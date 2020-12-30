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张震张钧甯悬疑犯罪"缉魂"曝制作特辑

突破演绎东方软科幻 展现"人脑复制"迷局

2020-12-30 16:29:19 来源：Mtime时光网

《缉魂》今日发布了制作特辑，影片以近未来的“人脑复制”技术作为背景设定。
　　时光网讯　 今日，由程伟豪执导，张震、张钧甯、孙安可、李铭顺、张柏嘉等联袂出演的悬疑犯罪电影《缉魂》发布制作特辑。特辑中导演程伟豪真诚分享创作思路及拍摄构想，主演张震、张钧甯、李铭顺更是对影片不吝夸赞、信心十足。随之曝光的群像海报同样吸引眼球，人物伫立于破碎“石膏人像”之中，真相难觅、悬疑氛围浓厚。



　　影片以近未来的“人脑复制”技术作为背景设定，而导演则选择用东方视角呈现这一出“换脑”大戏，颇具新意。该片将于2021年1月15日全国上映，围绕一起震惊全城的富豪被害案展开，张震与张钧甯将联手追缉真相，为你解开层层包裹的谜团。

获奖科幻小说东方视角全新改编 
独特风格本土化展现“人脑复制”迷局

　　电影《缉魂》改编自江波科幻小说《移魂有术》，原作曾获得第三届全球华语科幻星云奖最佳中篇小说银奖，优秀品质可见一斑。《移魂有术》是一个通过科学论调讲述灵魂转移的类型故事，原作中利用RNA进行“人脑复制”的设定让程伟豪导演产生了兴趣。



　　西方视角下的科幻往往以“冰冷”、“机器性”作为标签，“影片是不是可以杂糅进东方的观点”成了程伟豪导演创作时思考的重要问题之一。带着对东西方灵魂论调的思考，导演开始了整个电影剧本的改编。

　　在全新的东方视角下，程伟豪让《缉魂》有了不同寻常的视觉呈现。区别于大部分以冷色调为主的科幻片，《缉魂》采用了大量的暖调，以咖啡棕褐色与木质元素构建出了整体的视觉氛围，而其中又不乏霓虹元素丰富的相关场景，以此呈现出了近未来新旧交杂的特性。



　　影片故事的内核同样用具有东方特点，不止融入了更多关于情感与欲望的“人文思考”，更在参考了中国传统的神话概念后，为影片赋予了东方色彩。一部具有东方科幻色彩的犯罪电影，就此诞生。

真相难觅情感欲望无尽纠缠 
优质剧本张震张钧甯突破演绎

　　影片聚焦王氏富豪被害案，巨额遗产的背后隐藏着深不见底欲望纠缠与层层伪装的真相，负责此案的梁文超（张震饰）与阿爆（张钧甯饰）在调查中发现，这起看似争夺遗产的谋杀案背后还隐藏着更为惊人的秘密。



　　被害人两任妻子间有着怎样的纠葛？与被害人毫无血缘关系的挚友为何成了遗嘱的第二继承人？真相只能等到走进电影院才能揭晓。群像海报中张震、张钧甯、孙安可、李铭顺、张柏嘉、林晖闵六人神情严肃，背景中的“石膏像林”充满悬疑氛围，体现出了真相之难觅，悬念丛生的故事令人期待。

　　张震在片中饰演身患癌症的检察官梁文超，为角色剃光头并瘦身12公斤的他在片中献上了突破以往的亮眼表现。饰演刑警的张钧甯把角色的干练、勇敢与脆弱也展现得淋漓尽致，哭戏动人至极。演员对角色的出色演绎离不开剧本的过硬质量。张震被影片“独特的气质”所吸引，“罗生门”式的视角变换独特而迷人。

　　张钧甯称《缉魂》“是一个大家看完了对很多事情会有重新思考的一部片子”，情节丰满的故事让她不吝好评。饰演李燕的孙安可曾表达过看到剧本时的激动，李铭顺也称该片有着非常吸引人的故事。优质剧本获得了演员们的一致好评，他们精准而充满爆发力的演出也让影片更加精彩。

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 张震 张钧甯 缉魂
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缉魂 (2021)

0.0

导演：程伟豪

主演：张震 张钧甯

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