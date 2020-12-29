保护伞下暗流涌动
热血铲除黑恶无处遁形
今日发布的“打伞破网”版剧情预告及海报进一步揭露了在保护伞的“庇护”下，黑恶势力的肆无忌惮，以及真实地呈现了一线扫黑工作人员不怕危险，为“扫黑除恶”排除万难的坚定态度。
从预告中得知，宋一锐（姜武饰）带领的调查组突击调查“暴力征地案”，却查出以孙志彪（金世佳）为首的一连串黑恶势力的猖獗行径。然而仿佛背后有一只“无形的手”在操控，不但让寻找真相的调查组举步维艰，而且还纵容黑恶势力继续逍遥法外。
而此次发布的海报表达了人民政府“破网必打伞”的决心，黑漆漆的主色调中，调查组组长宋一锐（姜武饰）与基层领导干部曹志远（张颂文饰）眼神既坚定却内涵复杂。面对可能藏在黑暗面的“刺刀”，究竟要如何才能破网？一个个看似独立的事件背后，暗藏着怎样精心策划的阴谋？暗沉的画面中，有一丝光亮投射在主演身上，这是人民的希望，是乌云终将散去的光明。
国家行动银幕罕见
一身正气扫出朗朗乾坤
前路越发艰难，行走之人便是越发坚定。宋一锐带领的调查组步步紧逼接近事实真相，幕后黑手按捺不住，才让调查重重受阻。然而，保护伞只能苟且不能蔽日，宋一锐重返黑恶之地，便是打伞破网的决战之时。铁腕正义如何一举清除黑恶之源，不仅引发了观众期待，也给了观众对于影片结局的无限遐想。
此次电影邀请到姜武与张颂文联袂搭档，姜武饰演的调查组组长一身正气，张颂文饰演的基层领导干部态度坚决，金世佳饰演的黑恶势力之首嚣张至极。三股力量强强碰撞，产生出更大的能量漩涡。几位实力派演员精湛的演技给了影片品质极大保障。而《龙门镖局》《暗黑者》
系列的主演李倩以及实力派阵容赵毅、焦刚、尤勇智、刘琳等演员的加盟，也让影片自带超强的卡司光环。
金世佳公路撒钱