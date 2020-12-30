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《古董局中局》定档明年4月30日上映

雷佳音李现一热一冷 辛芷蕾霸气葛优难捉摸

2020-12-30 09:29:53 来源：Mtime时光网

《古董局中局》宣布定档2021年4月30日上映，今日发布“佛头初现”版海报，浓烈的90年代复古风格大胆炫酷。
　　时光网讯　由雷佳音李现辛芷蕾领衔主演，葛优重磅加盟的电影《古董局中局》官宣定档，将于2021年4月30日全国公映。今日发布的“佛头初现”版定档海报配色复古大胆，极具视觉冲击感的同时，也展现出许愿、药不然、黄烟烟、付贵迥异的人物特点。

雷佳音

佛头初现牵扯数十年古玩迷局 
四人各怀心思环环破局

　　影片改编自马伯庸同名小说《古董局中局》，讲述上世纪90年代初，因一尊从日本归还的佛头文物，牵扯出一场纠葛几十年的古玩迷局。原本过着平凡生活的许愿，因祖辈往事启程寻找佛头背后隐藏的秘密，药不然、黄烟烟、付贵等人各怀目的卷入其中。

　　今日发布的“佛头初现”版定档海报暗藏玄机，四张拼在一起即可看到完整的佛头，正如电影所呈现的“局中局”，众人循着线索追查下去，秘密的真相才可抽丝剥茧层层浮出水面。

李现

　　海报中许愿（雷佳音饰）叼着牙签低头数钱，一个混迹于市井中的小铺老板形象跃然眼前。药不然（李现饰）手扶眼镜若有所思，从装扮到神态都一丝不苟。影片中，许愿和药不然虽然都是古董行家，但二人性格和行事风格却有很大不同，如同海报中俩人红与蓝的对比，许愿随性不羁，药不然严谨克制，一热一冷的两个人会碰撞出怎样的火花，令观众十分期待。黄烟烟（辛芷蕾饰）一袭短发目光坚定，干练又霸气，作为“五脉”黄字门的后人，其实力不容小觑。付贵（葛优饰）背手回眸，眼神犀利且难以捉摸，让人无法猜透他的立场。

辛芷蕾

雷佳音生动还原市井老板 李现为眼镜“加戏” 
辛芷蕾演绎“不好惹” 葛优和群演拉家常

　　作为全片最重要的四个人物，雷佳音、李现、辛芷蕾、葛优在塑造角色的过程中做了许多尝试。雷佳音为许愿加入了一些生活化的动作和台词，使其更贴近90年代小店铺老板的身份。在一场市场叫卖的戏中，雷佳音直接站上高椅子“喊价”，气势十足，调动了所有群演的情绪，现场气氛如同真正的闹市。

　　李现则对自己的道具眼镜进行“改良”，主动建议药不然平时不戴眼镜，鉴定古董的时候才戴，既符合角色严谨的性格，也让道具发挥了更多的作用。在拍摄古玩鉴定的戏份时，李现还会主动向古董专家咨询姿势和动作，以契合药不然认真严格的特点。

葛优

　　辛芷蕾则提出在许愿和黄烟烟初次见面时，增加一个“把许愿撂倒”的动作，将黄烟烟“不好惹”的性格生动地呈现出来。为表现黄烟烟的立场和与爷爷黄克武复杂的情感，辛芷蕾与饰演黄克武的演员王庆祥进行了多番讨论和尝试，最终达到了彼此都满意的效果。

　　葛优饰演的付贵混迹江湖多年，为人圆滑，为此葛优常和现场的群演“拉家常”使自己融入其中。碰到与自己戏中是熟人关系的群演，更主动要求去“熟悉熟悉”。各方人物渐次登场，扑朔迷离的故事徐徐展开，鉴真伪，辨是非，这是一场古玩江湖的激流交锋，也是一次复杂人心的博弈较量，更是一份对流失文物的坚守和保护。

   编辑：八不半

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 古董局中局 定档 海报
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