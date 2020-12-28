管理超级英雄电影将变得越来越复杂，同一角色的不同版本将在多个平行世界中同时存在。

时光网讯 DC影业掌门人滨田·沃特当前正监管一系列超级英雄电影项目，而这些都只是好莱坞大量漫改电影中的一部分。





现年52岁的滨田·沃特任职DC影业总裁，管理着神奇女侠、蝙蝠侠、钢骨、闪电侠、超人以及诸多DC漫画英雄的电影生涯。目前，他在为这些角色制定着令人眼花缭乱的新方案。









华纳将于2022年起每年推出4部高预算DC院线作品





滨田·沃特表示，耗资最多的DC电影都是为电影院打造的（自2022年起每年会有4部这样的作品）。而其他一些超级英雄电影（目标是每年2部，专注于蝙蝠女、静电侠这些有风险的角色）将会在华纳传媒旗下的流媒服务HBO Max上独播。此外，DC影业还将和电影创作者们开发分支项目——将在HBO Max上播放、与电影努力衔接的电视剧集。





《X特遣队：全员集结》海报 “我们现在每看一部电影，我们都在想：‘它有什么能服务于Max的潜在衍生剧集？’”滨田·沃特说道。如果你认为过去的超级英雄电影泛滥成灾，那么今后这个趋势将有过之无不及。





为了能够让所有的故事线保持下去，DC影业将会向观众介绍漫画中经常涉及的概念“多元宇宙”：同一角色的不同版本在多个平行世界中同时存在。比如说，华纳兄弟接下来有两部届时蝙蝠侠会现身的作品，而这个角色会由两位不同的演员同时扮演。











《黑亚当》





2022年《闪电侠》将通过“多元宇宙”概念连接不同世界





















《闪电侠》将会连接两个宇宙





扎导剪辑版《正义联盟》暂不属于DC影业新蓝图的一部分





《扎克·施奈德版正义联盟》 更复杂的是，HBO Max给予导演施奈德7000万美元，去重剪《正义联盟》并补充新的镜头。扎克·施奈德和华纳兄弟曾在最初的构想上有冲突，导致制片厂引入导演乔斯·韦登进行补拍工作。长达4小时的扎克·施奈德版《正义联盟》定于明年3月上线HBO Max。





至少就目前而言，扎克·施奈德还不属于DC影业新蓝图的一份子。制片厂高管将《正义联盟》这条故事线描述为死胡同——没有出路可言。





多元宇宙的概念在电视领域已经取得成功，但是对电影而言是很冒险的策略。使用这一概念的电影需要吸引足够多的观众来证明投入是合理的，过多的漫画元素可能会引起普通人的反感。一个角色可以由新的演员接手，詹姆斯·邦德是最好的证明，但是让观众同时在多个哥谭市里来回辗转可能会复杂得多。









