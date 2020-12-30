同时张震亲自发布“全城缉魂”活动，与张钧甯一起邀请观众一同寻找线索，参与案件的侦破，找到真凶。影片改编自江波科幻小说《移魂有术》，将于2021年1月15日全国上映。



梁检





来自2032年的“全城通报” “罗生门”案件

张震张钧甯邀请网友一同缉凶





此次发布的“全城通报”线上发布会视频首次向观众展示了电影中的近未来世界，“全城通报”视频投影于2032年遍布城市的电子屏和悬空投影。在影片近未来的设定下，科技高速发展，“人脑复制”成为可能，使得案件复杂程度加倍，真相难以还原。与被害人相关的四人的陈述，更是显得错综复杂，案件宛如一场“罗生门”，真相亟待被发掘。







阿爆





发布会上，参与侦破案件的检察官梁文超（张震饰）和刑警阿爆（张钧甯饰）陈述“王姓富豪被害案件”相关嫌疑人信息，被害人现任妻子李燕、好友万博士、儿子王天佑均有犯案动机，有观众评论“凶手在死者身患绝症的前提下还要加速他的死亡，比起恨之入骨，更像是另有隐情。”





梁检披露案件的“死者生前身患脑癌”这一细节引发大量关注，张钧甯则指出，万博士与被害人两任妻子关系密切，个中联系使嫌疑人的行为动机产生更多可能性，让真凶身份更为扑朔迷离。







李燕





“全城缉魂”活动开启 “犯罪悬疑之光”开年大戏

悬疑氛围吊足观众胃口





视频中，四位嫌疑人在自述中相互指责对方动机更大，李燕（孙安可饰）指出被害人儿子王天佑（林晖闵饰）两周前回来，房间有奇怪气味；万博士（李铭顺饰）则帮李燕脱罪称“她没有必要杀人”，同样将嫌疑指向了王天佑；前妻唐素贞（张柏嘉饰）则表示被害人令自己难堪，是罪有应得；





王天佑则表示李燕和万博士不简单。此外，各个角色还邀请观众共同发掘此前发布过的线索，参与“全城缉魂”活动寻找真凶。观众们集思广益，结合此前露出的嫌疑人动机、“人脑复制”技术等线索分析案情，但也有网友表示：“案件一定比我们想的要更复杂，线索越多反而越猜不到真相。”







万博士





线上发布会视频及“全城缉魂”活动进一步渲染了电影《缉魂》的悬疑氛围，吊足观众胃口。被称为“悬疑犯罪之光”及“反转高手”的程伟豪导演，往往能带给观众出乎意料的惊艳结局，此次新作更有张震、张钧甯等实力派演员加盟，让人更加期待这套豪华阵容所产生的化学反应。真相将在影片1月15日上映时被揭晓，敬请期待！



