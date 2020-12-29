《蓝色列车》《野马分鬃》《热汤》《少年与海》《郊区的鸟》《光之子》等多部青年导演的优秀作品为本届影展拉开帷幕。







时光网讯 12月23日至12月27日，2020“艺术新作·冬暖主题影展”（以下简称“冬暖影展”）分别于北京、深圳、南京三城举办了专场放映活动。









在《蓝色列车》的映后交流中，张大磊提到：“《蓝色列车》和《八月》是有一点相同的，这两个电影其实都在寻找一些我认为的真实或者是我所在的产业环境中经历过的元素，不管是音乐还是人之间的关系，还是整个空间带给我们的气息和气质，这些难以描述的感觉是特别浪漫和特有的。”





影片《光之子》导演卡先加来到映后现场，与观众分享了拍摄想法，他表示：“我不是以导演的身份去对梅朵和他们的家人进行拍摄，而是以老师、朋友的身份去记录梅朵的成长。梅朵的外公外婆是很友好的人，他们在面对镜头时就像面对万物一般平静。对我而言这是和梅朵一起学习成长，探索内心的一段旅程。”





《热汤》深圳的专场放映活动，章明导演也到场与观众进行了互动。章明导演说：“我今年做了差不多七八个电影节的评委，我还是想看一看中国90后00后导演他们的想法。我也会跟很多年轻人在一起合作，也特别想了解他们现在在想什么，看他们怎么拍，这是我愿意去做的事情。”





2020“艺术新作·冬暖主题影展”仍在北京、上海、深圳、南京、杭州、重庆、厦门等7个城市举行展映活动，部分影片将举办映后交流活动，影片主创和影评人将现身影院与观众朋友进行深度解析与互动。







