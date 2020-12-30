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温情电影《歌带你回家》曝主题曲MV

艾米张捷罗湘晋同框上演《妈妈再爱我一次》

2020-12-30 10:03:54 来源：Mtime时光网

一部关注走失儿童的现实题材影片，2021年1月11日全国正式上映。

      时光网讯  电影《歌带你回家》发布主题曲MV《望月》，以清亮的童声配合着影片中感人的画面,无形中带给人一种难以言说的压抑。据悉,影片即将于2021年1月11日全国正式上映,由导演谢亮宏执导，钱海毅担任总制片，赵江丽担任编剧，牛犇、李品夆、艾米、张捷、罗湘晋、吕泽先、周婷婷、郑子涵、陈诗颖、谢盈雪、林轩、邬倩等联合主演。

《歌带你回家》主题曲MV

      作为一部关注走失儿童的现实题材影片，《歌带你回家》自启动宣传以来就受到不少观众的“期待”，表示小百灵的不幸遭遇十分凄惨，她的懂事更是让人心疼。

      主题曲从电影情境出发，表达深藏于心中的爱与力量，配合小歌手清亮的声线，让人更能从小孩视角去感受到无奈而真实的现实世界，面对无助却也蕴含温暖的人生。“望着月亮的时候,常常想起你,望着你的时候,就想起月亮”等歌词，传递出一个小百灵发自心底的对走失弟弟的想念，这也是小百灵在片中唤醒弟弟的那首歌。


      主题曲MV通过温暖明亮的音乐旋律与感人至深的电影画面的完美融合，将影片要表达的爱与希望主题更加动人呈现。MV中展现了小百灵弟弟的意外走失、小百灵爸爸出车祸、妈妈因为弟弟走失而精神受到刺激、小百灵被妈妈无意识伤害浑身是伤、小百灵被同学欺负独自落泪、小百灵被音乐老师严厉的教学、小百灵用歌声唤醒了弟弟的记忆一家团聚……感动的歌声让电影画面更添视觉冲击力，无论遭受命运多少不公，亲情永远是最好的良药，不得不说,艾米饰演的小百灵和罗湘晋饰演的妈妈真的是承包了全片的泪点,MV中传达出的母女亲情令无数观众感同身受，堪比《妈妈再爱我一次》。

      《歌带你回家》讲述一个热爱唱歌的女孩百灵,因为弟弟的意外走失而陷入家破人亡的惨境,于是对抗命运的感人故事。影片无论是在人物塑造上还是励志情节铺垫上都十分个性鲜明，被众多影评人评价为“影片的现实意义跟《我不是药神》有着异曲同工之处,非常值得思考”。虽然主题深沉凝重，但好在故事的叙事方式和镜头的运用，都让影片显得十分克制，无刻意催泪煽情痕迹，在最质朴的亲情中，传递出更多的爱与希望。


      饰演小百灵妈妈的罗湘晋在接受访问时曾坦言来自“歌带你回家”的威力，“演这个戏找感觉找不到的时候，只要把片中小孩的名字想象成自己小孩的名字。你叫一叫，感觉情绪一下就有了。”

      罗湘晋坦言在塑造“李玉兰”这个角色时，需要跟孩子有很多的互动,而跟小演员合作还是有一定难度的,不过好在小演员演技精湛,配合很默契,“当你深入母亲角色后，就能深切的体会到那种丢失孩子的绝望感。孩子的笑容会时刻盘旋在脑中挥之不去。在崩溃中精神涣散其实都是最真实的表达,就像电影中亲情的互动有多幸福,后期的家破人亡就会有多惨烈”。相信演员们的真挚表演将会带给观众一次震慑心灵的回家之旅。

   编辑：怀旧党

关键词： 歌带你回家
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歌带你回家

歌带你回家 (2020)

0.0

导演：谢亮宏

主演：牛犇

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