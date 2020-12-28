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超级英雄电影的开发将变得越来越复杂

2022年起每年4部DC大片 多元宇宙连接不同世界

2020-12-28 17:36:55 来源：Mtime时光网

管理超级英雄电影将变得越来越复杂，同一角色的不同版本将在多个平行世界中同时存在。
　　时光网讯　DC影业掌门人滨田·沃特当前正监管一系列超级英雄电影项目，而这些都只是好莱坞大量漫改电影中的一部分。

　　现年52岁的滨田·沃特任职DC影业总裁，管理着神奇女侠、蝙蝠侠、钢骨、闪电侠、超人以及诸多DC漫画英雄的电影生涯。目前，他在为这些角色制定着令人眼花缭乱的新方案。


华纳将于2022年起每年推出4部高预算DC院线作品

　　滨田·沃特表示，耗资最多的DC电影都是为电影院打造的（自2022年起每年会有4部这样的作品）。而其他一些超级英雄电影（目标是每年2部，专注于蝙蝠女、静电侠这些有风险的角色）将会在华纳传媒旗下的流媒服务HBO Max上独播。此外，DC影业还将和电影创作者们开发分支项目——将在HBO Max上播放、与电影努力衔接的电视剧集。

《X特遣队：全员集结》海报

　　“我们现在每看一部电影，我们都在想：‘它有什么能服务于Max的潜在衍生剧集？’”滨田·沃特说道。如果你认为过去的超级英雄电影泛滥成灾，那么今后这个趋势将有过之无不及。

　　为了能够让所有的故事线保持下去，DC影业将会向观众介绍漫画中经常涉及的概念“多元宇宙”：同一角色的不同版本在多个平行世界中同时存在。比如说，华纳兄弟接下来有两部届时蝙蝠侠会现身的作品，而这个角色会由两位不同的演员同时扮演。

　　华纳兄弟当前已经有多部处于不同制作阶段的漫改项目，其中包括詹姆斯·古恩执导的《X特遣队2》罗伯特·帕丁森主演的《蝙蝠侠》道恩·强森参演的《黑亚当》。同时《蝙蝠侠》《X特遣队2》都将开发直接登陆HBO Max的衍生剧集。华纳传媒传统电视部还有约25个额外真人和动画超英剧集，包括明年2月开播的《超人和路易斯》。


《黑亚当》

2022年《闪电侠》将通过“多元宇宙”概念连接不同世界

《招魂3》

　　在晋升前，滨田·沃特就职于专注中成本恐怖片和喜剧片的新线影业。他曾和温子仁等人一同构建了“招魂”系列，在全球范围内取得18亿美元票房成绩。《招魂3》也将于明年6月推出。

　　在2018年进入DC影业时，滨田·沃特急需为该部门带来必要的稳定性。两部耗资高昂、由扎克·施奈德执导的影片《蝙蝠侠大战超人：正义黎明》和《正义黎明》被评论家看作是几乎不堪入目的作品。饰演蝙蝠侠的本·阿弗莱克想要离开，导致续集计划变得复杂。与此同时，一些电影创作者正在开发其余和已有故事线无关的DC作品，甚至在一定程度上互相冲突。

　　滨田·沃特和托比·艾默里奇当时有两个选择：让多个故事线共存，或重新开始。而答案最终是多元宇宙。简言之，一些角色（如盖尔·加朵饰演的神奇女侠）将继续在编号为Earth 1的世界里展开冒险之旅，而一些新的英雄（如罗伯特·帕丁森饰演的蝙蝠侠）将在Earth 2活跃。

　　计划在2022年公映的《闪电侠》将会连接两个宇宙，并且有两位蝙蝠侠会亮相其中。除了本·阿弗莱克外，曾参演1989年和1992年两部《蝙蝠侠》电影的迈克尔·基顿也将回归。

《闪电侠》将会连接两个宇宙

扎导剪辑版《正义联盟》暂不属于DC影业新蓝图的一部分

《扎克·施奈德版正义联盟》

　　更复杂的是，HBO Max给予导演施奈德7000万美元，去重剪《正义联盟》并补充新的镜头。扎克·施奈德和华纳兄弟曾在最初的构想上有冲突，导致制片厂引入导演乔斯·韦登进行补拍工作。长达4小时的扎克·施奈德版《正义联盟》定于明年3月上线HBO Max。

　　至少就目前而言，扎克·施奈德还不属于DC影业新蓝图的一份子。制片厂高管将《正义联盟》这条故事线描述为死胡同——没有出路可言。

　　多元宇宙的概念在电视领域已经取得成功，但是对电影而言是很冒险的策略。使用这一概念的电影需要吸引足够多的观众来证明投入是合理的，过多的漫画元素可能会引起普通人的反感。一个角色可以由新的演员接手，詹姆斯·邦德是最好的证明，但是让观众同时在多个哥谭市里来回辗转可能会复杂得多。



   编辑：八不半

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 超级英雄 DC 华纳 多元宇宙
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