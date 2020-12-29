电影《世间有她》计划于2021年与观众见面。





电影《世间有她》计划于2021年与观众见面。





出品人董文洁回顾开发《世间有她》项目的初心时说到，一是被驰援武汉医护人员中超过70%之多的女性医务工作者感动和激励，二是作为一个女性出品人和制片人，在各种资源向男性严重倾斜的影视界，希望能通过这部电影的创作模式为提高女性电影人的“能见度”贡献微薄的力量。





李少红导演在论坛上表示，希望越来越多的女性导演的光芒被看到，也希望有越来越多的优秀女性加入这个行列，希望大家以后提起导演的时候想到的只是作品的优劣而不是性别的差异。许娣老师则结合自身的演员身份，谈到女演员的年龄焦虑和角色固化问题：“我从出演影视剧开始就演妈、演婆婆，其实我们这些婆婆妈妈也可以演职场剧，演感情戏，也可以乘风破浪。他们说，二十不惑，三十而已，四十正好，我觉得六十更可期。”





谈及《世间有她》的女性视角时，张艾嘉与陈冲导演通过视频表示，她们在创作的过程中较少考虑性别问题，更希望自己的作品不给角色标签，不限制创作的可能性，通过电影语言表达对这个时代的审美和精神信仰，通过电影让大家看到更精彩丰富的世界。

编辑：羊羊