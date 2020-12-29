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时光早报：新版《生化危机》电影杀青

外媒评选年度十佳剧集 钢琴家傅聪去世

2020-12-29 09:35:46 来源：Mtime时光网

周二好！


过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。



01.新版《生化危机》电影杀青


      索尼影业宣布新新版《生化危机》电影杀青，该片将讲述改编于同名游戏的起源故事。

      影片导演为曾执导过《鲨海》的约翰内斯·罗伯茨，主演包括卡雅·斯考达里奥、汉娜·乔恩-卡门、罗比·阿梅尔汤姆·霍伯、阿万·乔贾、尼尔·麦克唐纳等。

      有消息称，影片有望明年在影院上映，不过片方目前尚未正式官宣。

02.《宝贝老板》续集推迟半年上映



      梦工厂动画电影《宝贝老板》的续集《宝贝老板2》宣布在北美推迟半年上映。

      《宝贝老板2》原定明年3月26日在北美上映，现推迟至9月17日上映。

      《宝贝老板2》来到多年之后，全职奶爸蒂姆和财大气粗的泰德再度重逢，他们惊奇地发现家中的新生宝宝蒂娜其实是一名来自宝贝集团的顶尖特工，两人在蒂娜的带领下再次回到孩童时期，协助她找出神秘组织背后的黑暗秘密，一连串的爆笑惊险的故事也随之上演。

03.外媒评选年度十佳剧集



      美媒《好莱坞报道者》评选出年度十佳剧集，意大利语剧集《我的天才女友 第二季》登顶。

1.《我的天才女友》
2. 《美国夫人》
3. 《脱衣舞俱乐部》
4. 《我可以毁掉你》
5. 《王冠》
6. 《上帝之鸟》
7. 《从暗到明：电视与彩虹史》
8. 《吸血鬼生活》
9. 《哈莉·奎茵》
10. 《记录在案》



01.戛纳艺术总监寄语电影院


      昨日是电影诞生125周年，戛纳艺术总监蒂耶里·福茂发表题为《电影院经常死去，然而它们仍然活着》的文章。

      文中福茂写道：“我们想回到一个没有“暂停”按钮的影院，我们想在大银幕上看一部我们一无所知的电影，坐在我们不认识的人身边，体验电影院一直以来所坚持的承诺，而这种承诺永远不会消失。”

02.钢琴家傅聪去世



      日前，著名钢琴演奏家傅聪因新冠肺炎并发症在英国辞世，享年86岁。

      傅聪是翻译家傅雷的长子。名著《傅雷家书》就是傅雷与傅聪之间的书信集。

   编辑：羊羊

关键词： 时光早报 生化危机 傅聪 宝贝老板2 福茂
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