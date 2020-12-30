过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01.《古董局中局》定档4.30
该片根据马伯庸小说改编，讲述因一尊从日本归还的佛头而引发的古玩界风波。影片由雷佳音
、李现
、辛芷蕾、葛优等主演。
02.黄渤&周迅《涉过愤怒的海》曝海报
影片讲述一桩残忍的少女凶杀案，以及一个父亲的复仇循迹之路。影片由黄渤、周迅、祖峰、张宥浩、周依然、颜北、闫妮等主演，预计2021年上映。
03.王朔编剧《不老奇事》撤档
徐超执导，王朔与吴荑担任编剧，王传君和王珞丹主演的电影《不老奇事》
宣布撤档，2021年择期再见。
该片讲述上世纪六十年代一对青梅竹马的恋人因一场变故而分开，重逢后起起落落、羁绊一生的故事，原定于2021年1月22日上映。
01.《鬼灭之刃》电影版要拍续集
目前，多方制作团队正在与集英社、Ufotable讨论续集的制作事宜，续集故事将承接第一季动画和剧场版电影的内容。
01.“2020时光大赏”曝预告前瞻
“2020时光大赏”将于近期上线，预告前瞻首度曝光。
12月31日“时光大赏”混剪视频抢鲜落地全国万达影城播放，共计150个场次。
请先在时光网APP上购买31日下午/晚场时间段的影片。
02.传奇时装设计师皮尔·卡丹去世
据法媒报道，法国著名时装设计师皮尔·卡丹去世，享年98岁。
皮尔·卡丹于1950年创立了自己的品牌，对时尚界产生了深远影响。他还曾为《一代情侣》《爱的自由》等电影担任服装设计。