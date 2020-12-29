

“小妹”王向薇眼含泪光





直面人际关系巨大裂缝

提醒现代人身在心更要在





在此前曝光的”妈妈的爱“预告中，吴刚吴彦姝饰演的母子二人，多次拌嘴，关系冷硬，亲情产生了巨大裂缝。这种摩擦与隔阂，同样体现在了“迎新年”版海报中。海报截取了母子二人“心事重重”的半张脸后加以组合，母子之间貌合神离。底部场景则年味浓浓，一家人欢聚一堂手提红灯笼，喜笑颜看迎接新年，暗示故事将柳暗花明。







“迎新年”海报





这张海报亲切朴实、直面现实、生活气息厚重，释放出了浓浓的暖意。影片借此提醒观众，孩子走得再远，也走不出父母的牵挂；亲情的力量，可以抖落成年人世界的满身风霜；过年，不仅是时空上的聚合，更是内心的团聚。





导演尹力谈及母爱几度哽咽

呼吁回归精神故土田园





导演尹力在采访中曾表示，电影中有部分情节来源于他的亲身体验；他曾形容母亲对孩子的感情，就像“一只老母鸡用翅膀裹住小鸡，传递体温，等小鸡长大，老母鸡却发现再也裹不住自己的孩子了”，情到深处多次哽咽。







妻女接机兴高采烈





《没有过不去的年》是导演尹力写给观众的一封家书，同时也是为后世了解今天留存的活化石。以主角王自亮为切口，大胆而尖锐地曝光了现代人的精神困境：改革开放40年来，中国人民腰包鼓了，翅膀硬了，肌肉大了，魂却丢了，忘却了精神回归的心灵轨迹，导演借影片为观众再现精神净土，呼吁回归故土田园。





影片将于2021年1月15日登陆全国院线。