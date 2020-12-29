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"随风飘散"聚焦女性困境凸显人性深度

藏族母女打破"天命"蜕变成长 尽现人文风貌

2020-12-29 23:26:27 来源：Mtime时光网

藏语电影《随风飘散》发布了一组角色海报，讲述了一对传统藏族村落中相依为命的母女，在人情冷暖、世俗观念的打击中不断成长，最终蜕变成不再需要依靠他人的独立女性。
　　时光网讯　随着藏族少年丁真的走红，越来越多的观众对藏族人文风貌燃起浓厚的兴趣。藏族题材电影，作为展现藏族人文的绝佳载体，一直以他人难以模仿的风格和气质，成为电影市场上一道靓丽的风景线。

　　前有电影《气球》口碑爆棚，目前，由旦真旺甲执导的电影《随风飘散》也正在全国热映。这部电影首次将藏族文化与女性主义完美地融合在一起，为藏族女性发声，传递出“打破偏见”的质朴价值观。


电影《随风飘散》人物海报-恩波（更登彭措饰）

尽现藏族人文风貌 
打破天命聚焦女性蜕变成长

　　影片改编自茅盾文学奖得主阿来的小说《狗孩格拉》，讲述了一对传统藏族村落中相依为命的母女，在人情冷暖、世俗观念的打击中不断成长，最终蜕变成不再需要依靠他人的独立女性。

　　据悉，电影《随风飘散》是新一代藏族电影人旦真旺甲导演的处女作，不仅展现了传统藏族的自然人文风貌，也是国内首部聚焦藏族女性自我价值实现的女性主义题材电影，选题独特表达真挚。


电影《随风飘散》人物海报-格拉（才让卓玛饰）

　　影片集结了索朗旺姆、更登彭措、旺卓措、才让卓玛等优秀藏族演员。其中，索朗旺姆曾凭借万玛才旦导演作品《气球》获得第二届海南岛国际电影节最佳女演员奖。这也是索朗旺姆和更登彭措继《皮绳上的魂》、《撞死了一只羊》后，第三次合作，演员默契更进一步。

　　两人在影片中的情感瓜葛被不少影迷津津乐道。有观众表示，索朗旺姆将桑丹前期忍气吞声，为了生存周旋于男人之间的小女人姿态演绎得自然贴切，与更登彭措饰演的恩波之间的暧昧气氛也让人遐想连篇。中后期桑丹因为女儿格拉而逐渐自强，自食其力勇敢反抗，在与恩波的冲突戏份中完成了人物角色的升华。


电影《随风飘散》人物海报-勒尔金错（旺卓措饰）

　　作为小女主的才让卓玛，同样奉献出了令人惊艳的表演。有媒体观众看完电影后表示，虽然不是专业演员出身，但才让卓玛眼神里的力量与张力，将格拉的反抗与成长演绎得淋漓尽致。当影片最后，格拉愤怒质问村里的男人们，决绝地奔赴山顶成功祭祀时，也将女性蜕变成长这一影片中心思想推向高潮！

屡获电影节殊荣 
行业高口碑全球认可

　　目前，电影《随风飘散》已成功入选第27届金鸡百花电影节少数民族题材单元并获得该单元最佳创意剧本奖；入围釜山国际电影节“亚洲之窗”、海南国际电影节新人荣誉最佳摄影提名、罗马国际电影节最佳外语片奖、金鸡百花电影节展映、斋浦尔国际电影节JIFF最佳故事片提名、西班牙Imagine India电影节展映等多项殊荣。


电影《随风飘散》人物海报-桑丹（索朗旺姆饰）

　　影片还受到藏族电影新浪潮领袖人物万玛才旦导演的高度认可，他表示，此片有很亲切的感觉，讲女人的命运，讲偏见的出现，最主要的是讲一个女孩的成长。通过长时间、密集叙事的铺垫，辅以旦真旺甲导演对电影原文本做出的改编，整体呈现特别好。

　　小说原作者阿来，也对电影清晰的叙事和演员真挚的表达给予了高度评价，他更表示，导演改编后的电影，很质朴，很诚恳。


格拉（才让卓玛饰）与弟弟多吉才让（嘎让嘉措饰）

　　中国电影评论学会会长饶曙光也力赞此片，认为电影《随风飘散》有深厚的文学基础及其丰富的人文内涵，电影的影像叙事和表达非常有效，从作家文本到电影，真正凸显出电影的魅力和电影化的力量。

　　另外，他表示，《随风飘散》将藏族风格与女性主义题材很好的契合在一起，以有着独特民族气息的藏族文化作为背景，将目光聚焦于女性面临的生存困境、情感困境、信仰困境，通过一个女孩的“成长”凸显人性的复杂、纠结与挣扎。

　　加措活佛对本片也非常认可，他表示，这部电影非常值得一看，它既拥有人文底蕴，也表现了佛法中慈悲的真谛。希望大家能够去影院观看旦真旺甲导演的这部电影，相信你一定会不虚此行。

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 随风飘散
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随风飘散

随风飘散 (2020)

0.0

导演：旦真旺甲

主演：更登彭措 索朗旺姆

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