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荷兰弟新片《神秘海域》曝新剧照

剧情与麦哲伦有关 暂定明年7月16日上映

2020-12-28 10:20:59 来源：Mtime时光网

荷兰弟新片《神秘海域》曝新剧照，剧情或与麦哲伦有关。
　　时光网讯　由美国索尼哥伦比亚影片公司出品的游戏改编真人电影《神秘海域》（暂译）曝光一组新剧照。由游戏中为主角“内森·德雷克”配音的诺兰·诺斯，在个人视频账号独家发布。目前该片已经杀青，暂定2021年7月16日暑期档在北美上映。

神秘的金色十字架

　　新剧照内，两个神秘的金色十字架放在一张航海地图上，地图上的位置为意大利周边海域。另一张剧照中，其中一把“钥匙”被插入一个外观奇特的锁孔，仿佛即将开启某个封闭多年的古老藏宝地。这对金十字架或许是这场冒险中至关重要的道具。

十字架钥匙或是关键道具

　　而在第三张剧照里，一个骑马持十字刻盾的雕像吸引了人们的注意。雕像周身布满绿色的藓类植物，还有密密麻麻的蜘蛛网，似乎已经有多年无人触碰过。雕像后方巨大的骨架和金属笼状布景也令人遐想万分。

古老的冒险家雕像

　　同时曝光的还有一张古旧的世界地图，上面用红点标注了全球港口与船只数量。结合雕像上的服饰细节、金十字架的造型、以及此前官方发布过印有画像的古书剧照，影片的故事或许与人类史上首位完成环球航行的航海家——斐迪南·麦哲伦有关。  

古旧的航海地图

印有麦哲伦画像的旧书

　　《神秘海域》系列游戏讲述了主角内森·德雷克出没原始丛林、沙漠腹地、雪山高原、古代遗迹等地，寻找神秘宝藏的冒险之旅，其精良的制作与绝佳的游戏体验，获得无数玩家的好评认可。电影则选取了游戏系列的留白部分，将视角放在了年轻时期的内森·德雷克身上，探索青年德雷克的人生经历，带领观众一起开启全新的银幕冒险之旅。 

荷兰弟饰演少年内森·德雷克


   编辑：八不半

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 神秘海域 荷兰弟 剧照
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