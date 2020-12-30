



彭于晏多次下水后双眼充满血丝

林超贤追求完美精准调控水中含氧量





“为了要还原真实，我们海上的救援需要海水”彭于晏在特辑开头的一句话便讲述出林超贤导演拍电影的核心，追求真实、追求完美。而这个核心在电影的方方面面中都有体现，比如演员部分，让演员通过大量“魔鬼”训练，使演员更加接近救捞人，比如道具部分，从拉斯维加斯购买真飞机，让坠机场景更加真实等。







彭于晏冰水训练





在抽取太平洋水的时候，遭遇了第一个难题“含氧量问题”。林超贤表示由于太平洋水含氧量过高，经过造浪机的翻卷会涌现大量泡沫浮在水面影响观感，为此林超贤多次试验，在海水进水池前增加过滤、调校等工序使其达到合适的含氧量。





在日前发布的幕后花絮中，彭于晏眼睛布满血丝的画面引发了观众心疼，纷纷感慨演员的敬业与努力，对于发生这种情况的原因也有众多猜测。今天发布的特辑揭开了这个谜底，Baja水池的负责人Alex Mendoza表示因为海水的特殊性，对人的眼睛刺激较大，人在海水中待一大段时间后会使眼睛保护层失去作用，出水后接触空气眼睛会泛红。







彭于晏拍摄水中救人戏份





为了尽量避免这种情况的发生，同时让演员在水下待得更久，以便完成繁重的水下戏份，剧组安排注入海水的同时混合70%的淡水以保持水的新鲜。由此可见，水戏不愧是拍电影的三大难题之一，相对于其他环境来说，水下环境充满了各种未知和挑战。





热血激情点燃岁末严寒

致敬身边的平凡英雄





“热血澎湃”、“震撼”、“为彭于晏王彦霖兄弟情打call”、“辛芷蕾好酷”这是电影《紧急救援》评论中出现最多的字眼，更是观众对于电影中画面与情感的认可。







彭于晏享受难得的休息





在被问及对电影哪个部分最享受时，林超贤导演表示有两个地方，第一个是跟演员们一起水下拍摄、同进退、一起成功完成镜头拍摄是最享受的，第二个则是见到电影院的观众时是最享受的，林超贤导演认为电影是有能量的，希望观众能感受到电影带给大家的能量，希望这个能量能给大家在岁末寒冬带来温暖。





电影《紧急救援》取材自真实故事，是华语首部救援题材电影，是讲述中国现实“超级英雄”救捞人的电影，它以超高的工业化水准展现了救援的种种惊险场面，它展现了救捞人不畏艰险，舍己为人的精神英雄形象，它还原了一个救捞人的真实形象，它塑造了一个有血有肉的普通人成长为英雄的过程，哪有从天而降的英雄，都是挺身而出的凡人，它不仅是向救捞人致敬，同时也向我们身边的平凡英雄致敬。







彭于晏游泳训练





在特殊的2020身边涌现了许多平凡英雄，他们都是一个个普通人，在危机时刻挺身而出守卫了大家的安全，向他们致敬。