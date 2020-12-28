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雷佳音配音"崖上的波妞"用东北话吵架

"戏精"上身配音魔性 日文版中配版同步上映

2020-12-28 16:41:15 来源：Mtime时光网

雷佳音配音《崖上的波妞》，“戏精”上身，配音太魔性！
　　时光网讯　宫崎骏珍爱之作《崖上的波妞》（又名《悬崖上的金鱼姬》）将于12月31日上映。日前，电影重磅宣布，片中最具喜剧性的角色——波妞爸爸“藤本”，将由国民演员雷佳音实力献声。

　　此次该片日文原版和中文配音版将同步登陆全国院线，影片已于圣诞期间开启全国点映。充满幸福感的故事深受全年龄段观众喜爱，更被称为跨年家庭观影首选。

雷佳音“灵魂配音”花絮封面

　　女主角“波妞”的父亲藤本是影片最有特色的喜剧性角色。这一角色的个性既严厉又可爱，因此对配音演员的情感把控和表演力要求相当高。电影此次选择雷佳音担任该角色配音，一方面雷佳音是多次获得业内与观众认可的实力派演员，此前还曾获金马奖最佳男配角提名。另一方面他讨喜的性格也很适合有趣的藤本。

雷佳音“灵魂配音”海报

　　在配音特辑中可以看到，正式录音结束后雷佳音还即兴用东北话演绎了一段藤本与波妞的吵架现场。不少观众被戳中笑点大呼“魔性”。与此同时，雷佳音父亲的身份也更有利于他融入角色。

　　首次为宫崎骏作品配音的雷佳音对待表演极为认真。雷佳音以“全身都在用力”的“沉浸式配音”，诠释了一个看似严厉、其实只是不懂如何表达爱的“反差萌”父亲。甚至在配音导演觉得完成得不错时，依然主动要求“再多来几次”，尽全力完成配音。

　　值得一提的是，此次配音特辑中“波妞”和妈妈海神“曼玛莲”的中配版声音也有曝光。曼玛莲由知名配音演员、“甄嬛”的配音季冠霖声音出演，还有不少观众赞波妞的配音“好可爱”。

   编辑：八不半

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 崖上的波妞 配音 雷佳音
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