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张震张钧甯"缉魂"全城通报线上发布会

邀观众一同缉凶 来自2032年的"罗生门"

2020-12-30 00:02:53 来源：Mtime时光网

张震、张钧甯等人主演的《缉魂》发布了“全城通报”线上发布会视频，六位主演分别以影片中的身份亮相。
　　时光网讯　 由程伟豪执导，张震、张钧甯、孙安可、李铭顺、张柏嘉等联袂出演的悬疑犯罪电影《缉魂》发布“全城通报”线上发布会视频，六位演员分别以影片中身份，围绕“王姓富豪被害案件”展开陈述，或陈述案情或意图洗脱嫌疑。

　　同时张震亲自发布“全城缉魂”活动，与张钧甯一起邀请观众一同寻找线索，参与案件的侦破，找到真凶。影片改编自江波科幻小说《移魂有术》，将于2021年1月15日全国上映。


梁检

来自2032年的“全城通报” “罗生门”案件
张震张钧甯邀请网友一同缉凶

　　此次发布的“全城通报”线上发布会视频首次向观众展示了电影中的近未来世界，“全城通报”视频投影于2032年遍布城市的电子屏和悬空投影。在影片近未来的设定下，科技高速发展，“人脑复制”成为可能，使得案件复杂程度加倍，真相难以还原。与被害人相关的四人的陈述，更是显得错综复杂，案件宛如一场“罗生门”，真相亟待被发掘。


阿爆

　　发布会上，参与侦破案件的检察官梁文超（张震饰）和刑警阿爆（张钧甯饰）陈述“王姓富豪被害案件”相关嫌疑人信息，被害人现任妻子李燕、好友万博士、儿子王天佑均有犯案动机，有观众评论“凶手在死者身患绝症的前提下还要加速他的死亡，比起恨之入骨，更像是另有隐情。”

　　梁检披露案件的“死者生前身患脑癌”这一细节引发大量关注，张钧甯则指出，万博士与被害人两任妻子关系密切，个中联系使嫌疑人的行为动机产生更多可能性，让真凶身份更为扑朔迷离。


李燕

“全城缉魂”活动开启 “犯罪悬疑之光”开年大戏 
悬疑氛围吊足观众胃口

　　视频中，四位嫌疑人在自述中相互指责对方动机更大，李燕（孙安可饰）指出被害人儿子王天佑（林晖闵饰）两周前回来，房间有奇怪气味；万博士（李铭顺饰）则帮李燕脱罪称“她没有必要杀人”，同样将嫌疑指向了王天佑；前妻唐素贞（张柏嘉饰）则表示被害人令自己难堪，是罪有应得；

　　王天佑则表示李燕和万博士不简单。此外，各个角色还邀请观众共同发掘此前发布过的线索，参与“全城缉魂”活动寻找真凶。观众们集思广益，结合此前露出的嫌疑人动机、“人脑复制”技术等线索分析案情，但也有网友表示：“案件一定比我们想的要更复杂，线索越多反而越猜不到真相。”


万博士

　　线上发布会视频及“全城缉魂”活动进一步渲染了电影《缉魂》的悬疑氛围，吊足观众胃口。被称为“悬疑犯罪之光”及“反转高手”的程伟豪导演，往往能带给观众出乎意料的惊艳结局，此次新作更有张震、张钧甯等实力派演员加盟，让人更加期待这套豪华阵容所产生的化学反应。真相将在影片1月15日上映时被揭晓，敬请期待！


唐素贞&王天佑

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 张震 张钧甯 缉魂 发布会
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0.0

导演：程伟豪

主演：张震 张钧甯

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