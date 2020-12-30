包贝尔、张一鸣、贾冰、许君聪、王小利组成高能笑男团。

时光网讯 由李克龙执导，包贝尔、克拉拉领衔主演，张⼀鸣、贾冰、许君聪、廖蔚蔚、赵毅新、姜语心、杜源、王小利、岳跃利主演的爆笑喜剧片《⼤红包》定档2021年1月29日上映。今日电影发布了一版振奋精神的“红包宠你”转运短片，为“打工人”祈愿告别丧丧的2020年，以轻松姿态召唤新年好运，迎接2021。









电影讲述了一个啼笑皆非、柳暗花明的爆笑故事，“喜笑男孩儿”包贝尔、“假笑男孩儿”张一鸣、“冷笑男孩儿”贾冰、“坏笑男孩儿”许君聪、“能笑男孩儿”王小利组成的高能笑男团“包笑男孩儿”使出浑身解数，抖尽喜剧包袱，携手性感女王克拉拉，上演一场为了收回几十万红包份子钱而绞尽脑汁斗智斗勇的精彩戏中戏。





“2020年你很丧吗”，这个问题会让当下许多人产生共鸣。2020我们遭遇了比以往更多的失去、别离、困苦，这些都被自带好运加成的《大红包》融入了此次发布的“红包宠你”短片中。作为普罗大众中的代表，“包笑男孩儿”在丧丧的2020遭遇了“没事业”、“没爱情”、“没钱”的窘境，让他们发出迫切祈愿：“2020年快过去吧，2021好运快来吧！”终于召唤出“事业有”、“爱情有”、“money有”的新年好运。趣味性十足的转运短片也映射出大众积极乐观面对困境的信心和期待未来的热情。





定档2021年1月29日的《大红包》集结国内超强喜剧阵容，《港囧》、《大人物》里憨直、狠戾转换自如的包贝尔变身反锦鲤“打工人”；《夏洛特烦恼》、《西虹市首富》中的金牌笑匠张一鸣变成包贝尔的智多星好友出谋划策；贾玲多年搭档许君聪依旧是冷幽默无人能敌；贾冰从《囧妈》里的爆笑列车长翻身做起了领导；《乡村爱情》家喻户晓的的“刘能”王小利也戴上假发，再度贡献教科书级别的爆笑演技。