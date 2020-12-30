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时光早报：《鬼灭之刃》要拍续集

《古董局中局》定档 “时光大赏”曝预告前瞻

2020-12-30 09:09:17 来源：Mtime时光网

周三好！


过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01.《古董局中局》定档4.30




      电影《古董局中局》宣布定档2021年4月30日。

      该片根据马伯庸小说改编，讲述因一尊从日本归还的佛头而引发的古玩界风波。影片由雷佳音李现、辛芷蕾、葛优等主演。

02.黄渤&周迅《涉过愤怒的海》曝海报



      曹保平导演，黄渤周迅主演新片《涉过愤怒的海》发布先导海报。

      影片讲述一桩残忍的少女凶杀案，以及一个父亲的复仇循迹之路。影片由黄渤、周迅、祖峰、张宥浩、周依然、颜北、闫妮等主演，预计2021年上映。

03.王朔编剧《不老奇事》撤档



      徐超执导，王朔与吴荑担任编剧，王传君和王珞丹主演的电影《不老奇事》宣布撤档，2021年择期再见。

      该片讲述上世纪六十年代一对青梅竹马的恋人因一场变故而分开，重逢后起起落落、羁绊一生的故事，原定于2021年1月22日上映。 ​



01.《鬼灭之刃》电影版要拍续集



      ​据日媒报道，剧场版动画《鬼灭之刃 剧场版 无限列车篇》超级优异的票房表现让出品方迫不及待想要推出续集。

      目前，多方制作团队正在与集英社、Ufotable讨论续集的制作事宜，续集故事将承接第一季动画和剧场版电影的内容。



01.“2020时光大赏”曝预告前瞻

2020时光大赏混剪预告前瞻

      “2020时光大赏”将于近期上线，预告前瞻首度曝光。

      12月31日“时光大赏”混剪视频抢鲜落地全国万达影城播放，共计150个场次。

      请先在时光网APP上购买31日下午/晚场时间段的影片。

02.传奇时装设计师皮尔·卡丹去世



      据法媒报道，法国著名时装设计师皮尔·卡丹去世，享年98岁。

      皮尔·卡丹于1950年创立了自己的品牌，对时尚界产生了深远影响。他还曾为《一代情侣》《爱的自由》等电影担任服装设计。

   编辑：羊羊

关键词： 时光早报 古董局中局 鬼灭之刃 时光大赏 涉过愤怒的海
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导演：郭子健

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涉过愤怒的海 (2021)

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导演：曹保平

主演：黄渤 周迅

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不老奇事 (2011)

0.0

导演：徐超

主演：王传君 王珞丹

在线播放

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