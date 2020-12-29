一场图书馆的打戏里，虽然有防护措施，但杨幂吊着威亚被一次次摔到地上，一下子把杨幂“撞傻了”。而拍摄时，正好赶上了杨幂的生理期，杨幂强忍着疲惫难受，坚持上阵“挨虐”。





杨幂特辑 电影中，杨幂饰演的屠灵从小被父母遗弃，世界观的构建全部来自老板李沐（于和伟 饰），面对老板下达的指令，屠灵绝对服从，比如让她雇佣关宁（雷佳音 饰）去刺杀小说家路空文（董子健 饰）。面对关宁的疑问，屠灵一句“我老板信就行了”，让人印象深刻。屠灵因为童年的经历打心里不轻信别人，也不相信所谓的可能性。她是有很深的复杂性的，表面对老板言听计从，而内心自我意识也在逐渐觉醒……





早在开拍前，杨幂就进组开始了动作练习，不仅练体能，更把所有的动作戏都提前预演了一遍。侧踢、空翻、搏击……高强度的持续性训练，让杨幂直言“每一天腿都像灌了铅一样”，肌肉僵硬到没有知觉，160斤的武术指导踩在腿上帮忙放松肌肉，杨幂却丝毫没有感觉，不敢相信自己的腿可以承受这种重量。





据路阳导演透露，电影中杨幂打得非常凶，被打得也非常惨。特辑中，一场图书馆的打戏里，虽然有防护措施，但杨幂吊着威亚被一次次摔到地上、飞出去重重撞到书架上，一下子把杨幂“撞傻了”。而拍摄时，还正好赶上了杨幂的生理期，杨幂强忍着疲惫难受，坚持上阵“挨虐”，十分拼命。不过看到最终呈现出的真实效果，也让她欣慰表示，“幸亏是自己坚持做了。”

编辑：羊羊