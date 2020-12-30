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"新神榜:哪吒重生"赵霁杨天翔空降BW

揭晓国潮风手绘海报 与"小白""小青"同亮相

2020-12-30 00:11:40 来源：Mtime时光网

《新神榜：哪吒重生》的主创现身Bilibili World漫展，揭晓片中神秘面具人的“无往不胜”手绘海报，并与观众热烈互动。
　　时光网讯　国潮动画电影《新神榜：哪吒重生》的导演赵霁、“新哪吒”李云祥配音演员杨天翔空降Bilibili World（以下简称“BW”）漫展，揭晓片中神秘面具人的“无往不胜”手绘海报，并与观众热烈互动。

　　此外，“新哪吒”李云祥、三太子与《白蛇：缘起》小白、小青四位Coser惊喜亮相漫展，当街打架被罚站的“囧”事令人捧腹，混天绫神仙舞更是魔性吸睛。影片的这一系列互动环节，皆让现场和观看直播的观众，对《新神榜：哪吒重生》亦更添期待。


“无往不胜”手绘海报

　　影片由《白蛇：缘起》原班人马历时四年倾力打造，追光动画、阿里影业、博纳影业、哔哩哔哩影业出品，泡泡玛特联合出品，将于2021年大年初一上映，国潮开年。

赵霁杨天翔空降现场 
杨天翔搭档A路人反串配音小白“有内味儿了”

　　此次BW漫展活动现场，导演赵霁和“新哪吒”李云祥的配音演员杨天翔到场，引发粉丝高分贝尖叫。大家对两位主创此前合作的《白蛇：缘起》极其喜爱一刷再刷，也无比期待他们再合作的《新神榜：哪吒重生》。


BW现场观众观看《新神榜：哪吒重生》预告片

　　杨天翔被主持人问及“新哪吒”李云祥和阿宣的不同，他表示：“阿宣是温柔暖男，李云祥则是热血酷盖，今天特意戴了墨镜登台，就是希望自己能够酷一点更贴近角色。”导演赵霁一旁笑称：“天翔的心里住着一个哪吒。”

　　自称“洗脑循环不知道看了多少遍《白蛇：缘起》”的B站知名UP主A路人登台，与杨天翔上演《白蛇：缘起》精彩片段的配音秀。耳目一新的是，此次是由A路人配许宣，而“原版许宣”杨天翔则需要反串小白，让他感叹“我可太难了，既要跨越种族，又要跨越性别”。


B站Up主A路人与导演赵霁及杨天翔同台

　　不过最终呈现收到了意想不到的效果，获得导演赵霁“有内味儿了”的肯定，更引得现场观众纷纷举起手机希望记录下这难得一见的时刻，并纷纷送上掌声。

新哪吒李云祥和三太子喜提罚站 
小白小青现场营业发传单

　　《新神榜：哪吒重生》作为今年唯一在BW展出的国漫电影，将二次元属性彰显得淋漓尽致，一经亮相就吸引到众多目光，东方朋克东海市主题的展厅也成为热门打卡地。而本片与《白蛇：缘起》的四位Coser实现了追光动画的线下联动，更让现场观众兴奋不已。


导演赵霁出席BW漫展

　　“新哪吒”李云祥与三太子相遇开打，结果双双惨遭罚站。《白蛇：缘起》小白、小青也惊喜空降，不仅发传单为《新神榜：哪吒重生》打call，还协同“新哪吒”李云祥、三太子共跳混天绫神仙舞，把仙界舞蹈跳出了意想不到的魔性效果，十分有趣。

　　两部电影的联动勾起了很多人对《白蛇：缘起》的情怀，导演赵霁在现场放出重磅消息，官方将在《白蛇：缘起》上映两周年之际举办一系列纪念活动，令人欢呼“看完电影两周年还有售后，太香了吧”。与此同时，酷帅的“新哪吒”李云祥与三太子也让观众倾心不已，纷纷表示“大年初一影院见”。


导演赵霁杨天翔为影片打call

面具人手绘海报惊艳曝光  
创新国潮风扑面而来

　　《新神榜：哪吒重生》由《白蛇：缘起》原班人马历时四年打造，故事发生在封神之战3000年后，哪吒轮回重生，成为机车青年李云祥，前世仇家卷土重来，在封神榜重排之际，大战一触即发。

　　导演赵霁在BW现场阐释了此次新封神系列的传承与创新，他表示追光动画一直以来都很注重国漫的创新，“经典的传承和创新是可以并存的，我们把传统哪吒故事的精髓融入现代元素，放到了全新的东方朋克气质的世界观下，希望给大家带来不一样的国潮感觉。”


导演赵霁与杨天翔及四位Coser合影

　　一款国潮风的“无往不胜”手绘海报也在现场正式揭晓。该海报由追光动画艺术总监老龟创作，神秘面具人姿态拉风酷炫，西装搭面具，机车配靠旗，不仅桀骜性格一览无余，更带来传统与现代元素结合创新的独特视觉冲击，在其油门到底赶赴新封神之战的既视感中，国潮风亦扑面而来。

　　导演赵霁透露：“神秘面具人跟李云祥有着千丝万缕的联系，也非常有电影的气质。”杨天翔被海报传达的视觉风格所吸引，当场安利：“这么震撼的视觉和故事下，相信大家走进影院很容易就会被带进新神榜的世界，看到国潮的各种颜色，一定觉得非常可。”


新哪吒李云祥配音演员杨天翔出席BW漫展

　　作为首部进军春节档的国潮动画电影，《新神榜：哪吒重生》凭借脑洞天马行空的创新故事、东方朋克的国潮视觉、以及动作高燃的新封神之战，无疑将满足中国观众对春节档电影新奇刺激、震撼视听的期待。2021年大年初一，与“新哪吒”李云祥一起见证新封神世界的国潮魅力。

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 新神榜：哪吒重生 赵霁 杨天翔
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