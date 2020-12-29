网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

动画片《小破孩大状元》曝主题曲MV

系列首部院线电影 小破孩小丫三维形象重现

2020-12-29 11:52:38 来源：Mtime时光网

经典动画IP改编电影《小破孩大状元》发布《我爱你》主题曲MV。

      时光网讯  电影《小破孩大状元》今日发布《我爱你》主题曲MV。MV融合了小破孩和展丫经历的一系列滑稽、搞笑、惊险、甜蜜、感动的事件，他们一路上在插科打诨中感情升温，非常有童年记忆的味道，不少粉丝看完都纷纷抑制不住躁动的心，想早点看到这部电影。据悉，该影片将于2021年1月1日元旦爆笑上映。

《小破孩大状元》主题曲MV2

      这首《我爱你》主题曲以轻快地节奏和朗朗上口的歌词为最大特色，配上颇具跃动感的旋律，将小破孩和展丫的爱情之路渲染的非常有意境。如此简单易学不仅深得小朋友的喜欢，大人们也能不自觉的融入其中，似乎在听歌的同时，也能想象出电影中小破孩是如何与展丫一路成为欢喜冤家的，十分具有感染力。


      而除了歌曲之外，MV的动画片段还透露出更多的电影内容。人物方面延续了曾经的小破孩和小丫的影子：圆圆的脑袋，肉肉的光脚丫，逗趣的性格……而最经典的则是小破孩冲着镜头一通装可爱的无辜表情，无厘头的本事依然那么感染人。并且随着音乐的铺垫，小破孩和展丫从相识、相知、搭档、相爱的过程逐步被展现出来，两个人一起打老虎、一起断案、一起斗福王、一起打闹，看似惊险却又幸福。

      而当看到小破孩被福王手下砍伤昏迷，展丫伤心的大哭场面，瞬间将感情升华，就像歌词中写的那样“从此后，我的生命全部都是你，而我们终于成了彼此的唯一，天涯海角，命中注定，在一起”，不禁令人感叹小破孩和小丫真的长大了。不过小破孩和展丫最终到底能不能修成正果？这个就要等到电影上映的时候才能揭晓了。


      电影《小破孩大状元》改编自经典动画系列IP,其中极具关注性的一点，便是角色的复杂、丰富性。可以说，小破孩从一开始的上京赶考到被任命破案而一路上打怪升级，其打破、重塑信仰的变化，似乎也是人们在成长过程中的必经之路。导演曾表示，每个人都会经历选择与自我质疑，想让观众看见一个和我们一样会面临选择、会胆怯的小破孩，他是如何最后一个个化解危机，变成一个英雄的，颇具现实共鸣感。

      作为2021年上映的动画电影，《小破孩大状元》中的主人公小破孩，领航开启了一段“爆笑”之旅，带领着大家领悟生活中爱与责任的真谛，相信在看过这部电影后，观众们能体会到一种搞笑不做作，温暖且治愈的别样心情。此外，小破孩和展丫的文武搭档也是为整部电影增添了更多新意，两个人既是合作伙伴，又在一步步发展为“准夫妻”，各式各样的闹剧和危机都让人物更为饱满。


   编辑：怀旧党

关键词： 小破孩大状元
关注时光网微信

相关电影/影人

小破孩大状元

小破孩大状元 (2021)

0.0

导演：拾荒

在线播放

相关文章

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

IndieWire评出2020年24部最佳电影海报

"无依之地"居榜首 "花样年华"4K修复版排第三

24
外媒IndieWire评选出了“2020最佳电影海报”24强，今年..
2

盖尔加朵："神奇女侠3"别讲过去的事了

"过去安排得很好 是时候放下往前看"

《神奇女侠》还有没有第三集，很难说。
3

网友重制《曼达洛人》第二季大结局

DeepFake换脸术和官方CG减龄术哪个更好？

你们觉得哪个版本好？
4

时光早报：影视从业者呼吁抵制郭敬明于正

《去死2020》曝预告 米高梅公司寻求出售

周二快乐！
5

《三体》监制游族公司董事长林奇去世

遭人投毒医治无效 年仅39岁

悲剧

查看更多