监制，李蔚然执导，陈坤、周迅、陈伟霆等主演，将于2021年大年初一上映。





03.时光观影团观看《温暖的抱抱》



