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乔杉：常远骗我，说好的偶像歌手变渣男

《温暖的抱抱》北京首映 马丽爆料老公出镜

2020-12-28 14:50:47 来源：Mtime时光网

乔杉爆料常远最初用“事业心很强的男人、有粉丝的偶像歌手”来形容王为仁的角色特质，万万没想到最后会成为影片中的最大反派。
      时光网讯 昨日，喜剧电影《温暖的抱抱》在北京举办全球首映礼，导演兼主演常远，主演李沁乔杉马丽王智、魏翔、王宁、黄才伦、王成思、陈昊明、米可、李海银、许文赫现身，和观众分享幕后故事。

时光观影团

       《温暖的抱抱》根据韩国电影《计划男》改编，讲述对整洁和计划有着超乎常人执念的鲍抱(常远 饰)，本以为自己是一个友情爱情的绝缘体，但在遇到个性率真宋温暖(李沁 饰) 、妙手“神经”贾医生(沈腾 饰)和假仁假义王为仁（乔杉 饰）之后，上演了一段阴差阳错的喜剧故事。该片将于12月31日全国上映。时光观影团的影迷们作为首批观众观看了这部电影，并与众主演们现场交流。

      首映礼现场，提及为何会关注完美主义者的题材，常远坦言“每个人生活中都有自己的小怪癖，自己也有，还是希望用喜剧的方式给大家带来温暖，治愈每个人孤独的小角落”。

      首演喜剧电影的李沁表示，“很开心能和非常优秀的喜剧天团合作，为了不笑场每天都拍着大腿演戏，也学会了小龇牙、大咔嚓等行话，对喜剧有了更深入的了解”。

      乔杉爆料常远最初用“事业心很强的男人、有粉丝的偶像歌手”来形容王为仁的角色特质，万万没想到最后会成为影片中的最大反派。常远现场更打起快板，吐槽乔杉在影片中的渣男行径。

      马丽揭秘“辣眼睛”的出镜脚艺人并非乔杉，而是老公许文赫友情客串，当时正处于孕期的马丽笑称“换一个脚也确实不太容易下手”，《温暖的抱抱》也意外促成了其一家三口的银幕首秀。

   编辑：羊羊

关键词： 温暖的抱抱
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