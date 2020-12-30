网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

抗疫纪录片《武汉日夜》定档1月22日

周迅献唱主题曲 温暖告白"有你真好"

2020-12-30 15:38:09 来源：Mtime时光网

国内首部战疫纪录电影《武汉日夜》定档1月22日，周迅献唱主题曲告白“有你真好”。
　　时光网讯　今日，由周迅演唱的《你真好》MV发布，作为国内首部战疫纪录电影《武汉日夜》的主题曲，《你真好》也精准契合影片的创作初衷，于岁末年初之际发出“2020我们一起走过，有你真好”的真情告白。影片定档1月22日，将成为开启观众心底柔软之处的钥匙。 

主题曲MV

周迅献唱《武汉日夜》主题曲
温暖诠释“有你真好”

　　“英雄之城”武汉经历的日日夜夜，正如我们共同走过的这一年：所有的伤痛与低谷，凝聚成了踏平坎坷，砥砺前行的力量。

　　“你真好，太多的我也做不到，为你我要过得更好”。影片主题曲《你真好》中，周迅以温情的旋律、触及人心的歌词，传达出了我们每个人的迫切心声，“有你真好”也将成为新年之际人们彼此间最真诚的告白。

定档海报

《武汉日夜》定档1月22日
触及观众心底温暖2021

　　影片用光影真诚记录武汉波澜壮阔的抗疫斗争，这些珍贵的素材里，记录着紧张的抢救、焦急的等待，饱含着不舍的告别和充满希望的新生。

　　电影幕后团队花费大量时间对海量素材进行了细致挑选，生怕错过任何一个有价值的画面。导演曹金玲相信，我们的坚强与彼此守护，让生活不屈，让未来继续。

　　1月22日，影片将在大银幕与全国观众见面，片中再次春暖花开的城市和一张张笑脸，正像是在诉说着：即便是最艰难的时刻，我们也从未放弃过希望。

   编辑：八不半

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 武汉日夜 定档 主题曲MV 周迅
关注时光网微信

相关电影/影人

武汉日夜

武汉日夜 (2021)

0.0

导演：曹金玲

在线播放

周迅

周迅

Xun Zhou

职业：演员 | 导演 | 制作人

查看影人作品  >

曹金玲

曹金玲

Jinling Cao

职业：编剧

查看影人作品  >

显示更多∨

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

IndieWire评出2020年24部最佳电影海报

"无依之地"居榜首 "花样年华"4K修复版排第三

24
外媒IndieWire评选出了“2020最佳电影海报”24强，今年..
2

《阴阳师》改编《侍神令》曝生死与共预告

陈坤周迅上演屏风斗技 陈伟霆造型首度曝光

5
陈伟霆饰演的慈沐一角此次首度曝光，并以双面造型惊艳亮..
3

华纳DC未来"多元宇宙"世界发展大计

不同版本超英重聚 每年4部大片并推剧集

华纳DC打造"多元宇宙"世界，不同版本的超级英雄将在多个..
4

盖尔加朵："神奇女侠3"别讲过去的事了

"过去安排得很好 是时候放下往前看"

《神奇女侠》还有没有第三集，很难说。
5

网友重制《曼达洛人》第二季大结局

DeepFake换脸术和官方CG减龄术哪个更好？

你们觉得哪个版本好？

查看更多