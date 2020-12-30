网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

"紧急救援"抽太平洋海水遭遇困难

彭于晏多次下水 致敬平凡英雄驱赶岁末寒冷

2020-12-30 00:22:47 来源：Mtime时光网

《紧急救援》发布了太平洋海水特辑，彭于晏在水里面泡了很久。
　　时光网讯　 电影《紧急救援》自上映以来，收获众多好评，观众纷纷表示“看完特别敬佩救捞人员，感谢他们的付出”，“被彭于晏和王彦霖的兄弟情打动”、“酷、燃、爽、炸林超贤导演果然很稳！”上映9日票房累计4.23亿。12月28日电影《紧急救援》发布太平洋海水特辑，揭开电影中水的秘密。

彭于晏多次下水后双眼充满血丝 
林超贤追求完美精准调控水中含氧量

　　“为了要还原真实，我们海上的救援需要海水”彭于晏在特辑开头的一句话便讲述出林超贤导演拍电影的核心，追求真实、追求完美。而这个核心在电影的方方面面中都有体现，比如演员部分，让演员通过大量“魔鬼”训练，使演员更加接近救捞人，比如道具部分，从拉斯维加斯购买真飞机，让坠机场景更加真实等。


彭于晏冰水训练

　　在抽取太平洋水的时候，遭遇了第一个难题“含氧量问题”。林超贤表示由于太平洋水含氧量过高，经过造浪机的翻卷会涌现大量泡沫浮在水面影响观感，为此林超贤多次试验，在海水进水池前增加过滤、调校等工序使其达到合适的含氧量。

　　在日前发布的幕后花絮中，彭于晏眼睛布满血丝的画面引发了观众心疼，纷纷感慨演员的敬业与努力，对于发生这种情况的原因也有众多猜测。今天发布的特辑揭开了这个谜底，Baja水池的负责人Alex Mendoza表示因为海水的特殊性，对人的眼睛刺激较大，人在海水中待一大段时间后会使眼睛保护层失去作用，出水后接触空气眼睛会泛红。


彭于晏拍摄水中救人戏份

　　为了尽量避免这种情况的发生，同时让演员在水下待得更久，以便完成繁重的水下戏份，剧组安排注入海水的同时混合70%的淡水以保持水的新鲜。由此可见，水戏不愧是拍电影的三大难题之一，相对于其他环境来说，水下环境充满了各种未知和挑战。

热血激情点燃岁末严寒 
致敬身边的平凡英雄

　　“热血澎湃”、“震撼”、“为彭于晏王彦霖兄弟情打call”、“辛芷蕾好酷”这是电影《紧急救援》评论中出现最多的字眼，更是观众对于电影中画面与情感的认可。


彭于晏享受难得的休息

　　在被问及对电影哪个部分最享受时，林超贤导演表示有两个地方，第一个是跟演员们一起水下拍摄、同进退、一起成功完成镜头拍摄是最享受的，第二个则是见到电影院的观众时是最享受的，林超贤导演认为电影是有能量的，希望观众能感受到电影带给大家的能量，希望这个能量能给大家在岁末寒冬带来温暖。

　　电影《紧急救援》取材自真实故事，是华语首部救援题材电影，是讲述中国现实“超级英雄”救捞人的电影，它以超高的工业化水准展现了救援的种种惊险场面，它展现了救捞人不畏艰险，舍己为人的精神英雄形象，它还原了一个救捞人的真实形象，它塑造了一个有血有肉的普通人成长为英雄的过程，哪有从天而降的英雄，都是挺身而出的凡人，它不仅是向救捞人致敬，同时也向我们身边的平凡英雄致敬。


彭于晏游泳训练

　　在特殊的2020身边涌现了许多平凡英雄，他们都是一个个普通人，在危机时刻挺身而出守卫了大家的安全，向他们致敬。

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 紧急救援 彭于晏
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

紧急救援

紧急救援 (2020)

7.1

导演：林超贤

主演：彭于晏 王彦霖

在线播放

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

IndieWire评出2020年24部最佳电影海报

"无依之地"居榜首 "花样年华"4K修复版排第三

24
外媒IndieWire评选出了“2020最佳电影海报”24强，今年..
2

《阴阳师》改编《侍神令》曝生死与共预告

陈坤周迅上演屏风斗技 陈伟霆造型首度曝光

5
陈伟霆饰演的慈沐一角此次首度曝光，并以双面造型惊艳亮..
3

华纳DC未来"多元宇宙"世界发展大计

不同版本超英重聚 每年4部大片并推剧集

华纳DC打造"多元宇宙"世界，不同版本的超级英雄将在多个..
4

盖尔加朵："神奇女侠3"别讲过去的事了

"过去安排得很好 是时候放下往前看"

《神奇女侠》还有没有第三集，很难说。
5

网友重制《曼达洛人》第二季大结局

DeepFake换脸术和官方CG减龄术哪个更好？

你们觉得哪个版本好？

查看更多