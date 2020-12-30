影片以近未来的“人脑复制”技术作为背景设定，而导演则选择用东方视角呈现这一出“换脑”大戏，颇具新意。该片将于2021年1月15日全国上映，围绕一起震惊全城的富豪被害案展开，张震与张钧甯将联手追缉真相，为你解开层层包裹的谜团。





获奖科幻小说东方视角全新改编

独特风格本土化展现“人脑复制”迷局





电影《缉魂》改编自江波科幻小说《移魂有术》，原作曾获得第三届全球华语科幻星云奖最佳中篇小说银奖，优秀品质可见一斑。《移魂有术》是一个通过科学论调讲述灵魂转移的类型故事，原作中利用RNA进行“人脑复制”的设定让程伟豪导演产生了兴趣。











西方视角下的科幻往往以“冰冷”、“机器性”作为标签，“影片是不是可以杂糅进东方的观点”成了程伟豪导演创作时思考的重要问题之一。带着对东西方灵魂论调的思考，导演开始了整个电影剧本的改编。





在全新的东方视角下，程伟豪让《缉魂》有了不同寻常的视觉呈现。区别于大部分以冷色调为主的科幻片，《缉魂》采用了大量的暖调，以咖啡棕褐色与木质元素构建出了整体的视觉氛围，而其中又不乏霓虹元素丰富的相关场景，以此呈现出了近未来新旧交杂的特性。











影片故事的内核同样用具有东方特点，不止融入了更多关于情感与欲望的“人文思考”，更在参考了中国传统的神话概念后，为影片赋予了东方色彩。一部具有东方科幻色彩的犯罪电影，就此诞生。





真相难觅情感欲望无尽纠缠

优质剧本张震张钧甯突破演绎





影片聚焦王氏富豪被害案，巨额遗产的背后隐藏着深不见底欲望纠缠与层层伪装的真相，负责此案的梁文超（张震饰）与阿爆（张钧甯饰）在调查中发现，这起看似争夺遗产的谋杀案背后还隐藏着更为惊人的秘密。











被害人两任妻子间有着怎样的纠葛？与被害人毫无血缘关系的挚友为何成了遗嘱的第二继承人？真相只能等到走进电影院才能揭晓。群像海报中张震、张钧甯、孙安可、李铭顺、张柏嘉、林晖闵六人神情严肃，背景中的“石膏像林”充满悬疑氛围，体现出了真相之难觅，悬念丛生的故事令人期待。





张震在片中饰演身患癌症的检察官梁文超，为角色剃光头并瘦身12公斤的他在片中献上了突破以往的亮眼表现。饰演刑警的张钧甯把角色的干练、勇敢与脆弱也展现得淋漓尽致，哭戏动人至极。演员对角色的出色演绎离不开剧本的过硬质量。张震被影片“独特的气质”所吸引，“罗生门”式的视角变换独特而迷人。





张钧甯称《缉魂》“是一个大家看完了对很多事情会有重新思考的一部片子”，情节丰满的故事让她不吝好评。饰演李燕的孙安可曾表达过看到剧本时的激动，李铭顺也称该片有着非常吸引人的故事。优质剧本获得了演员们的一致好评，他们精准而充满爆发力的演出也让影片更加精彩。