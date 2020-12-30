《古董局中局》宣布定档2021年4月30日上映，今日发布“佛头初现”版海报，浓烈的90年代复古风格大胆炫酷。





雷佳音





佛头初现牵扯数十年古玩迷局

四人各怀心思环环破局









今日发布的“佛头初现”版定档海报暗藏玄机，四张拼在一起即可看到完整的佛头，正如电影所呈现的“局中局”，众人循着线索追查下去，秘密的真相才可抽丝剥茧层层浮出水面。





李现





海报中许愿（雷佳音饰）叼着牙签低头数钱，一个混迹于市井中的小铺老板形象跃然眼前。药不然（李现饰）手扶眼镜若有所思，从装扮到神态都一丝不苟。影片中，许愿和药不然虽然都是古董行家，但二人性格和行事风格却有很大不同，如同海报中俩人红与蓝的对比，许愿随性不羁，药不然严谨克制，一热一冷的两个人会碰撞出怎样的火花，令观众十分期待。黄烟烟（辛芷蕾饰）一袭短发目光坚定，干练又霸气，作为“五脉”黄字门的后人，其实力不容小觑。付贵（葛优饰）背手回眸，眼神犀利且难以捉摸，让人无法猜透他的立场。





辛芷蕾





雷佳音生动还原市井老板 李现为眼镜“加戏”

辛芷蕾演绎“不好惹” 葛优和群演拉家常





作为全片最重要的四个人物，雷佳音、李现、辛芷蕾、葛优在塑造角色的过程中做了许多尝试。雷佳音为许愿加入了一些生活化的动作和台词，使其更贴近90年代小店铺老板的身份。在一场市场叫卖的戏中，雷佳音直接站上高椅子“喊价”，气势十足，调动了所有群演的情绪，现场气氛如同真正的闹市。





李现则对自己的道具眼镜进行“改良”，主动建议药不然平时不戴眼镜，鉴定古董的时候才戴，既符合角色严谨的性格，也让道具发挥了更多的作用。在拍摄古玩鉴定的戏份时，李现还会主动向古董专家咨询姿势和动作，以契合药不然认真严格的特点。





葛优





辛芷蕾则提出在许愿和黄烟烟初次见面时，增加一个“把许愿撂倒”的动作，将黄烟烟“不好惹”的性格生动地呈现出来。为表现黄烟烟的立场和与爷爷黄克武复杂的情感，辛芷蕾与饰演黄克武的演员王庆祥进行了多番讨论和尝试，最终达到了彼此都满意的效果。





葛优饰演的付贵混迹江湖多年，为人圆滑，为此葛优常和现场的群演“拉家常”使自己融入其中。碰到与自己戏中是熟人关系的群演，更主动要求去“熟悉熟悉”。各方人物渐次登场，扑朔迷离的故事徐徐展开，鉴真伪，辨是非，这是一场古玩江湖的激流交锋，也是一次复杂人心的博弈较量，更是一份对流失文物的坚守和保护。





编辑：八不半