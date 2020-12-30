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大张伟献唱"新神榜:哪吒重生"推广曲

洗脑神曲嗨唱"嘛呢" 告别烦恼迎新年

2020-12-30 16:20:45 来源：Mtime时光网

《新神榜：哪吒重生》的推广曲《嘛呢！》由大张伟演唱，曝光了歌词组图与海报。
　　时光网讯　 国潮动画电影《新神榜：哪吒重生》将于12月31日零点发布由大张伟演唱的推广曲《嘛呢！》，目前曝光歌词组图中，接地气的词句与新的一年热血“重生”的电影主题相得益彰，令人对影片更添期待。本片由《白蛇：缘起》原班人马历时四年倾力打造，追光动画、阿里影业、博纳影业、哔哩哔哩影业出品，泡泡玛特联合出品，将于2021年大年初一上映，国潮开年。



大张伟洗脑神曲嗨唱“嘛呢！” 
寄望踏过荆棘涅槃重生

　　2020年即将过去，《新神榜：哪吒重生》电影推广曲《嘛呢！》在跨年的重要节点发布，也应景地传达出了迈过艰难年头、迎接新开始的美好期待。歌名“嘛呢！”延续了大张伟音乐作品热闹接地气的特点，更犹如当头一喝，意图唤醒仍然沉浸在沮丧失意情绪中的人们，使其在新的一年抖擞精神振作起来。

　　创作歌手大张伟向来是潮流神曲王，此次他在观影后对影片视效赞叹不已，亦对“新哪吒”李云祥积极迎接命运挑战的态度留下深刻印象，并融入创作当中。歌词“把那磨难踏平，过了那些趴”、“重生遍地春芽，荆棘开成了莲花”，不仅让人窥探到“新哪吒”李云祥突破重重困境达成历练的个人成长，更传达出激励人心的力量。



　　寄望大家新年“涅槃重生”变得更坚强、更开心，一如电影里重生后意气风发的“新哪吒”李云祥：“伤口结成了铠甲”、“怒眼化成了月牙”。这首《嘛呢！》不仅积极阳光，更极具“躁动”活力，深得魔性洗脑的神曲属性，有望成为2021年潮流神曲界的人气之作，引人期待。

古今结合国潮风耳目一新  
美好寓意送上新春祝愿

　　《新神榜：哪吒重生》由《白蛇：缘起》原班人马历时四年打造，讲述了封神之战3000年后，哪吒轮回重生成为机车青年李云祥，前世仇家卷土重来，新封神之战一触即发的故事。作为追光动画新封神系列的开篇之作，影片将古代神话与现代元素结合再创新，从脑洞故事设定到东方朋克视觉风格，均体现出独具一格的国潮质感。



　　据悉，推广曲《嘛呢！》同样跳出国漫推广曲常见的古风，以热闹动感的现代曲风搭配接地气的歌词，势必给人耳目一新的体验。而歌曲与电影中共同承载的“重生”主题，更带来了牛年春节辞旧迎新、牛气冲天的美好寓意。相信在2021年春节档，观众不仅能从《新神榜：哪吒重生》中领略到炫酷国潮视效和高燃动作场面，也将收获一份特别的祝福。大年初一，与“新哪吒”李云祥一起热血重生，国潮开年。






   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 大张伟 新神榜：哪吒重生
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