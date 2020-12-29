一位漂泊在外多年的男子（吴镇宇饰），在父亲去世后回到家乡，偶遇了自己昔日的恋人（任素汐饰）。面对情感和利益的博弈，他们该如何做出抉择？





时光网讯 由左志国编剧导演，刘军担任制片人，吴镇宇、任素汐领衔主演，李康生、乌兰托雅·朵、董博主演，蓝曼予、丁建钧、周展翅、索笑坤、钱可欣联合出演的电影《繁华将至》，日前在云南大理正式杀青。影片率先曝光了一款“水月版”概念海报，让影片内容初露端倪。





电影《繁华将至》讲述一位漂泊在外多年的男子（吴镇宇饰），在父亲去世后回到家乡，偶遇了自己昔日的恋人（任素汐饰）。面对情感和利益的博弈，他们该如何做出抉择？而等待他们的，还有一场阴谋和人生的巨震。





最新曝光的这一款“水月版”概念海报以水的流动与变化作为意向，选取了片中出现的一个湖面倒映的影像。画面上半部分被阳光照射，给人以金色斑斓而繁华的感受；下半部分是冰冷的湖面，呈现出深沉的色调。冷暖色的强烈对比，预示了片中的人物关系，而水中的一抹月亮，也有镜花水月之意，象征着美好的事物不可得。但这片清晨的湖面会随着时间的流逝而冷冽退去，繁华将至。





这款海报也完美契合影片的情节基调，将温情与悬疑结合地恰到好处。据悉，《繁华将至》全程在云南大理实景拍摄。吴镇宇和任素汐首次合作饰演情侣，堪称年度最引人期待的银幕CP。任素汐表示她很有信心能够跟吴镇宇合作出与以往不同的感觉，吴镇宇则视任素汐为一位非常敬业的演员，两人在片场经常就剧本情节与导演进行热烈讨论，专业演技与即兴表演屡次碰撞出火花。同时，影片也集结了一批业内顶级幕后大咖加盟，包括凭借《路过未来》《阿拉姜色》多次提名国内外奖项的摄影指导王维华。实力派演员和国内顶级团队联手，为《繁华将至》的成品质量保驾护航。





据了解，电影《繁华将至》由左志国编剧导演，刘军担任制片人，吴镇宇、任素汐领衔主演，李康生、乌兰托雅·朵、董博主演，蓝曼予、丁建钧、周展翅、索笑坤、钱可欣联合出演，特别感谢丁彦超先生。影片杀青后，即将进入后期制作阶段，预计2021年上映。