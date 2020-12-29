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姜武&张颂文为民而战痛击黑恶势力

"扫黑·决战"曝新预告 国家行动银幕罕见

2020-12-29 11:19:25 来源：Mtime时光网

《扫黑·决战》今日发布“打伞破网”版海报及预告，国家行动，银幕真实再现。
　　时光网讯　即将于1月15日上映，集结姜武张颂文金世佳李倩等一众实力派演员的现实主义题材电影《扫黑·决战》，今日发布了“打伞破网”版海报及预告。

“打伞破网”横版海报

保护伞下暗流涌动 
热血铲除黑恶无处遁形

　　今日发布的“打伞破网”版剧情预告及海报进一步揭露了在保护伞的“庇护”下，黑恶势力的肆无忌惮，以及真实地呈现了一线扫黑工作人员不怕危险，为“扫黑除恶”排除万难的坚定态度。

姜武案发现场查案

　　从预告中得知，宋一锐（姜武饰）带领的调查组突击调查“暴力征地案”，却查出以孙志彪（金世佳）为首的一连串黑恶势力的猖獗行径。然而仿佛背后有一只“无形的手”在操控，不但让寻找真相的调查组举步维艰，而且还纵容黑恶势力继续逍遥法外。

反对暴力征地

　　而此次发布的海报表达了人民政府“破网必打伞”的决心，黑漆漆的主色调中，调查组组长宋一锐（姜武饰）与基层领导干部曹志远（张颂文饰）眼神既坚定却内涵复杂。面对可能藏在黑暗面的“刺刀”，究竟要如何才能破网？一个个看似独立的事件背后，暗藏着怎样精心策划的阴谋？暗沉的画面中，有一丝光亮投射在主演身上，这是人民的希望，是乌云终将散去的光明。

“打伞破网”海报

国家行动银幕罕见
一身正气扫出朗朗乾坤

　　前路越发艰难，行走之人便是越发坚定。宋一锐带领的调查组步步紧逼接近事实真相，幕后黑手按捺不住，才让调查重重受阻。然而，保护伞只能苟且不能蔽日，宋一锐重返黑恶之地，便是打伞破网的决战之时。铁腕正义如何一举清除黑恶之源，不仅引发了观众期待，也给了观众对于影片结局的无限遐想。

姜武带队查案

　　此次电影邀请到姜武与张颂文联袂搭档，姜武饰演的调查组组长一身正气，张颂文饰演的基层领导干部态度坚决，金世佳饰演的黑恶势力之首嚣张至极。三股力量强强碰撞，产生出更大的能量漩涡。几位实力派演员精湛的演技给了影片品质极大保障。而《龙门镖局》《暗黑者》系列的主演李倩以及实力派阵容赵毅、焦刚、尤勇智、刘琳等演员的加盟，也让影片自带超强的卡司光环。


金世佳公路撒钱

   编辑：八不半

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 扫黑·决战 预告 海报 姜武 张颂文
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