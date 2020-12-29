时光网讯
在过去的圣诞节周末，好莱坞两大公司都对旗下流媒体进行“推广”，华纳让《神奇女侠1984》
同步登陆院线和流媒体HBO Max；迪士尼则让皮克斯的《心灵奇旅》
在多个国家地区独家上线Disney+（中国内地等市场影院上映）。这种混合发行手段效果如何呢？
据Bloomberg网站报道，根据Apptopia机构的调查，圣诞节周末HBO Max下载量增加了55.4万。华纳旗下的这家流媒体目前只美国上线，这个数字还是相当可观的。
为迎接《神奇女侠1984》
上线，HBO Max取消了免费试用一周的政策，也就意味着下载用户想看该片至少要支付14.99美元/月（一次性订半年打8折），简单换算至少是830万美元的订阅收入，无需和院线分账。目前HBO Max总的订阅用户有1200万。
《神奇女侠1984》
在非美国地区提前一周上映，目前全球票房为8500万美元。或许华纳高层对目前取得的成绩还算满意，即使影片IMDb评分跌到5.7，也要给《神奇女侠3》的拍摄开绿灯。
据调查机构Sensor Tower统计，《心灵奇旅》
圣诞节上线让Disney+在全球增加230万新订阅用户，比前一周同比增加28%，这家流媒体机构全球订户已超过8500万。受到这个好成绩的影响，迪士尼的股价创新高。
华纳的混合发行模式对美国影院有一定帮助，《神奇女侠1984》
的1670万美元开画票房已是北美疫情开始后最高的一次，喜满客电影院线股价在周一小涨