经典动画IP改编电影《小破孩大状元》发布《我爱你》主题曲MV。





时光网讯 电影《小破孩大状元》今日发布《我爱你》主题曲MV。MV融合了小破孩和展丫经历的一系列滑稽、搞笑、惊险、甜蜜、感动的事件，他们一路上在插科打诨中感情升温，非常有童年记忆的味道，不少粉丝看完都纷纷抑制不住躁动的心，想早点看到这部电影。据悉，该影片将于2021年1月1日元旦爆笑上映。





《小破孩大状元》主题曲MV2 这首《我爱你》主题曲以轻快地节奏和朗朗上口的歌词为最大特色，配上颇具跃动感的旋律，将小破孩和展丫的爱情之路渲染的非常有意境。如此简单易学不仅深得小朋友的喜欢，大人们也能不自觉的融入其中，似乎在听歌的同时，也能想象出电影中小破孩是如何与展丫一路成为欢喜冤家的，十分具有感染力。









而除了歌曲之外，MV的动画片段还透露出更多的电影内容。人物方面延续了曾经的小破孩和小丫的影子：圆圆的脑袋，肉肉的光脚丫，逗趣的性格……而最经典的则是小破孩冲着镜头一通装可爱的无辜表情，无厘头的本事依然那么感染人。并且随着音乐的铺垫，小破孩和展丫从相识、相知、搭档、相爱的过程逐步被展现出来，两个人一起打老虎、一起断案、一起斗福王、一起打闹，看似惊险却又幸福。





而当看到小破孩被福王手下砍伤昏迷，展丫伤心的大哭场面，瞬间将感情升华，就像歌词中写的那样“从此后，我的生命全部都是你，而我们终于成了彼此的唯一，天涯海角，命中注定，在一起”，不禁令人感叹小破孩和小丫真的长大了。不过小破孩和展丫最终到底能不能修成正果？这个就要等到电影上映的时候才能揭晓了。









电影《小破孩大状元》改编自经典动画系列IP,其中极具关注性的一点，便是角色的复杂、丰富性。可以说，小破孩从一开始的上京赶考到被任命破案而一路上打怪升级，其打破、重塑信仰的变化，似乎也是人们在成长过程中的必经之路。导演曾表示，每个人都会经历选择与自我质疑，想让观众看见一个和我们一样会面临选择、会胆怯的小破孩，他是如何最后一个个化解危机，变成一个英雄的，颇具现实共鸣感。





作为2021年上映的动画电影，《小破孩大状元》中的主人公小破孩，领航开启了一段“爆笑”之旅，带领着大家领悟生活中爱与责任的真谛，相信在看过这部电影后，观众们能体会到一种搞笑不做作，温暖且治愈的别样心情。此外，小破孩和展丫的文武搭档也是为整部电影增添了更多新意，两个人既是合作伙伴，又在一步步发展为“准夫妻”，各式各样的闹剧和危机都让人物更为饱满。







