讲述救援队员赴汤蹈火以生命守卫人民生命财产安全的故事，预计2021年上映。





时光网讯 近日，由彭顺执导，杜江、王千源、佟丽娅、韩雪、俞灏明、韩东君、王戈领衔主演的电影《惊天救援》历经99天拍摄后，正式杀青。





影片讲述了在“全灾种，大应急”的险境下，救援队员赴汤蹈火以生命守卫人民生命财产安全的故事，电影预计2021年上映。









与杀青照一同曝光的还有一组幕后片场照， 中国最先进科技的应急救援装备如导弹消防车、救援机器人等将在影片中首次亮相，据悉，在电影筹备的两年时间里，得到了应急管理部消防救援局、江苏省委宣传部和江苏省消防救援总队的大力支持，无论在是专业指导、装备提供、拍摄场地协调，还是专业消防员的参演等方面都提供了巨大帮助。不仅如此，剧组更是斥巨资实景打造了如盘山公路隧道、核心爆炸区等多处拟真宏大的灾情现场。





从国内首部消防题材商业片《逃出生天》再到反映“电信诈骗”的电影《巨额来电》，彭顺一直以其独特的创作视角为现实题材类型片注入活力。他透露：“《惊天救援》与其他同类型影片有所不同，还没有一部电影呈现过这些中国最先进的应急救援装备，剧组还按照1:1的比例搭建许多独一无二的重要场景，电影不仅仅呈现了救火及动作大场面，更重要的是还原了真实的消防救援现场，增强了观众的亲历感，并且凸显了消防工作人员舍己为人、勇敢逆行的人性光辉。”









本片出品方亚太华影曾出品口碑佳作《烈火英雄》《中国机长》，出品方兼制作方寰宇娱乐正是贺岁档口碑票房双领跑电影《拆弹专家2》的主控公司，两家公司均展现出对主旋律英雄题材与商业元素融合的过硬把控力，此番强强联手，耗资3个亿打造这部电影。





电影《惊天救援》由彭顺导演，杜江、王千源、佟丽娅、韩雪、俞灏明、韩东君、王戈领衔主演，印小天、罗嘉良、苏岩、伊丽媛、张逸伦、张竣杰等主演，将于2021年上映。