周三好！





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01.《古董局中局》定档4.30

















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03.王朔编剧《不老奇事》撤档















该片讲述上世纪六十年代一对青梅竹马的恋人因一场变故而分开，重逢后起起落落、羁绊一生的故事，原定于2021年1月22日上映。 ​











01.《鬼灭之刃》电影版要拍续集











01.“2020时光大赏”曝预告前瞻





2020时光大赏混剪预告前瞻 “2020时光大赏”将于近期上线，预告前瞻首度曝光。





12月31日“时光大赏”混剪视频抢鲜落地全国万达影城播放，共计150个场次。





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02.传奇时装设计师皮尔·卡丹去世









