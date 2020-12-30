国内首部战疫纪录电影《武汉日夜》定档1月22日，周迅献唱主题曲告白“有你真好”。





主题曲MV

温暖诠释“有你真好”





“英雄之城”武汉经历的日日夜夜，正如我们共同走过的这一年：所有的伤痛与低谷，凝聚成了踏平坎坷，砥砺前行的力量。





“你真好，太多的我也做不到，为你我要过得更好”。影片主题曲《你真好》中，周迅以温情的旋律、触及人心的歌词，传达出了我们每个人的迫切心声，“有你真好”也将成为新年之际人们彼此间最真诚的告白。





定档海报

触及观众心底温暖2021





影片用光影真诚记录武汉波澜壮阔的抗疫斗争，这些珍贵的素材里，记录着紧张的抢救、焦急的等待，饱含着不舍的告别和充满希望的新生。









1月22日，影片将在大银幕与全国观众见面，片中再次春暖花开的城市和一张张笑脸，正像是在诉说着：即便是最艰难的时刻，我们也从未放弃过希望。



