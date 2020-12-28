荷兰弟新片《神秘海域》曝新剧照，剧情或与麦哲伦有关。





神秘的金色十字架





新剧照内，两个神秘的金色十字架放在一张航海地图上，地图上的位置为意大利周边海域。另一张剧照中，其中一把“钥匙”被插入一个外观奇特的锁孔，仿佛即将开启某个封闭多年的古老藏宝地。这对金十字架或许是这场冒险中至关重要的道具。





十字架钥匙或是关键道具





而在第三张剧照里，一个骑马持十字刻盾的雕像吸引了人们的注意。雕像周身布满绿色的藓类植物，还有密密麻麻的蜘蛛网，似乎已经有多年无人触碰过。雕像后方巨大的骨架和金属笼状布景也令人遐想万分。





古老的冒险家雕像





同时曝光的还有一张古旧的世界地图，上面用红点标注了全球港口与船只数量。结合雕像上的服饰细节、金十字架的造型、以及此前官方发布过印有画像的古书剧照，影片的故事或许与人类史上首位完成环球航行的航海家——斐迪南·麦哲伦有关。





古旧的航海地图



印有麦哲伦画像的旧书









荷兰弟饰演少年内森·德雷克









编辑：八不半